중국 딥시크 AI가 예측한 2025년 말 이더리움, 에이다, 리플 코인 시세

딥시크 AI는 이더리움, 에이다, 리플이 연말까지 급등할 수 있다고 전망하며 투자자의 주목을 받았다.

중국의 챗지피티 경쟁 모델 딥시크 AI 모델이 리플(XRP), 에이다, 이더리움에 대해 연말 폭발적 상승 가능성을 예측해 투자자의 관심을 받았다.

전통적으로 10월은 “업토버”라는 별명으로 불릴 정도로 가상자산 강세장이 두드러진 시기였다. 올해 10월도 초반에는 비트코인이 6일에 신고가를 경신하며 낙관론이 확산되었다.

그러나 도널드 트럼프 대통령이 중국 수입품에 대한 100% 추가 관세를 발표하자 사상 최대 규모의 선물 시장 청산이 발생했다.

이번주 초 잠시 시세가 반등하며 회복 가능성을 시사했지만 연준의 FOMC 회의를 앞두고 투자자들은 다시 신중해졌으며 트럼프 대통령의 중국 관세 발언이 이어지며 불확실성이 커졌다.

숙련된 투자자들은 평정심을 유지하며 조정기를 자연스러운 시장 리셋으로 보고 있다. 역사적으로 급격한 후퇴 후 강한 상승 랠리가 이어진 경우가 종종 있다. 이러한 시세 급락은 과도한 레버리지를 제거해 더욱 지속가능한 성장을 위한 기반을 마련하는 효과가 있다.

이더리움(ETH): 선도적 스마트 컨트랙트 플랫폼에 대한 1만 달러 전망 제시한 딥시크

이더리움은 분산현 앱과 디파이 프로토콜의 중추로 시가총액이 4,647억 달러에 달하고 TVL은 851억 6,000만 달러를 넘었다.

딥시크는 이더리움 가격이 연말에 1만 5,000달러까지 상승할 수 있다고 예측했다. 이는 현재 가격 3,850달러 대비 280% 이상 높다.

트럼프 행정부가 암호화폐 친화 포괄적 정책을 추진하면 규제 명확성에 따라 기관 투자자의 참여가 확대될 수 있다.

이더리움은 현재 4,000달러 저항선을 시험하고 있다. 이를 명확히 돌파하면 6,000달러 혹은 그 이상으로 상승하는 길이 열릴 수 있다.

설사 시세가 4,000달러 아래에 머문다고 해도 3,700달러와 3,500달러에 강한 지지선이 구축되어있다. 10월이 강세장으로 마무리하면 이더리움이 6,500달러에 도달하고 가장 낙관적인 시나리오에서는 연말에 1만 2,000달러도 달성할 수 있다.

에이다(ADA): 딥시크 4분기 1,200% 성장 예측

디파이 시장에서 에이다(ADA)는 이더리움의 막강한 경쟁 프로토콜로 활발한 개발자 기반과 혁신적 블록체인 애플리케이션을 자랑한다.

이더리움 공동창업자 찰스 호스킨슨이 창립한 에이다는 피어리뷰와 연구 중심 접근 방식으로 타 프로젝트와 차별화되며 확장성, 지속가능성, 공식적 인증을 강조한다. 에이다 코인 시가총액은 229억 달러로 주요 스마트 컨트랙트 네트워크이다.

딥시크는 에이다 코인이 2025년 말에 7달러에서 10달러까지 현 시세 0.64달러 대비 1,460% 상승할 수 있다고 전망했다.

기술적 관점에서 에이다 코인은 지난 여름 형성한 강세 깃발 패턴에서 돌파했으며 1.10달러 근처에서 저항에 부딪혔다. 10월 랠리가 탄력을 얻는다면 에이다 코인이 단기적으로 2달러에 접근할 수 있으며 모멘텀이 가속될 경우 2021년 최고가 3.09달러 위로 상승할 수 있다.

리플(XRP): 딥시크, 10달러까지 XRP 상승 가능 전망

딥시크는 리플 코인의 대형 상승 랠리를 예측하며 현 시세 2.42 대비 4배에 가까운 5달러에서 10달러까지 도달할 수 있다고 전망했다.

리플은 미 증권거래위원회(SEC)와 5년 동안 이어온 법적 소송을 올해 종결했다. 이에 따라 투자자 신뢰가 회복하며 XRP 시세가 7월 18일에 3.65달러까지 오르며 2017년 후 최고가를 기록했다.

지난 12개월 동안 XRP 가격은 345% 상승해 같은 기간 비트코인(60.7%)과 이더리움(46%)를 능가했다.

리플 차트를 보면 2025년에 세 개의 강세 깃발 패턴이 나타났으며 이 중 2개는 여름에 형성되었다. 강세 깃발 패턴은 통상적으로 강한 상승 움직임에 선행해 나타난다.

10월의 계절적 강세와 잠재적 ETF 승인, 규제적 명확성의 향상, 새로운 리플 파트너십을 고려할 때 딥시크는 XRP가 10달러를 향해 도약할 수 있다고 결론내렸다.

