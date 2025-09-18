업비트 상장 후 토시(TOSHI) 80% 폭등…베이스 밈코인 열풍 이끌 수 있을까
베이스 체인 밈코인의 마스코트 격인 토시(TOSHI)가 불과 몇 시간 만에 80% 급등하며 시장의 시선을 사로잡았다. 이번 랠리는 국내 암호화폐 거래소 업비트가 토시를 상장한다고 발표한 직후 불붙었다.
상장 전 0.00060달러 수준에 머물던 TOSHI 코인은 발표 이후 단숨에 0.0010달러까지 치솟으며 거래 열기를 달궜다.
이 같은 급등세에 따라 TOSHI 코인이 추가 상승을 이어갈 수 있을지, 아니면 단기 급등 후 조정을 맞을지가 시장의 주요 관심사로 떠오르고 있다.
비트코인 창시자 사토시와 코인베이스 CEO 반려묘에게 영감 받은 토시
토시는 단순한 밈코인을 넘어 베이스 생태계를 대표하는 상징적 존재다. 이름은 비트코인 창시자 사토시 나카모토(Satoshi Nakamoto)와 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱의 반려묘에서 영감을 받아 붙여졌다.
업비트는 이날 오후 3시(한국시간)부터 원화(KRW)와 테더(USDT) 마켓에서 TOSHI 코인 거래를 지원한다고 공식 발표했다.
상장 직후 거래량은 급증했다. 집계에 따르면 TOSHI 코인의 거래량은 약 2억9천만 달러를 기록, 올 1월 이후 최고치를 경신했다.
다만 투자 심리는 다소 엇갈린다. 가격이 급등했음에도 소셜미디어 상의 ‘가중 심리 지표’는 여전히 부정적으로 나타났다. 역설적으로 이는 추가 상승 가능성을 뒷받침하는 신호로도 해석된다. 시장이 회의적일수록 반대 방향의 가격 움직임이 발생할 가능성이 높다는 것이다.
기사 작성 시점으로 TOSHI 코인은 업비트 기준 1.25원에 거래되고 있다.
기술 분석으로 보는 토시 단기 전망
4시간 봉 차트에서 TOSHI 코인은 이날 급등 이후 컵앤핸들(cup-and-handle) 패턴 돌파를 확인했다. 이는 하락세 전환에서 상승세로의 반전을 알리는 대표적 강세 신호로, 중기적 상승 흐름이 이어질 가능성을 시사한다.
해당 패턴의 넥라인은 0.00068달러, 바닥 지점은 약 0.00053달러로 형성됐다. 급등 이후 토시는 단기 조정 구간에 들어갔으나, 현재 0.00083달러 선에서 지지력을 확보한 모습이다. 이 수준을 지켜낸다면 강세 모멘텀은 더욱 강화될 전망이다.
보조지표 역시 매수세에 무게를 싣고 있다. 불-베어 파워(Bull-Bear Power) 지표는 단기적으로 매수세가 우위를 점하고 있음을 보여주며, 0.00083달러선을 확실히 지켜낸다면 새로운 지지선으로 자리 잡을 가능성이 높다. 이 경우 심리적 저항선인 0.0012달러 돌파를 향한 추가 랠리 가능성이 열리며, 이는 현재가 대비 약 20% 추가 상승 여력을 의미한다.
TOSHI 코인의 급등은 단순한 개별 토큰의 반등을 넘어 베이스 블록체인 전체에 밈코인 붐’을 일으킬 수 있다는 기대감을 키우고 있다.
특히 베이스 측이 최근 자체 네이티브 토큰 발행을 준비 중인 것으로 알려지면서, 추가 유동성 유입이 예상된다. 이 경우 토시를 비롯한 베이스 생태계 내 밈코인 전반에 투기적 자금이 몰리며 추가 랠리가 이어질 가능성이 크다.
토시 랠리 가운데 비트코인 하이퍼(HYPER) 프리세일 1,600만 달러 돌파
토시가 베이스 밈코인 생태계에 순풍을 몰고올 수 있을 지 주목되는 가운데, 비트코인 생태계의 신규 프로젝트인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)가 급부상하고 있다.
HYPER의 프리세일은 짧은 기간에 이미 1,640만 달러를 넘어섰다. 비트코인 하이퍼의 매력은 비트코인 기반 최초의 레이어2 생태계 구축이라는 비전이다. 이를 통해 세계에서 가장 보안성이 높은 블록체인인 비트코인 네트워크에서 직접 밈코인, 디파이(DeFi) 코인, NFT가 구현될 수 있는 길이 열릴 전망이다. 개발진은 이를 ‘비트코인 생태계 속 솔라나급 속도와 스마트컨트랙트 구현’에 비유한다.
비트코인 하이퍼는 고도화된 기술을 활용해 트랜잭션을 수 초 내에 기존 대비 극히 낮은 비용으로 처리한다. 이 과정에서 HYPER 토큰은 생태계 구동의 핵심 축을 담당한다. 토큰은 ▲거래 수수료 지불 ▲스테이킹 참여 ▲거버넌스 의사결정 ▲탈중앙화 애플리케이션 접근 등 다양한 기능에 활용된다.
최대 연 70% 스테이킹 보상 조기 참여자 혜택도 눈길을 끈다. HYPER 초기 구매자는 최대 연 70%에 달하는 스테이킹 보상을 받을 수 있도록 설계됐다. HYPER 코인은 공식 웹사이트를 통해 베스트월렛(Best Wallet) 등의 지갑을 연결해 구매할 수 있다.비트코인 하이퍼 구매 방법 확인하기