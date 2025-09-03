금융위원장 후보자 “암호화폐 가치 없다” 발언 논란

사진 출처: 연합뉴스

금융위원회 위원장 후보자인 이억원이 암호화폐는 가치가 없다고 주장한 후 암호화폐 커뮤니티로부터 비판을 받고 있다.

인사청문회를 앞두고 제출한 서면답변서에서 이 의원은 암호화폐가 예금이나 주식 등 전통적인 금융상품과 달리 내재가치를 갖지 못한다고 밝혔다.

이씨는 암호화폐의 변동성이 가치 저장 수단이나 교환 매체 역할을 포함한 화폐의 핵심 기능을 수행하는 것을 막고 있다고 주장했다.

국내 금융위원장 후보자, ‘반암호화폐’ 입장으로 논란 일으켜

이러한 입장은 가상자산이 내재적 가치를 결여하고 있으며 통화나 금융상품으로 분류될 수 없다는 한국 정부의 견해와 일치한다.

이 의원은 또한 시장 변동성과 투기에 대한 우려를 들어 연금 및 퇴직 기금의 암호화폐 자산 투자에 대해서도 유보적인 입장을 표명했다.

현물 비트코인 ETF 승인과 관련해 이 의원은 그 영향에 대한 다양한 기대와 우려가 있음을 인정하며, 한국 당국이 글로벌 규제 동향을 고려한 후 국회와의 협의를 통해 시행 방법과 일정을 결정할 것이라고 밝혔다.

하지만 이 의원은 스테이블코인 규제에 대해서는 지지 입장을 나타내며 “혁신 기회를 창출하면서 충분한 보완 조치를 마련하겠다”고 약속했다.

이재명 대통령의 지지 하에 한국이 자국 통화 연동 스테이블코인에 대한 규제를 개발하고 있다.

하지만 가상자산 업계는 이씨의 입장을 시대에 뒤떨어진다고 비판하고 있다.

2017년부터 2021년까지 영국은행 총재 앤드류 베일리와 JP모건 최고경영자 제이미 다이먼 같은 인물들 사이에서 “본질적 가치가 없다”는 유사한 주장이 흔했지만, 암호화폐 채택이 증가한 현재 상황에서는 부적절한 것으로 여겨진다.

블록체인 데이터 서비스 업체 쟁글의 한 임원은 이억원의 발언을 “무지와 이해 부족”에서 비롯된 것이라고 구체적으로 비판했다.

해당 임원은 암호화폐 비판론자들이 애플과 같은 전통적인 주식을 보유하면서도 암호화폐의 내재 가치에 대해서는 의문을 제기하는 경우가 많다고 언급했다.

그는 페이팔의 전통적인 결제 인프라를 블록체인 플랫폼 하이퍼리퀴드와 비교하며, 하이퍼리퀴드가 올해 수익으로 15억 달러 규모의 토큰 환매를 실시했다고 지적했다. 이는 페이팔과 애플의 주식 환매와 유사한 방식이다.

“Crypto has no intrinsic value.”



That’s what Korea’s nominee for Financial Services Commission, Lee Eok-won, said in parliament yesterday—showing the government’s ignorance and lack of understanding.@HyperliquidX bought back $1.5B worth of tokens this year from its revenues.… pic.twitter.com/RuaeiJ9XjK — KP I Xangle (@KPJang2) August 31, 2025

그는 지난 한 달 동안만 트론과 같은 주요 프로젝트가 4억 3천만 달러, 에테나 6천 8백만 달러, 펌프펀이 4천 2백만 달러, 이더리움이 1천 5백만 달러를 창출했으며, 이는 이들이 만들어내는 가치를 보여주는 증거라고 덧붙였다.

한국 정부, 암호화폐 도입에 대한 규제 강화

하지만 한국 전체적으로는 암호화폐와 가상자산에 대해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있는 것으로 보인다.

지난 7월 금융감독원은 국내 기업들에게 ETF 포트폴리오에서 코인베이스와 스트래티지 등 암호화폐 관련 주식에 대한 노출을 제한하도록 지시하는 가이던스를 발표했다.

이번 지시는 금융기관의 가상자산 보유, 구매, 투자를 제한하는 2017년 한국 가상통화 행정지도를 재확인하는 조치다.

마찬가지로 8월에는 금융위원회가 거래소들에 새로운 행정지도를 발표하여, 이용자들이 암호화폐나 법정화폐 예치금을 담보로 대출받을 수 있는 서비스 운영을 중단하도록 지시했다.

규제 당국의 신중한 접근에도 불구하고 국내 개인투자자들이 암호화폐에 대한 관심을 늘려가고 있다.

국내 투자자들이 8월 중 테슬라 주식을 순매도 6억5700만 달러어치 처분했으며, 이는 2023년 초 이후 가장 큰 규모의 자금 유출이다. 전기차 제조업체에 대한 실망감 속에서 암호화폐 투자로 방향을 전환하고 있는 것으로 나타났다.

블룸버그에 따르면, 한국 투자자들은 현재 비트마인 이머전 테크놀로지스와 같은 변동성이 큰 암호화폐 관련 종목을 선호하고 있으며, 이 종목은 8월 2억5300만 달러의 순유입을 기록했다.

한국 국제금융센터 자료에 따르면 개인투자자들의 미국 빅테크 기업 매수 규모가 월평균 16억8000만 달러(1~4월)에서 7월 2억6000만 달러로 줄어든 것으로 나타났다.

이재명 대통령 정부가 디지털 자산 부문에서 한국의 참여를 촉진할 수 있는 암호화폐 개혁을 통해 문호를 개방함으로써 암호화폐 자산과 관련된 위험을 기꺼이 감수하려는 이들의 바람을 들어줄지는 여전히 불분명하다.