한국 스테이블코인 법안 표류…업계 불만 고조

암호화폐 지지자들과 IT 전문가들, 언론 매체들이 한국의 스테이블코인 법안에 대한 국회의 심의가 ‘완전히 정체 상태’에 빠졌다며 우려를 표하고 있다.

부산일보는 최근 몇 달간 국회에 제출된 스테이블코인 관련 법안 4건이 모두 위원회 단계에서 정체 상태에 있다고 보도했다.

한국의 스테이블코인 법안, 위원회에서 계류 중

부산일보 신문사는 법안 지연이 규제 당국과 국회의원들이 핵심 조항에 합의하지 못한 데 따른 것이라고 보도했다. 이에 부산일보는 다음과 같이 전했다:

한국의 스테이블코인 제도화 논의가 교착상태에 빠져 있다. 국회와 정부, 한국은행 간의 지속적인 이견이 원인으로 작용하고 있다.

해당 매체는 당사자들이 핀테크와 IT 기업들의 코인 발행 허용 여부에 대해 합의점을 찾지 못하고 있다.

한국은행과 정부 내 보수적 목소리들은 발행을 국내 시중은행으로 제한하려 한다.

핀테크 기업들의 원화 연동 코인 발행 허용 여부는 한국에서 극도로 민감한 사안이다.

이 나라의 기업 환경은 재벌로 알려진 대기업 집단이 지배하고 있다. 이들 기업은 모두 첨단 금융 및 기술 자회사를 보유하고 있다.

최근 몇 년간 네이버와 카카오 같은 인터넷 대기업들도 이 분야에 진출했다. 한국은행을 비롯한 당국은 기업들이 원화 연동 코인을 발행하도록 허용할 경우 빅테크가 통제하는 ‘민간 화폐’가 등장할 것을 우려하고 있다.

역사적으로 재벌은 한국에서 막대한 정치적, 재정적 영향력을 행사해왔다. 한국은행은 통화 발행 독점권을 이들 기업이나 네이버 같은 신흥 기술 대기업에 내주게 되면 자신들의 권력이 약화될 것을 우려하고 있다.

반면 한국은행은 상업은행 부문에 대해 상당한 규제 권한을 행사하고 있다. 이에 따라 한국은행은 이 문제에 대해 강경한 입장을 고수할 것으로 보인다.

자기자본 요건

4개 법안 모두 스테이블코인 발행업체에 대한 서로 다른 요건을 담고 있다. 이 중 가장 진보적인 법안은 발행업체가 최소 5억 원(36만 26달러)의 자기자본을 보유하도록 하는 방안을 제시한다.

이 법안은 본질적으로 원화 연동 스테이블코인 발행을 희망하는 스타트업들에게 문을 열어주는 역할을 할 것으로 보인다.

하지만 가장 보수적인 법안은 최소 50억 원(360만 달러)의 자기자본을 보유한 기업만이 시장에 진입할 수 있다고 규정하고 있다.

부산일보는 심사 과정이 국회의 두 위원회인 정무위원회와 기획재정위원회로 나뉘어 진행되고 있다고 보도했다.

이러한 분열이 “진전을 저해하고 있다”고 해당 매체가 언급했다. 익명을 조건으로 크립토뉴스닷컴과 인터뷰한 한국 블록체인 업계 한 기업의 고위 관계자는 다음과 같이 말했다:

“이번 스테이블코인 법안 지연은 매우 실망스러운 상황이다. 정부는 어떤 방향이든 신속하게 결정을 내려야 한다는 목소리가 나온다. 다른 국가의 경쟁업체들은 이처럼 불확실한 상태에 방치되지 않고 있다는 지적이다.”

워싱턴과의 격차 줄이기

한국 비평가들은 독일, 중국, 일본뿐만 아니라 미국에서의 스테이블코인 진전 상황을 지적하고 있다.

일본 금융청이 도쿄 소재 핀테크 기업 JYPC의 엔화 연동 스테이블코인 발행 신청을 승인할 예정인 것으로 전했다. 이는 일본 최초의 엔화 연동 스테이블코인이 될 전망이다.

서울의 전문가들은 베를린, 도쿄, 베이징이 모두 워싱턴의 움직임에 대응하고 있으며, 미국 달러로의 ‘일극화’ 흐름을 피하려는 의도가 강하다고 보고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 7월 GENIUS 법안에 서명해 법제화했다. 이 법안은 스테이블코인 발행을 희망하는 기업들을 위한 다양한 규제 요건을 명시하고 있다.

지난주 USD 코인(USDC) 발행사 서클의 히스 타버트 사장이 이창용 한국은행 총재와 스테이블코인을 주제로 한 회담을 가졌다.

타버트는 한국의 주요 은행가들과도 만남을 가졌다. 서클 최고경영자는 국민, 우리, 신한 등 금융 대기업 최고경영진들과 대화를 나눴다.