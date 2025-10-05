도지코인 전망: 강세장 지지선 반등, 1달러 돌파 후 10달러까지 간다?

도지코인(DOGE)이 가상자산 시장 전반의 강한 반등과 함께 지난 7일 동안 14.4% 상승했다. 여러 기술 지표가 도지코인 전망 강세를 지지하고 있어 투자자의 시선이 집중되고 있다.

X 팔로워 수가 2만 4,000명 이상인 애널리스트 케빈 캐피털(Kevin Capital)은 도지코인 월봉 차트에서 과거 강한 상승 움직임을 유발했던 여러 매수 신호가 발생했다고 주장했다.

이러한 기술적 신호의 조합은 강세 도지코인 전망을 지지하며 이에 따라 이번 주기에 DOGE 가격이 1달러에 도달하고 장기적으로 10달러까지 이를 가능성이 제기되고 있다.

도지코인 전망: ‘이 패턴’ 돌파해야 다음 상승 랠리 시작할 것

일봉 차트를 보면 도지코인이 2024년 10월부터 꾸준히 더 높은 저점을 형성하며 상승 추세를 그려왔다고 확인할 수 있다.

차트에 그린 가격 채널에서 돌파하면 강한 랠리가 발생하며 첫 번째 목표 가격대에 도달할 수 있다. 그리고 이 저항선을 넘으면 1달러를 향한 상승이 발생할 수 있으며 이 과정에서 도지코인이 신고가를 경신할 수 있다.

물론 10달러에 도달하려면 시간이 꽤 걸리겠지만 전통 금융 시장이 계속해서 밈코인을 수용하면 장기 상승 곡선이 이어질 것으로 보인다.

도지코인 ETF의 출시는 기관 투자자의 채택이 증가하고 있다는 증거로 볼 수 있다. 도지코인이 강세를 보이며 대형 프로젝트보다 큰 성장 잠재력을 가진 신규 프리세일 밈코인으로도 관심이 확대하고 있으며 맥시 도지(Maxi Doge MAXI) 같은 강아지 코인이 특히 차세대 도지코인 후보로 주목받고 있다.

맥시 도지(MAXI), 도지 밈에 코인 불장 테마를 더하다

맥시 도지는 전설적 도지 밈에서 영감을 받아 코인 불장에서 디젠 트레이더를 위한 신선한 밈코인으로 재해석했다.

맥시 도지는 평범한 도지코인 파생작이 아니라 수익 극대화를 추구하는 보디빌더 도지이다. 그는 코인 불장의 모멘텀을 극도로 활용해 레버리지 트레이딩, 풀매수 등 하이리스크 하이리턴을 추구하는 디젠 트레이더를 대변한다.

MAXI 보유자는 유사한 철학을 가진 트레이더들을 커뮤니티에서 만날 수 있으며 서로 투자 전략을 공유하고 수익률을 자랑하며 소통할 수 있다.

관심 있는 투자자는 맥시 도지 웹사이트에 방문해 베스트 월렛 같은 코인지갑으로 프리세일에 참여할 수 있다.

맥시 도지 프리세일은 270만 달러 이상 모금했으며 현재 $0.0002605에 MAXI를 구매할 수 있다.

