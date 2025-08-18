BTC $117,380.23 -0.12%
알트코인 뉴스

[XRP 뉴스] 기관 투자자 매수세가 리플 시세 8월 상승 견인…누적 매수세 이어질까

제휴사 면책조항

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기
제휴사 면책조항

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기
작성자
Sanghee Yun
Sanghee Yun
북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며...

리플의 네이티브 토큰 XRP(엑스알피)는 8월 들어 기관 수요 덕분에 안정적인 흐름을 이어가고 있다. 현재 리플 시세는 3.14달러 선으로 이는 3.02달러 지지선을 상회하는 수준이다. 지난주에는 3.35달러까지 오르며 단기 고점을 기록하기도 했다. 특히 고래 투자자들의 누적 매수세가 확대되고 기술적 지표 역시 점차 압축 구간으로 진입하면서 시장에서는 이러한 모멘텀이 지속되어 긍정적인 리플 전망을 이어갈 수 있을지 주목하고 있다.

고래 매수세, 시장 지지선 형성

온체인 데이터에 따르면 고래들의 매수세가 활발하다. 지난 일주일 동안에만 미화 약 38억 달러 규모에 이르는 약 4억4천만 개의 XRP가 매입되었으며 이 가운데 1억 2천만 개는 8월 15일 100억 달러 규모의 시장 전반 매도세 속에서 사들여졌다. 장기적인 신뢰를 보여주는 이러한 공격적인 매수세는 변동성이 큰 장에서 발생하는 개인 투자자들의 매도 물량을 상쇄할 가능성이 있다.

XRP는 8월 8일 이후 시가총액이 150억 달러 증발하며 가격이 8% 하락해 3.08달러까지 밀렸지만 여전히 완전 희석 시가총액은 3,080억 달러를 기록하고 있다. 일일 거래량은 36% 줄어든 75억 5천만 달러 수준이지만 고래들의 매매 활동이 집중되고 있어 이번 하락이 단순한 붕괴가 아니라 ‘매집 국면’일 수 있다는 해석이 나온다.

역사적으로도 대규모 지갑 유입은 거래소 보유량이 줄고 유동성이 타이트해질 때 가격 안정화와 반등에 앞서 나타난 바 있다. 따라서 이번 흐름 역시 고래들의 집중 매수가 뒷받침하는 ‘재축적 단계’로 이어질 가능성이 제기되고 있다.

Sanghee Yun
북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며 웹3, 블록체인, 암호화폐 분야에 대한 컨텐츠를 전문으로 다뤄온 풍부한 이력을 지녔습니다. 금융의 탈중앙화가 갖는 투명성과 효율성이라는 장점에 개인적으로 매료된 윤상희 작가는 양질의 콘텐츠를 통해 블록체인 기술이 지닌 잠재력과 차별화된 강점을 독자들에게 전달하기 위해 노력합니다. 날카로운 분석 능력을 바탕으로 특히 최신 알트코인 소식과 업계 뉴스, 신규 사전 판매에 대한 기사 집필을 주로 담당하고 있습니다. X(구 트위터) 계정에서도 작가의 인사이트를 확인할 수 있습니다.
더 보기
