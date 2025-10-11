오늘 코인 하락 이유는?

오늘 코인 하락 이유를 중심으로 시장 흐름을 짚어본다. 비트코인은 0.5% 하락해 $121,142, 이더리움은 1.9% 떨어져 $4,332를 기록했다. 전문가들은 변동성 확대와 FOMC 회의 기대감 속에서 시장이 단기 조정 국면에 들어섰다고 분석한다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

코인 시장이 오늘 하락세를 보이고 있다. 전체 시가총액은 0.8% 감소해 현재 약 4조 2,300억 달러 수준이다. 상위 100개 코인 중 75개가 지난 24시간 동안 하락했으며, 거래량은 2,060억 달러로 최근 며칠보다 늘었다.

간략히 정리하자면, 금요일 오전(UTC 기준) 암호화폐 시가총액은 0.8% 하락 상위 100개 코인 중 75개가 하락, 상위 10개 중 상승한 코인은 1개뿐 비트코인(BTC) 은 0.5% 하락해 $121,142, 이더리움(ETH) 은 1.9% 떨어져 $4,332 전문가들은 “비트코인 변동성이 곧 커질 가능성이 있다”라고 분석 새로운 호재가 부재한 점이 시장 정체의 주요 원인”이라는 평가도 나옴 기관 투자자들이 시장 노출은 유지하되, 포트폴리오를 크게 늘리진 않는 추세 미 연준의 10월 말 FOMC 회의가 향후 시장 방향을 결정짓는 핵심 변수가 될 전망 미국 현물 비트코인 ETF에는 4억 4,073만 달러, 이더리움 ETF에는 6,205만 달러가 유입 전반적인 시장 심리는 중립 구간에서 큰 변화 없이 유지되고 있음.



주요 코인 시세 동향: 비트코인·이더리움 약세, 지캐시 급등

작성 시점 기준, 시가총액 기준 상위 10개 코인 중 9개가 지난 24시간 동안 하락세를 보였다.

비트코인(BTC) 은 0.5% 하락해 현재 $121,142에 거래되고 있다. 이는 상위 10개 코인 중 두 번째로 낙폭이 작은 수준이다.

이더리움(ETH) 은 1.9% 하락하며 $4,332를 기록했다.

낙폭이 가장 작은 코인은 리플(XRP)로, 0.3% 하락해 $2.81에 거래 중이다.

반면, 상위 10개 코인 중 유일한 상승 종목은 도지코인(DOGE)으로, 0.5% 상승해 $0.2481을 기록했다.

시가총액 상위 100개 코인 중 75개가 하락했다. 그중 가장 큰 낙폭을 보인 코인은 맨틀(MNT)로, 17.3% 급락해 $2.22까지 떨어졌다.

아스타(ASTER) 역시 14% 하락하며 $1.56에 거래 중이다.

한편, 두 종목은 두 자릿수 상승률을 기록했다. 지캐시(ZEC) 는 32.7% 급등해 현재 $238.81에 거래되고 있으며, 프로비넌스 블록체인(HASH)은 20.6% 상승해 $0.04061을 기록했다.

비트코인, 조만간 큰 움직임 온다?

온체인 옵션 플랫폼 Derive.xyz의 리서치 총괄 션 도슨(Sean Dawson)은 “비트코인 변동성이 곧 폭발할 가능성이 높다”고 진단했다.

도슨은 “비트코인 옵션의 14일·30일·90일 만기 전 구간에서 내재 변동성이 최근 30일 중 최고 수준으로 치솟았다”며, “이 같은 급등은 이달 말 미 연준의 0.25%p 금리 인하 기대감이 시장 가격에 반영된 결과”라고 설명했다.

이는 곧 앞으로 큰 폭의 가격 움직임이 나타날 것이라는 기대가 높아지고 있다”는 의미다.

Derive.xyz와 Amberdata 자료에 따르면, 비트코인 변동성의 기간 구조(term structure)에서도 과거 평균 범위를 넘어서는 수준의 긴장감이 포착됐다.

출처: Derive.xyz, Amberdata

또한 $121,600 부근에는 청산 위험이 높은 대규모 숏 포지션이 밀집해 있어, 도슨은 “가격이 조금만 올라가도 연쇄 청산이 발생해 BTC가 $125,000 이상으로 급등할 가능성이 있다”며 “Derive 플랫폼에서도 트레이더들이 상승 가능성에 베팅하는 포지션을 취하고 있다”고 전했다.

한편, Xapo Bank의 투자총괄 가디 차이트(Gadi Chait) 는 “이른바 ‘업토버(Uptober)’ 시즌이 진행되는 가운데, 이번 달 말 예정된 미 연준의 FOMC 회의(10월 28~29일) 가 시장의 다음 방향을 결정짓는 핵심 변곡점이 될 것”이라며 “상승세가 이어질지, 아니면 건전한 조정으로 전환될지 주목된다”고 말했다.

YouHodler의 시장총괄 루슬란 렝카(Ruslan Lienkha) 역시 “새로운 촉매의 부재가 암호화폐 시장의 정체를 초래하고 있다”고 지적했다. 그는 “이전의 상승장은 디파이(DeFi), NFT, 기관 투자 확대 등 혁신적 요인이 자금 유입과 투기적 열기를 불러왔지만, 지금은 비슷한 내부 동력이 부족하다”고 분석했다. 또한 “규제 불확실성과 개인 투자자의 낮은 참여, 새로운 기술 서사의 부재가 가격 움직임을 둔화시키는 요인으로 작용하고 있다”고 덧붙였다.

렝카는 이어 “현재의 조정 국면은 투자자들이 고변동성 자산에 새 자금을 투입하기를 주저하고 있음을 시사한다”며, “기관 투자자들 역시 시장 노출은 유지하되, 포트폴리오 확대는 자제하는 관망세를 유지하고 있다. 지금의 시장은 ‘확신’보다는 ‘인내’의 국면에 있다”고 말했다.

비트코인·이더리움, 다음 변곡점은 어디인가

금요일 오전 기준, 비트코인(BTC) 은 $121,142에 거래되고 있다. 이날 초반 $123,548까지 올랐다가 $119,967로 하락한 뒤 현재 수준으로 회복했다.

현재가는 사상 최고가(ATH) $126,080 대비 3.9% 낮은 수준이다. 다만 주간 기준으로는 1% 상승, 월간 기준으로는 8.3% 상승해 여전히 완만한 상승세를 유지 중이다.

투자자들의 관심은 BTC가 $124,000선을 돌파해 $126,500 부근으로 재상승할지, 혹은 $119,500 아래로 떨어져 $117,000 구간까지 조정받을지에 쏠려 있다..

비트코인 가격 차트: 출처 TradingView

한편, 이더리움(ETH) 은 현재 $4,332에 거래 중이다. 장 초반 $4,434에서 출발해 $4,331까지 떨어졌다가 잠시 반등한 후 하루 저점인 $4,285를 찍었다. 이후 가격은 다시 회복세를 보이고 있다.

현재 ETH는 사상 최고가 $4,946 대비 약 12.5% 낮은 수준이며, 1주일간 3.2% 하락, 한 달간 0.2% 상승(사실상 보합) 상태다. 기술적으로는 $4,750 부근에서 강한 저항선을 형성하고 있으며, 이를 명확히 돌파할 경우 $5,000선 회복 가능성이 열린다. 반면 $4,200 아래로 하락할 경우 $4,000 붕괴 위험도 있다.

한편, 코인 시장 심리는 하루 새 소폭 약화됐다. ‘공포탐욕지수(Fear & Greed Index)’는 전날 55에서 54로 하락, 여전히 중립-낙관 구간이지만 투자자들의 경계심이 높아지는 모습이다.

지정학적·거시경제적 변수 모두가 시장 방향성에 영향을 줄 주요 요인으로 지목된다.

출처: 코인마켓캡

미국 비트코인 현물 ETF에는 목요일 하루 동안 1억 9,768만 달러 규모의 자금이 순유입됐다. 총 운용 자산 규모는 627억 7천만 달러로 집계됐다.

12개 ETF 중 2개는 순유입, 3개는 순유출을 기록했으며, 블랙록(BlackRock)은 2억 5,547만 달러 유입, 그레이스케일(Grayscale)은 4,555만 달러 유출을 기록했다.

출처: SoSoValue

반면, 이더리움 현물 ETF는 10월 9일 8일 연속 순유입 기록을 마감하고 854만 달러 규모의 순유출을 보였다. 현재 총 순유입 규모는 150억 8천만 달러다.

9개 ETF 중 1개만이 순유입을 기록했고, 5개는 순유출이었다. 이 가운데 블랙록은 3,229만 달러 유입, 피델리티(Fidelity) 는 3,026만 달러 유출을 기록했다.

출처: SoSoValue

자주 묻는 질문

왜 오늘 코인 시장과 주식 시장이 함께 움직였나요?

코인 시장은 최근 1일 동안 하락세를 보였고, 주식 시장도 목요일에 최근 사상 최고치 이후 조정을 받았습니다. 10월 9일 마감 기준으로, S&P 500 지수는 0.28% 하락했고, 나스닥 100은 0.15% 하락했으며, 다우존스 산업평균지수는 0.52% 떨어졌습니다.

이 하락세가 지속될까요?

이번 조정은 랠리 이후 나타나는 자연스러운 숨 고르기로, 과도한 우려는 불필요하다는 평가가 많습니다. 현재 시장은 다음 상승 흐름을 준비하는 ‘건전한 조정 국면’에 들어선 것으로 보입니다.

