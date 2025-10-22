리플의 에버노스 “10억달러 규모 XRP 준비금 조성할 것”

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 10월 22, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

리플이 자체 투자 회사 설립을 공식 발표하며 XRP 매수를 위한 10억 달러 규모의 준비금 조성 계획을 내놨다.

이번 발표는 오픈 마켓에서 직접 매입이 이뤄질 가능성이 높아 XRP에 상당한 호재로 평가된다. 시장에서는 이를 두고 “리플판 블랙록”으로 보고 있다. 전통 금융권과 리플의 온체인 유동성 네트워크를 연결하는 가교 역할을 할 전망이다.

리플의 새 투자 법인은 스팩(SPAC) 합병을 통해 상장을 추진하고 있으며 거래 티커는 ‘XRPN’이다.

Ripple-backed Evernorth targets Nasdaq debut in Q1 2026 to expand XRP adoption pic.twitter.com/641iAZ3M6E — Blockworks (@Blockworks_) October 20, 2025

회사의 핵심 목표는 XRP를 주축으로 한 준비금을 조성하고 기업들에게 투명한 XRP 투자 수단을 제공하는 것이다.

에버노스, XRP 가격 견인할 것

‘에버노스(Evernorth)’는 단순한 암호화폐 벤처가 아니라 기업과 펀드의 XRP를 구매·보유·관리하기 위해 설계된 규제 기반 회사다.

에버노스는 최대 규모의 공개 XRP 준비금을 조성하고 제도권의 암호화폐 도입을 본격적으로 촉진하기 위해 10억 달러 이상의 수익 창출을 목표로 하고 있다. 이를 통해 월스트리트 자본이 기존 금융 채널을 통해 합법적이고 투명한 방식으로 암호화폐 시장에 진입할 수 있는 발판을 마련한다는 구상이다.

I’m proud to share that we’ve launched @evernorthxrp, a first-of-its-kind institutional vehicle built to accelerate XRP adoption. With over a decade of uptime and a rapidly growing DeFi ecosystem, XRP is well-positioned for adoption — and Evernorth is built to meet that moment.… pic.twitter.com/2YGgQsNWCd — Asheesh Birla | CEO at Evernorth (@ashgoblue) October 20, 2025

에버노스는 리플, SBI홀딩스, 판테라캐피탈, 크라켄, GSR 등 유수의 투자사로부터 지원을 받고 있다. 이러한 견고한 파트너십을 바탕으로 에버노스는 기관 투자자를 위한 XRP 시장 인프라를 운영하는 규제 대상 기업으로서 입지를 굳히고 있다.

특히 에버노스는 개별 은행들이 XRP를 분산적으로 매입하는 대신, 자본을 하나의 상장 기업 아래 통합함으로써 기업 투자자들이 XRP에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 지원한다. 이로써 활발한 유동성과 엄격한 컴플라이언스, 그리고 견고한 준비금 체계를 갖춘 새로운 형태의 기관 전용 XRP 플랫폼이 등장하게 될 전망이다.

에버노스는 상장 기업과 투명한 준비금 정책 그리고 유수의 후원자를 결합해 새로운 투자 기회를 열었다. 이를 통해 투자자들은 현물 암호화폐를 직접 구매할 수는 없지만 규제를 준수하는 상장 펀드 형태로 시장에 참여할 수 있게 됐다.

이는 실제 자본이 대규모로 유입되기 위한 구조로 평가된다. ‘오픈 마켓 구매’란 거래소에서 XRP를 실시간 시세로 직접 매입하는 행위를 의미하며 이러한 매수세가 확대될수록 가격은 자연스럽게 상승한다. 비공개 거래에서 흔히 발생하는 할인된 가격 매입과 달리 이 같은 움직임은 완전히 투명하게 이뤄진다. 개인 투자자들에게는 바로 이러한 공개 매입이 이상적인 시장 흐름으로 여겨진다.

함께 읽기: 리플 100 만원 가능성은? XRP 레저, 리플 SEC 소송으로 점쳐본 리플 전망 2025~2030년

리플 차트 분석, 3달러 돌파할까

현재 XRP는 최근 시장 조정 이후 2.30달러 부근의 강력한 수요 영역 위에서 안정적인 강세 흐름을 유지하고 있다. 주요 저항 구간은 2.60달러로 이 가격대를 돌파하고 지지에 성공할 경우 2.80달러, 나아가 심리적 저항선인 3.00달러까지 상승이 이어질 가능성이 높다.

상대 강도 지수(RSI)는 약 60 수준에서 완만한 하락세를 보이고 있으나 과매수 구간에는 진입하지 않았다. 현재의 모멘텀은 매수세 유입이 지속될 경우 돌파 가능성을 시사한다. 다만 2.60달러 부근에서 단기 조정이 발생할 여지도 있어 추가 관찰이 필요하다.

전반적으로 XRP는 기술적으로 견고한 강세 국면에 있으며 2.60달러 돌파 여부가 반등의 신호탄이라는 진단이다.

XRP 상승세 이어받을 ‘맥시 도지’

XRP의 회복세에 시장의 관심이 집중되는 가운데 기업 투자자들은 온체인 자산 조성을 준비하고 있다. 이와 함께 밈코인 시장에서도 ‘맥시 도지(MAXI DOGE)’가 빠르게 부상하고 있다.

기업 자본이 암호화폐 시장으로 재진입하는 흐름 속에서도 여전히 내러티브의 중심은 개인 투자자 커뮤니티가 주도하고 있다. 그러나 대규모 자본이 규제를 준수하고 검증된 자산인 XRP 등으로 유입되기 시작하면 궁극적으로는 밈코인과 같은 문화 기반 자산으로도 유동성이 확산될 가능성이 크다.

맥시 도지는 이러한 흐름의 교차점에 있다. 이 프로젝트는 개선된 토크노믹스와 실질적 유틸리티를 바탕으로 초기 밈코인의 에너지를 재현하며 스테이킹 보상으로 최대 82%의 연이율(APY)을 제공하고 있다. 자체 토큰인 MAXI는 단순한 밈이 아닌 속도와 변동성 그리고 커뮤니티 신념을 결합한 유동성 자산으로 평가된다.

함께 읽기: 맥시 도지 구매방법 – 초보자도 쉽게 MAXI 매수할 수 있는 단계별 가이드

현재 맥시 도지는 프리세일 단계에서 이미 370만 달러 이상을 모집하며 개인 투자자와 고래 투자자 모두의 주목을 끌고 있다. 시장에서는 이를 ‘도지코인 2.0’이라 부르며 다음 투기 자본의 물결을 선도할 잠재력에 주목하고 있다.