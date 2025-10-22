예측시장 폴리마켓, 미국 셧다운 11월 말까지 지속 전망

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 최종 업데이트: 10월 22, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

예측 시장 폴리마켓이 미국 셧다운에 대한 전망을 제시하여 관심을 끌고 있다. 플랫폼은 미국 셧다운이 한달 더 연장될 것으로 전망했고, 만약 그 예측이 실현되면 미국은 역사상 가장 긴 기록을 경신하게 된다.

폴리마켓 이용자 대다수, 장기 셧다운 기대

분산형 예측 시장 폴리마켓에 따르면, 참여자 25%가 최소 11월 16일까지 미국 셧다운이 지속될 것으로 전망했다.

이 예측대로라면, 정부 셧다운은 35일을 넘는 46일째를 맞이하여 미국 역사상 가장 긴 셧다운이 될 전망이다.

하지만 다른 참여자들은 정치적 교착상태가 곧 끝날 것으로 보고 있으며, 실제로 참여자 23%는 10월 31일에서 11월 3일 사이에 셧다운이 종료될 것으로 전망했다.

한편 참여자 18%는 더 빠른 시기를 전망하며, 10월 23일에서 10월 26일 사이 종료를 예상했다.

민주당 상원의원, 블록체인 업계 경영진과 회동 예정

이번 통계는 민주당과 블록체인 업계 경영진이 회동을 준비하는 가운데 나타난 것이다. 이들은 디지털 자산 시장 구조 관련 법안을 추진하기 위해 이번 만남을 추진했다.

이번 수요일로 예정된 회동은 커스틴 길리브랜드 상원의원이 주도하는 것으로, 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱, 갤럭시 CEO 마이크 노보그라츠, 체인링크 CEO 세르게이 나자로프, 크라켄 CEO 데이빗 리플리, 솔라나 정책연구소 소장 크리스틴 스미스, 크립토 인 아메리카 기자 엘리너 테렛 등이 참여한다.

🚨SCOOP: These crypto C-suites are expected to attend a roundtable with pro-crypto Senate Democrats on Wednesday to discuss market structure legislation and the path forward:



📌Coinbase CEO @brian_armstrong

📌Chainlink CEO @SergeyNazarov

📌Galaxy CEO @novogratz

📌Kraken CEO… — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 20, 2025

테렛에 따르면, 다른 참여자에는 지토 CLO 레베카 레티그, 서클 CSO 단테 디스파르테, 유니스왑 CEO 헤이든 애덤스, 리플 CLO 슈튜어트 알데로티, 앤드리슨 호로위츠 법률총괄 마일즈 제닝스가 포함된다.

이번 회동 소식은 상원 민주당이 자체 암호화폐 시장 구조 제안을 발표하고 몇 주만에 추진된 것이다.

당시 발표된 제안은 업계 반발을 일으키기 충분했던 것으로, 블록체인 협회 CEO 서머 머싱거는 10월 9일 성명을 통해 민주당의 제안이 해외에서만 책임감 있는 개발을 촉진할 것이라고 주장했다.

머싱거는 상원 민주당이 제시한 제안이 실망스럽다고 지적하며, 이는 디파이 코인, 암호화폐 지갑 개발, 기타 애플리케이션을 금지하는 결과로 이어질 것이고, 실행 가능하지도 않고 미국의 혁신 정신과도 전혀 맞지 않는다고 주장했다.

하지만 미국 셧다운이 여전히 지속되는 상황에서, 미국 의원들이 정책을 추진하기 위해 의견 차이를 얼마나 내려놓고 협력할지는 더 지켜봐야 할 것이다.