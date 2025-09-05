퍼플렉시티 AI, 리플, 월드리버티파이낸셜, 도지코인 2025년말 가격 전망 발표

시장이 급락하면서 공포감이 빠르게 확산되고 약세론이 곳곳에서 제기되고 있다. 하지만 분석가들과 퍼플렉시티 AI는 침착함을 유지하고 있다. 퍼플렉시티는 리플의 실제 활용 확산, WLFI의 새로운 출시 열기, 그리고 원조 밈코인 선두주자로서 도지코인의 견고한 위치를 근거로 장기적인 강세장을 전망한다고 밝혔다.

이더리움이 4,950달러로 신고점을 경신하며 여전히 알트코인 시장을 주도하고 있다. 이번 돌파로 도지코인을 비롯한 알트코인 전반이 상승세를 보였으나 이후 열기가 식었다.

한편 비트코인은 11만 달러를 되찾아 현재 11만2000달러에 거래되고 있으며, 이는 8월 최고치인 12만4000달러보다 여전히 약 7% 낮은 수준이다. 그럼에도 불구하고 지금까지 중 가장 암호화폐 친화적인 규제 환경 속에서 시장 심리는 강세 쪽으로 기울고 있으며, 퍼플렉시티의 예측도 이러한 분위기와 일치한다.

XRP(리플): 퍼플렉시티 AI, 대규모 상승 전망, 9월이 시작점일까?

2025년은 XRP의 돌파 해가 되었으며, SEC를 이기고 1달러를 돌파하며 12개월 만에 400% 상승했다. 퍼플렉시티는 랠리가 여전히 살아있으며 또 다른 상승 구간을 준비하고 있다고 예측했다.

채택률이 빠르게 상승하며 더 많은 사용자가 참여하고 있다. XRP 마스터카드가 출시되면서 신용카드 시장에 직접 진출했다. 10월 ETF 승인 가능성도 높아 더욱 관심이 집중되고 있다.

B3 네트워크가 XRP 커먼즈와의 파트너십을 발표하면서 채택이 지속되고 있다. 베이스 위에 처음 구축된 레이어-3 체인인 B3 네트워크는 이번 협력을 통해 XRPL에 게임 구축 및 출시를 도입할 예정이며, 이는 개발자들이 리플 생태계에 실용적 활용성을 구현하도록 지원하는 이니셔티브다.

코인베이스 선임 애널리스트는 연준이 완화 정책을 시작하면 위험 자본이 암호화폐로 다시 유입될 것이며, XRP가 주목받을 것이라고 밝혔다. 국경 간 결제 우위와 꾸준한 규제 준수 진전으로 XRP는 주요 투자 대상으로 부상하고 있다.

장기 전망은 여전히 강세를 유지하고 있지만, 9월은 역사적으로 암호화폐에 어려운 시기로 여겨진다. XRP는 5달러를 돌파할 가능성이 있으나, 거래자들은 신중한 접근이 필요한 상황이다.

XRP 일봉 차트는 수개월간의 횡보 후 반등을 촉발할 수 있는 강력한 지지 구간을 보여주고 있다. XRP가 3.60달러 저항선을 돌파할 경우 신고점을 향한 상승이 가능하다. 주요 지지선은 2.50달러와 2.30달러에 위치하며, 두 구간 모두 거래량이 증가할 경우 새로운 상승 추세를 확인할 수 있는 검증된 발판 역할을 할 것으로 보인다.

장기적으로 10달러를 향한 상승 가능성이 뚜렷하지만, 먼저 3.60달러의 저항선을 돌파해야 한다. 이 수준에서 가격이 반락한 후 다시 3달러 아래로 하락한 바 있다.

월드리버티파이낸셜 출시가 분위기를 주도하고, 퍼플렉시티는 트럼프에 대해 낙관적 전망

WLFI 암호화폐가 출시되면서 시장에서 대량의 유동성을 흡수하며 탈중앙화거래소와 중앙화거래소를 통틀어 40억 달러가 넘는 거래량을 기록했다. 완전희석 시가총액 240억 달러로 시작해 현재 60억 달러에 머물고 있다. 가격 면에서는 이미 하락세를 보이고 있으며, 0.30달러로 출시된 후 0.21달러까지 밀려 25% 하락했다.

현재 모멘텀이 상당하다. 사전 판매 가격 0.015달러로 초기 구매자들은 이미 거의 10배 수익을 올리고 있으며, 프라이빗 및 사전 판매 라운드를 통해 5억 5천만 달러가 모금되었다. 토큰 이코노믹스는 양호해 보이지만, 출시 변동성과 사전 판매 매도 압력이 예상된다는 것이 이 시장의 특성이다.

WLFI의 1시간 차트는 0.2019달러 지지선과 0.2602달러 저항선을 보이며 횡보 구간을 나타내고 있다. 44 근처의 RSI는 중립적 모멘텀을 시사하며 상승 여력을 남겨두고 있다. 0.2019달러 위를 유지할 경우 강세 구조가 지속되고, 0.2602달러를 돌파하면 0.40달러를 향한 랠리가 전개될 가능성이 있다.

도지코인(DOGE): 밈코인 선두주자, 0.75달러 향해 나아갈 것이라는 퍼플렉시티의 전망

모든 사람이 밈과 밈코인을 좋아한다. 퍼플렉시티는 2025년 말까지 도지코인(DOGE) 가격이 약 90% 상승할 것으로 전망한다고 발표했다.

이는 그레이스케일이 사상 최초의 도지코인 ETF를 신청하며 밈코인에 처음으로 주목받을 기회를 제공한 대규모 행보와 일치한다. 원조 밈 코인의 왕인 도지코인을 선택한 것은 놀라운 일이 아니다.

10월은 알트코인에 유리한 상황으로 전개되고 있으며, 이달 중 ETF 결정이 예정되어 있다. 블룸버그에 따르면 대부분의 신청서가 85% 이상의 승인 가능성을 보이고 있어, 밈코인 ETF가 시장에 상당한 변화를 가져올 수 있을 것으로 보인다.

도지코인이 0.21달러 지지선을 유지하며 7월 말부터 강세 페넌트 패턴을 형성하고 있다. RSI가 46에서 상승하며 매수 압력 증가를 시사하는 가운데, MACD의 평탄화는 매도 모멘텀 약화를 나타내고 있다.

0.245달러를 돌파할 경우 상승세가 확정되며 0.38달러(75% 상승 여력)를 목표로 하는 움직임이 열릴 전망이다. 금리 인하 가능성과 10월 중순 DOGE ETF 결정을 앞두고 있어 새로운 수요 유입 시 1달러 향한 상승도 배제할 수 없는 상황이다.

