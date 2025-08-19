퍼플렉시티, XRP vs 3대 알트코인 강세주 비교 ··· 최강 코인은?

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

챗지피티의 경쟁 AI인 퍼플렉시티는 기관 투자자들이 스테이블코인, 국제 결제 수단, 실물 자산(RWA) 토큰화에 높은 관심을 보이고 있는 가운데 XRP(엑스알피)의 가격을 다른 주요 알트코인들과 비교하며 토큰 보유자들이 향후 몇 달 동안 고수익을 올릴 수 있다고 전망했다.

퍼플렉시티의 전망은 현재 코인 시장 전반의 상승 흐름에 의해 뒷받침된다. 지난주 비트코인은 사상 최고가인 12만 4,128달러를 기록했는데, 이는 투자자들의 강세 심리가 시장 전반의 상승세를 형성하고 있음을 시사한다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 7월 스테이블코인이 담보 자산을 필수적으로 확보하도록 하는 법안인 ‘지니어스 법안(GENIUS Act)’에 서명했다. 이후 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 증권법을 현대화하고 가상자산 업계가 기다려 온 가상자산에 대한 가이드라인을 제공하는 종합 개혁 이니셔티브인 ‘프로젝트 크립토‘를 발표했다.

이러한 기조 변화는 트럼프 대통령이 미국을 글로벌 블록체인 리더로 자리매김하겠다는 공약을 이행하려는 노력의 일환이다.

낙관론이 형성되면서 분석가들은 다음 상승세가 2021년의 불장을 넘어설 수 있을 것으로 예상하고 있다. 퍼플렉시티는 이번 불장을 주도할 코인으로 XRP, 솔라나, 스텔라, 스노터를 지목했다.

퍼플렉시티 “XRP, 크리스마스까지 200% 상승해 9달러 도달할 것”

퍼플렉시티에 따르면 XRP는 올해 안에 현재 가격인 2.97달러보다 3배 이상 높은 9달러에 도달할 수 있다.

XRP의 최근 움직임이 예사롭지 않다. 지난 7월 18일, XRP는 2018년 고점인 3.40달러를 넘어 3.65달러까지 치솟았다가 시장 전반의 광범위한 차익 실현에 따라 약 18.5% 하향조정됐다.

그럼에도 불구하고 새로운 스테이블코인 RLUSD에 대한 추측과 미국 제약회사인 웰지스틱스 헬스 산하 수천 개의 약국이 XRP 레저 기반 결제 시스템을 사용할 것이라는 소식 등 리플의 가격을 견인할 호재들이 나오고 있다.

주류 금융 기관의 XRP 신뢰도도 높아졌다. 2024년, 유엔 자본 개발 기금은 XRP를 최적의 글로벌 결제 솔루션으로 선정한 바 있다.

게다가 2023년 미국 법원이 XRP의 일반 투자자 대상 판매가 증권에 해당하지 않는다고 판결했다. 이 판결에 따라 2025년 초 SEC가 공식적으로 조사를 중단하면서 XRP를 압박하던 규제적 고리가 풀렸다. 이는 리플뿐만 아니라 가상자산 업계 전반에 기념비적인 승리였다.

퍼플렉시티는 XRP가 이전 사상 최고가를 돌파할 수 있다면 비교적 신속하게 4달러에 도달할 수 있다고 제안한다. 그러나 9달러를 달성하려면 지속적이고 광범위한 강세장이 필요하다는 진단이다.

기술적 관점에서 상대 강도 지수(RSI)는 45로 하락 중이며, 이는 투자자들이 최근 수익을 현금화하면서 매도 압력이 강화되고 있음을 나타낸다. 매도 모멘텀이 XRP를 과매도(따라서 저평가) 자산으로 전환함에 따라 향후 며칠 내에 매수 타이밍을 신호할 수 있다.

지난 1년 동안 XRP는 423% 급등하여 같은 기간 동안 비트코인의 92%, 이더리움의 61% 상승률을 크게 앞질렀다.

솔라나, ETF 기대감과 네트워크 성장에 크리스마스까지 3배 상승

솔라나는 스마트 컨트랙트 시장에서 입지를 굳히고 있으며, 시가총액 976억 달러 이상을 달성했다. 그리고 기관 투자자들과 개발자 커뮤니티가 솔라나에 주목하고 있다.

최근 모멘텀은 미국 내 솔라나 현물 ETF 승인에 대한 기대감에서 비롯된다. 솔라나 ETF가 승인되면 비트코인 및 이더리움에서 관찰된 ETF 발(發) 대규모 자본 유입이 발생해 제도적 편입의 가속화를 도울 수 있다.

올해 초 트럼프 대통령은 자신의 소셜 미디어 플랫폼을 통해 솔라나가 미국의 국가 비트코인 비축금 자산에 포함될 수 있다고 암시한 바 있다. 그러나 현재 솔라나는 ‘보유 전용’ 자산으로 지정됐으며, 이는 직접적인 시장 매입이 아닌 정부 압류를 통해서만 취득이 가능함을 의미한다.

기술적 관점에서 솔라나는 길었던 하락 추세에서 벗어날 수 있었다. 지난 1월에 250달러를 기록했지만 4월에 100달러까지 하락했다가 현재 181달러 부근까지 반등한 상태다.

퍼플렉시티는 솔라나의 하강 쐐기 패턴 돌파를 근거로 올해 안에 1,000달러까지 상승할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 1월에 세운 사상 최고가 293.31달러의 세 배를 넘는다.

이러한 강세 시나리오는 SEC가 연말까지 종합적인 암호화폐 프레임워크를 마련하고 솔라나 ETF가 승인돼야 현실화될 가능성이 높다.

스텔라, 3배 반등해 사상 최고가 경신 가능성 제시

2014년에 출시된 스텔라(XLM)는 암호화폐 업계에서 가장 오래된 블록체인 프로젝트 중 하나다. 빠르고 저렴한 국제 결제 시스템을 위해 구축된 스텔라는 XRP 및 비트코인 캐시와 유사점을 공유하지만 고유한 프로토콜을 운영하고 있다.

비트코인의 에너지 집약적 채굴 과정과 달리 스텔라는 신뢰할 수 있는 검증자 네트워크에 의존하여 거래를 승인하는 스텔라 컨센서스 프로토콜(SCP)을 사용한다.

퍼플렉시티는 스텔라가 현재 0.406달러에서 1.29달러까지 상승하여 투자자들에게 3배 수익률을 제공하고 2018년 초에 기록한 사상 최고가 0.8756달러를 경신할 수 있을 것으로 예상한다.

시가총액이 127억 달러를 넘는 스텔라는 상위 20위 코인이며 분석가들은 미국의 명확한 법적 프레임워크가 마련되면 스텔라가 반등할 수 있다고 보고 있다.

단기적으로는 XLM이 탄력을 받고 있는 모습이다. 현재 매도세가 끝난 후 투자자들의 강세 심리로 인해 XLM은 10월까지 사상 최고가에 도전할 수 있는 환경이 조성됐다.

한편 0.50달러 저항선 이후 0.60달러에서 또다른 저항선에 직면할 가능성이 높다. 장기적 상승 잠재력을 기다릴 인내심을 가진 알트코인 투자자들에게는 지금이 매수 기회가 될 수 있다.

기능성 밈코인 ‘스노터(SNORT)’ 프리세일 가속화

퍼플렉시티는 체인링크와 같은 대형 코인 외에도 성장 잠재력이 높은 초기 단계의 토큰을 주목하고 있다. 현재 밈적 매력과 기능성을 모두 탑재한 솔라나 기반 밈코인인 스노터(SNORT)가 주목받고 있다. 퍼플렉시티는 스노터의 자체 토큰인 SNORT 코인이 10배에서 12배 수익률을 낼 수 있다고 답했다.

스노터는 텔레그램 앱에서 작동하기 때문에 간편하게 실시간 가격을 확인하고 거래를 수행하며 시장을 모니터링할 수 있다. 또한 사기 방지를 위한 러그 풀 감지, 상위권 투자자들의 지갑을 미러링하는 카피 트레이딩, 빠른 매매 주문을 위한 자동 스나이핑 기능도 제공한다.

현재 SNORT 토큰 프리세일의 모금액은 320만 달러를 돌파했다.

프리세일에서 토큰을 구매하면 즉시 스테이킹할 수 있으며 기사 작성 당시 스테이킹 연간 수익률은 137%다. 이는 스테이킹 풀이 커짐에 따라 감소한다.

현재 SNORT 토큰의 가격은 0.1017달러이며 이는 20시간 후 인상될 예정이다. 퍼플렉시티의 예상대로 SNORT 토큰이 1달러에서 1.20달러 사이까지 오른다면 이러한 단계적 프리세일 구조는 초기 진입자들에게 막대한 수익을 안겨줄 수 있다.

스노터는 밈코인의 폭발력과 기능성을 결합함으로써 노련한 코인 투자자들과 신규 투자자 모두에게 어필한다.

프리세일 참여를 원한다면 공식 스노터 웹사이트에서 암호화폐 또는 카드로 SNORT 토큰을 구매할 수 있다.

스노터 프로젝트의 X와 텔레그램에서 최신 정보를 확인할 수 있다.