페페코인 157% 급등에 투자자들 ‘술렁’

페페코인은 금요일 저점에서 강력하게 반등하며 하락 구간에서 매수한 투자자들에게 156%라는 놀라운 수익률을 안겨주었고, 공매도 세력을 청산시키며 다음 상승 구간을 준비하고 있는 것으로 보인다. 지난주 급락장에도 불구하고 페페의 강세 전망은 타당하다 볼 수 있을까?

시장의 매수 열풍이 지속되면서 현재 3위 밈코인 페페코인의 거래량이 유통 공급량의 30%를 차지하며 거의 10억 달러에 달하고 있다.

페페코인은 도널드 트럼프 대통령이 중국 상품에 대한 수입 관세를 100%까지 인상하겠다고 위협한 후 시장이 패닉 상태에 빠지면서 금요일 세션 최저치인 0.00000400달러를 기록했다.

하지만 토큰이 이 지점에 도달한 직후 매수세가 나타나 페페코인을 지지했고, 비교적 짧은 기간 내에 토큰을 0.00000700달러 위로 끌어올리는 데 성공했다.

페페코인 전망: PEPE가 궤도에 복귀하려면 0.0000080달러 수준 되찾아야

페페코인은 지난주 하락으로 인해 추세선 지지선을 이탈했다. 토큰은 현재 하단에서 이전 가격 채널을 재시험하고 있으며, 0.00000800달러 구간을 되찾는다면 이러한 약세 가격 움직임 신호를 무효화할 수 있을 것으로 보인다.

상대강도지수(RSI)가 과매도 구간에서 벗어나고 있어 상대적으로 짧은 기간 내에 하락 추세가 이미 과도하게 진행되었을 가능성을 시사하고 있다.

페페코인이 0.00001200달러를 향해 움직인다면 향후 강세 전망이 확정될 것으로 보이며, 이후 0.00001800달러를 향한 강력한 상승 랠리가 이어질 수 있어 중기적으로 142%의 상승 여력을 의미한다.

한편, 바이럴 밈인 개구리 페페에서 영감을 받은 새로운 채굴형 게임을 내세운 페페노드가 단기간에 투자자들의 관심을 끌고 있다. 지금까지 사전판매를 통해 180만 달러를 모금했으며, 플레이어들이 수천 달러의 장비에 투자하지 않고도 암호화폐를 채굴할 수 있게 한다.

페페노드($PEPENODE), 가상 채굴 장비로 M2E 트렌드 선도

과거 밈코인을 매수해 보유하는 전략은 초기 투자자들에게 상당한 수익을 안겨주었다. 하지만 시장에서 이런 토큰을 구매하는 대신 채굴할 수 있다면 어떨까?

페페노드($PEPENODE)는 플레이어가 가상 서버를 구축하고 원하는 만큼 많은 채굴 장비를 운영해 토큰을 채굴하며, 인프라를 즉시 업그레이드해 산출량을 늘릴 수 있는 새로운 채굴-수익(M2E) 게임을 도입해 채굴의 번거로움을 해결한다.

경쟁적인 환경은 게임의 유틸리티 토큰인 $PEPENODE에 대한 수요가 지속적으로 강세를 유지하도록 보장할 전망이다. 상위 채굴자들은 봉크($BONK)와 파트코인($FARTCOIN) 같은 인기 밈코인의 서프라이즈 에어드롭을 보상으로 받게 된다.

게임의 인기가 높아지면서 매수 압력이 단기적으로 $PEPENODE를 더 높은 수준으로 끌어올릴 것으로 예상된다. 궁금하다면 토큰을 구매해 가상 서버를 구축하고 즉시 수익 창출을 시작해보자.

다음은 암호화폐 전문가 및 유튜버 닥터비트맨이 페페노드 프로젝트를 소개한 영상이다.

페페노드 공식 웹사이트에 접속하여 $PEPENODE를 구매할 수 있다. 베스트 월렛과 같은 이더리움 호환 지갑을 연결한 후, USDT나 ETH를 교환하거나 은행 카드를 통해 투자가 가능하다.