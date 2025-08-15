페페코인, 이더리움 랠리에 동반상승 기대감

이더리움이 5,000달러에 근접하는 가운데 지난 며칠 동안 페페코인의 거래량은 폭발적으로 증가해 10억 달러 이상을 기록했다. 이는 페페코인의 단기적 급등을 예상하는 낙관적인 페페코인 가격 전망을 뒷받침한다.

페페코인 현물 시장의 거래량은 6일에 최근 저점인 4억 7,900만 달러를 기록한 후 꾸준히 급증하여 어제 14억 달러로 마감했으며 이는 토큰 총 유통량의 28%에 해당한다.

위 차트에서 페페코인이 0.000012달러에 근접할 수록 매수세가 강력해짐을 알 수 있다.

이러한 대규모 거래량에도 불구하고 페페코인은 지난 30일 동안 1.95% 손실을 기록했다. 현재 고래 투자자들은 다음 랠리를 위해 페페코인 비축에 나섰다는 의견도 나온다.

ERC-20 토큰인 페페코인은 이더리움 가격이 오를 수록 이더리움 생태계의 거래량 높아져 그 수혜를 받는다.

이더리움이 사상 최고가를 향해 나아가고 있는 상황에서 알트코인 시즌까지 겹쳐 페페코인이 급등할 수 있다는 전망이다.

페페코인 가격 예측: 견고한 지지선에 힘입어 194% 오르나

일일 차트에서 강력한 추세 지지선이 최근 경기 침체기에서 견고하게 버티며 페페코인 강세 전망을 뒷받침한다.

페페코인은 핵심 지지선에서 반등에 성공하며 강세 모멘텀이 빠르게 형성됨에 따라 0.00000015달러를 향해 상승할 기세다.

거래량이 14일 평균을 상회하고 있으며 상대 강도 지수(RSI)는 중간선을 넘어섰다. 이는 매수세가 형성되고 있다는 강력한 신호다.

페페코인이 여전히 최근 고점 아래에 머물러 있는 지금이 다음 랠리 전의 매수 타이밍일 수 있다.

0.000015달러 저항선이 지지선으로 전환되면 단기적으로 페페코인이 194% 급등해 다음 목표가는 0.000035달러로 제시된다.

