엑스알피·체인링크·솔라나 크리스마스 가격 전망 – 구글 AI 제미나이의 예측은?

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 8월 15, 2025

크립토뉴스를 신뢰할 수 있는 이유 광고 공개 정책 크립토뉴스는 소중한 독자에게 완전한 투명성을 약속합니다. 일부 콘텐츠에는 제휴 링크가 포함되어 있으며, 크립토뉴스는 이러한 파트너십을 통해 수수료를 받을 수 있습니다. 10년 이상 암호화폐 소식을 전해온 크립토뉴스는 업계에서 오랜 기간 쌓아온 입지와 양질의 저널리즘을 위한 노력 덕분에 급변하는 디지털 금융 세계에서 신뢰할 수 있는 매체로 자리매김했습니다. 베테랑 저널리스트와 애널리스트로 구성된 크립토뉴스 보도팀은 심도 있는 업계 지식과 블록체인 기술에 대한 실무 경험을 접목합니다. 또한, 엄격한 편집 기준 을 유지하여 기존의 암호화폐뿐만 아니라 새롭게 떠오르는 프로젝트에 대해서도 사실에 입각한 정확성과 공정한 보도를 약속합니다. 크립토뉴스에 대해 자세히 알아보기

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

최근 엑스알피와 체인링크, 솔라나가 상당한 주목을 받고 있다. 그렇다면 구글 AI 제미나이는 이들을 바라보며 어떤 전망을 제시했을까. 제미나이의 예측에 따르면, 이들은 남은 몇 달 동안 상당한 성과를 달성하여 화이트 크리스마스를 선사할 수 있을 거라고 한다.

현재 시장 상황은 이런 전망에 충분한 설득력을 제공한다. 비트코인은 바로 어제 124,457.12달러로 사상최고치를 다시 한번 경신하여, 강세론자들의 적극적인 활동을 시사했다.

한편 트럼프 대통령은 지난 달 지니어스 법안에 서명하여, 스테이블코인이 전액 준비금으로 뒷받침되도록 하는 연방 지침을 도입했다. 또한 미국 SEC는 프로젝트 크립토를 발표했다. 이는 증권법 개정을 통해 가상자산에 부족했던 명확성 제공을 목표로 삼는다.

이런 정책 변화는 트럼프 행정부가 미국을 세계 블록체인 기술의 중심지로 만들겠다는 선거 공약을 적극적으로 이행하려는 노력을 시사한다.

그에 따라 긍정적인 기대감이 고조되어, 많은 분석가들은 곧 다가올 랠리가 2021년 수준을 압도할 것으로 보고 있다. 특히 이번 랠리의 주인공으로 엑스알피, 체인링크, 솔라나가 주목받고 있다.

엑스알피($XRP): 크리스마스까지 최대 20달러 달성 기대

제미나이는 엑스알피가 연말 최대 20달러까지 도달할 것으로 예측하며, 적어도 현재 3.26달러에서 두 배 넘는 가격이 가능하다고 전망했다.

엑스알피는 최근 인상적인 포퍼먼스를 기록했다. XRP 코인은 7월 18일 3.65달러까지 급등했는데, 이는 2018년 3.40달러 이후 가장 높은 수준이었으며, 이후 10% 하락하여 현 가격을 기록했다. 이런 조정에도 불구하고, 한달 기준 11% 이상 상승한 상태이며, 비트코인의 경우 6%만 상승했다.

엑스알피는 작년 유엔 자본개발기금으로부터 선도적인 국제 결제 솔루션으로 인정받은 후, 기존 금융 기업 사이에서 더 큰 명성을 확보할 수 있었다.

리플은 오랜 법정공방으로 시달렸지만, 올해 SEC가 소송을 취하하며 깔끔히 마무리되었다. 이는 2023년 개인에 대한 판매는 증권 거래로 간주되지 않는다는 법정 판결에 기인한 것으로, 당시 리플과 코인 산업 전체의 승리로 기념되기도 했다.

만약 엑스알피가 이전 사상최고치를 넘어설 경우, 6달러는 쉽게 달성 가능할 것이라고 제미나이는 예측했다. 그러면서 20달러를 달성하려면, 시장 전체의 완전한 강세장이 필요하다고 덧붙였다.

기술적 지표에 따르면, 상대강도지수(RSI)는 58에서 상승 추세를 보이며 매수 모멘텀이 강화되고 있음을 나타낸다. 엑스알피는 일 년 동안 426% 상승했고, 이는 비트코인의 104% 및 이더리움의 75% 상승을 크게 압도한 수준을 시사한다.

체인링크($LINK): 100달러 달성이 기대되는 블록체인 상호운용성 프로토콜

체인링크는 최근 가장 독보적인 프로젝트로, 작년 동기 대비 126% 상승하여 비트코인과 이더리움의 성장세를 압도했다. 토큰은 현재 23.56달러로 거래되고 있다.

이 프로젝트는 현실 세계 데이터를 블록체인 스마트 계약으로 전달하는 분산형 오라클 네트워크로, 기존 시스템과 블록체인 사이를 원활하게 연결한다.

체인링크는 블록체인과 전통 금융 시스템을 연결하는 다리로서 스위프트와 오랜 파트너십을 유지했으며, 최근 사람들 사이에서 데이터 전송과 상호운용성이 가상화폐 대량 채택의 관건으로 간주되기 시작하여 그 입지는 더욱 강화되고 있다.

제미나이는 LINK가 이달 말 30달러까지 상승할 것으로 예측했으며, 근거로 올해 초 나타난 하락 쐐기형 패턴을 제시했다. 이는 종종 높은 상승으로 이어지는 패턴으로, 제미나이는 먼저 25달러 저항을 마주할 것으로 예측했다.

상대강도지수는 72 근처로 매수세가 지속되고 있음을 시사하지만, 일부 사람들이 수익을 실현하여 매수 관심이 완화될 가능성이 있다. 하지만 이번주 체인링크의 바이백 이니셔티브와 뉴욕 증권거래소 모회사 인터컨티넨털 익스체인지와의 협업 소식에 힘입어 수요는 여전히 높게 유지되고 있다.

이 모든 소식은 LINK가 큰 수익을 낼 수 있는 강세 전망을 시사한다.

솔라나($SOL): 네트워크 개선 및 ETF 기대감으로 3배 상승 기대

솔라나는 스마트 계약 생태계에서 꾸준히 입지를 다지는 프로젝트로, 시가총액 966억 달러를 돌파하며 기관 투자자 및 개발자 모두에게 어필하고 있다.

최근 상승세는 미국이 곧 솔라나 현물 ETF를 승인할 거라는 기대감 덕분이다. 이것이 실현되면, 비트코인 및 이더리움 ETF에서 보였던 유입이 재현되고 상당한 기관 채택을 촉발할 수 있을 것이다.

트럼프 대통령은 올해 초 미국 정부가 솔라나를 국가 비트코인 준비금에 포함할 수 있다고 게시하여 관심을 모으기도 했다. 단, 이 제안 단계에서 솔라나는 “보유 전용”으로, 해당 코인은 법 집행 과정에서 압수한 경우만 해당되며, 직접 매수한 것은 제외된다.

기술적 분석을 살펴보면, 솔라나는 오랜 하락세를 벗어난 것으로 보인다. 솔라나는 올해 1월 250달러까지 올라 정점을 찍은 후 4월 100달러까지 하락했지만, 최근 196달러로 반등한 것이다.

차트는 하락 쐐기형 패턴을 찍어낸 후 상승세를 시작했으며, 제미나이는 올해 말까지 600달러 달성을 전망했다. 이는 1월에 기록한 사상최고치 293.31달러의 두 배 달하는 수준이다.

하지만 이러한 극단적인 강세 시나리오는 SEC가 크리스마스까지 암호화폐 종합 지침을 공개해야 한다는 전제가 따른다.

맥시 도지 프리세일 91만 달러 돌파 – 100배 상승 가능할까?

밈코인을 통해 좀더 과감한 투자를 수행하고 싶다면, 프리세일이 여전히 매력적일 것이다. 최근에는 맥시 도지($MAXI) 같은 프로젝트가 각광받고 있으며, 이는 며칠 사이 91만 달러 이상을 모금할 수 있었다.

맥시 도지는 이더리움에 구축된 프로젝트로, 최근 활발한 텔레그램·디스코드 활동, 거래 대회, 홍보 제휴를 통해 커뮤니티 구축에 주력하고 있다.

MAXI 총공급량은 1,502억 4천만 개에 달하며, 여기서 25%가 홍보 및 제휴를 담당하는 맥시 펀드로 할당된다. 보유자는 스테이킹으로 패시브 보상을 얻을 수 있으며 현재 APY는 무려 300%를 넘는다. 참고로 보상은 참여율에 따라 꾸준히 하락한다.

현재 프리세일 가격은 0.000252달러이지만, 이는 단계별로 꾸준히 상승할 예정이다. 이처럼 프리세일은 조기 참여자들에게 여러 혜택을 제공하여 초기 참여를 장려한다.

만약 관심 있다면, 맥시 도지 웹사이트를 통해 MAXI 코인을 매수할 수 있다. 코인 구매에는 메타마스크나 베스트월렛 같은 웹3 지갑이 필요하다.

맥시 도지에 대한 최근 소식이 궁금하다면, 엑스 및 텔레그램을 팔로우하기 바란다.