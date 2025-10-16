팍소스, 실수로 페이팔 스테이블코인 PYUSD 300조 달러 발행 후 소각

팍소스가 실수로 페이팔 스테이블코인 PYUSD 300조 달러를 발행했다가 몇 분 만에 소각하며 관리 시스템 신뢰성 논란이 일었다.

스테이블코인 발행사 팍소스가 최근 페이팔 스테이블코인 PYUSD 300조 달러를 실수로 발행한 후 몇 분만에 소각하며 충격을 주었다.

이더스캔을 통해 온체인 기록을 보면 발행 및 소각 거래를 확인할 수 있다. 엄격한 통제가 이루어지는 것으로 알려졌던 스테이블코인 발행 업계에서 어처구니 없는 실수가 발생하며 신뢰성 문제가 제기되기도 했다.

이번 거래에서 팍소스는 발행 시 실수로 0을 6개 추가했다. 몇 분 이내에 팍소스는 잘못 발행한 300조 PYUSD를 소각하고 정확한 금액인 3억 개를 재발행했다.

Paxos(@Paxos) accidentally minted 300T $PYUSD 7 hours ago — they added six extra zeros by mistake! 😅



The error was quickly corrected as they burned the 300T $PYUSD and properly re-minted 300M $PYUSD instead.https://t.co/RJeWtSnW9R pic.twitter.com/ktQQ88RfHw — Lookonchain (@lookonchain) October 16, 2025

스테이블코인 발행사의 실수, 이번이 처음은 아니다

이같은 실수는 암호화폐 업계에서 종종 발생했다. 일반적으로 잘못된 주소로 전송된 토큰은 거래를 되돌릴 수 없다. 그러나 스테이블코인 발행사는 조금 더 통제권이 강하다. 이들은 실수로 발행한 토큰을 회수하거나 소각하는 등 실수를 만회할 수 있다.

팍소스의 실수와 유사한 사례는 이전에도 발생했다. 2019년에 테더는 실수로 50억 달러 상당의 USDT를 발행한 후 잉여분을 소각했다.

2021년 5월 블록파이는 실수로 이용자들에게 홍보 중이던 스테이블코인 대신 비트코인을 거금 지급했으며 그 뒤 복잡한 회수 절차를 거쳤다. 2022년 12월 디버시파이는 업그레이드에서 오류가 발생하며 2,370만 달러 상당의 이더리움 가스비 지급이 발생했다. 이후 개발팀은 커뮤니티의 지원으로 대부분 회수했다.

가상자산 생태계에서 영향력 커지는 스테이블코인

이같은 사태는 암호화폐 발행이 얼마나 취약할 수 있는지 보여주었다. 특히 자동화된 시스템이 대형 거래를 처리하고 있어 우려가 커졌다.

2025년 10월 중순 기준 스테이블코인 시장의 시가총액은 약 3,061억 8,000만 달러로 연초 대비 47% 증가했다. 스테이블코인 시장은 시장 점유율 59%를 차지한 USDT 발행사 테더, 그리고 USDC 발행사 서클이 주도하고 있다.

페이팔 USD(PYUSD)는 규모는 비교적 작지만 시장의 관심을 끌고 있다. 2025년 10월 기준 PYUSD 시가총액은 약 23억 2,000만 달러로 토큰 공급량 23억 2,000만 개와 일치하며 거래 가격은 $0.9997 수준에 안정적으로 연동되어 있다.