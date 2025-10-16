리플 코인, 바이낸스로 6,300만 달러 대량 이체…스마트 머니 저가 매수 나서

바이낸스로 약 6,300만 달러 규모의 리플이 이체됐으나 투자 심리는 크게 흔들리지 않았다.

최종 업데이트: 10월 16, 2025

지난 주말 대량 청산으로 인한 코인 하락장에서 바이낸스로 6,300만 달러 규모의 대량 리플 코인(XRP) 이체가 발생해 투자자의 관심을 집중시켰다. 그러나 스마트 머니 투자자들이 저가에 매수한 것으로 나타나며 애널리스트들은 여전히 엑스알피 강세 전망이 유효하다고 보고 있다.

시장의 급격한 시세 하락에도 매수자들은 리플 코인 약 2달러 근처에서 공격적으로 진입했다.

지난 24시간 동안 엑스알피 시세는 3.66% 하락해 2.42달러에 거래되고 있으며 일 거래량은 55억 6,000만 달러로 전체 시가총액 대비 3.81%를 차지했다. 아직 단기적으로 변동성이 높다고 확인할 수 있다.

한편 ETF 자산도 시세 하락에도 흔들리지 않은 모습이다. 최근 출시된 렉스 오스프리 리플 ETF(XRPR)은 여전히 9,000만 달러 상당의 리플을 관리하고 있으며 이는 하락 전과 유사한 수준이다.

리플 코인의 전망을 믿은 투자자들이 하락장을 기회로 삼아 저가에 매수한 것으로 보이며 결국 바이낸스로의 대량 이체만으로 투자 심리가 변했다고 보기 어렵다.

리플 가격 예측: 추세 지지선에서 반등, 높은 거래량 모두 강세 전망 지지

일봉 차트를 보면 리플 코인이 2달러에 닿으면서 주요 추세 지지선에서 반등한 점을 확인할 수 있다. 이때 평균보다 높았던 거래량은 이 가격대의 기술적 중요성을 부각시켰으며 단기 강세 전망을 강화한다.

출처: 트레이딩뷰

다만, 상대 강도 지수는 아직 34로 과매도 구간에 가까우며 리플 시세가 200일 지수이동평균선(EMA) 아래에 있어 가격이 안정화되기까지 시간이 걸릴 수 있다.

앞으로 엑스알피 시세가 2.70달러를 강세 돌파하면 3달러를 향한 여정을 이어갈 수 있다. 모멘텀이 가속화되고 3.5달러까지 넘는다면 연말 전에 리플 코인이 5달러에 도달할 수 있다.

리플랩스는 규제 당국의 우호적 변화에 따라 최근 공격적으로 생태계를 확장하고 있다.

