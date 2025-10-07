[솔라나 뉴스] 기관 수요 급증 ··· 지금 가장 저평가된 코인?

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

10일에 복수의 대형 자산운용사가 신청한 솔라나 현물 ETF 승인 여부가 발표될 예정인 가운데 솔라나 코인으로 자금이 몰리고 있다. ETF가 승인될 경우 전통 금융권이 솔라나에 직접 투자할 수 있는 길이 열린다. 이는 다음 상승장을 촉발할 수 있다는 기대감을 높이고 있다.

Big week — Solana (@solana) October 5, 2025

이미 전통 금융권의 관심은 수치에서 드러나고 있다. ‘렉스-오스프리 SOL + 스테이킹 ETF(SSK)’는 운용 자산 4억 660만 달러를 기록하며 20% 상승 마감했다.

솔라나 현물 ETF 총 운용 자금. 출처: 더블록.

솔라나 생태계 역시 폭발적인 성장을 이어가고 있다. 3분기 블록체인 매출은 2억 2,200만 달러로 4분기 연속 성장세를 유지 중이다.

특히 스테이블코인 부문에서 채택률이 급등하고 있는데 디파이 라마(DeFiLlama)에 따르면 총 스테이블코인 공급량은 150억 달러로 최저점 대비 세 배 가까이 늘었다. 이는 생태계 전반의 유동성과 수요가 빠르게 증가되고 있음을 보여준다.

다만 이런 강력한 성장세에도 불구하고 솔라나 코인의 가격은 여전히 사상 최고치 아래에 머물러 있어 저평가되어 있을 가능성이 제기되고 있다.

솔라나, 수요 급등에 상승 기대감

미국 전통 금융 시장의 수요가 높아지면서 솔라나는 지난 6개월간 형성된 상승 쐐기 패턴을 완성할 가능성이 높아지고 있다. 현재 가격은 이 패턴의 정점에 근접하고 있다.

솔라나 가격은 주요 모멘텀 지표들이 결정적으로 강세 전환을 보이면서 핵심 돌파 구간인 300달러를 목표로 하고 있다.

솔라나 차트, 상승 쐐기 패턴이 완성되고 있음을 알 수 있다. 출처: 트레이딩뷰.

상대 강도 지수(RSI)는 57 수준에서 꾸준히 상승하며 강력한 매수세를 시사한다. 동시에 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 히스토그램은 신호선 위로 격차를 넓히며 지속적인 상승 추세와 골든크로스가 관찰된다.

만약 솔라나가 300달러를 확실히 돌파하고 이를 지지선으로 전환한다면 약 115% 상승해 500달러 구간에서 새로운 가격 발견 단계에 진입할 수 있다.

또한 미국의 금리 인하가 위험 자산 선호 심리를 촉진할 경우 솔라나 현물 ETF 승인과 맞물려 연말까지 320% 급등한 1,000달러 도달 가능성도 제기된다.

장기적으로 300달러 돌파는 다년간의 ‘컵앤핸들 패턴’을 완성하게 되어 향후 몇 년 동안 최대 3,800% 상승의 기반이 될 수 있다.

솔라나 주간 차트, 장기적 컵앤핸들 패턴. 출처: 트레이딩뷰.

대안 투자: 안정적 수익 기대되는 신규 프로젝트

솔라나와 같은 대형 알트코인의 급격한 상승은 상대적으로 드물며 투자자들은 수익을 내기까지 종종 수개월에서 수년을 기다려야 한다. 이에 따라 페페노드(PEPENODE) 같은 신규 프로젝트가 단기간 내 보다 높은 수익률을 제공할 가능성에 주목할 필요가 있다.

페페노드는 하드웨어 없이도 밈코인을 채굴할 수 있는 가상 채굴 시스템을 제공하는 혁신적인 프로젝트다. 프리세일 단계에서부터 인터랙티브한 가상 채굴을 경험할 수 있는 최초의 ‘마인 투 언(Mine-to-Earn)’ 플랫폼이다.

구매자는 토큰 공식 출시 전부터 디지털 노드를 설정하고 유전을 구축하며 보상을 획득할 수 있다. 페페노드는 밈코인 에어드롭, 소각 메커니즘, 리더보드 인센티브를 제공해 기존 프리세일의 개념을 혁신적으로 재정의하고 있다.

내장된 디플레이션 메커니즘이 페페노드 프로젝트의 경제 모델을 강화한다. 유전과 노드 구매에 사용되는 페페노드 토큰의 70%가 영구 소각되어 장기적인 토큰 희소성을 창출하고 잠재적 수익률을 높인다.

프리세일 모멘텀이 빠르게 가속화되고 있다. 현재까지 155만 달러 이상의 자금이 모금되었으며 얼리어답터들은 스테이킹을 통해 751%의 높은 연간 수익률(APY)을 누릴 수 있다.

공식 웹사이트에서 페페노드 프리세일에 참여하고 채굴을 시작할 수 있다. 다음 가격 인상까지 시간이 얼마 남지 않았으므로 참여가 늦어질수록 구매 비용이 인상된다.

페페노드의 X(구 트위터) 계정을 팔로우하여 최신 업데이트를 확인할 수 있다.