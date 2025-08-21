앤트로픽 클로드 AI가 예측한 2025년 여름 XRP, ETH, SOL 전망

클로드 AI가 리플(XRP), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL) 등의 주요 알트코인이 규제 명확성과 ETF 승인 기대 속에서 2025년 가을에 큰 폭으로 상승할 수 있다고 전망했다. 특히 알트코인 주도의 불장이 다시 열릴 가능성을 강조했다.

최종 업데이트: 8월 21, 2025

앤트로픽의 AI 챗봇 클로드는 대표적 대형 알트코인 엑스알피(XRP), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL)이 몇 주 안에 크게 상승할 수 있다고 예측했다. 그러나 당분간은 길이 순탄치 않아 보인다.

지난주 목요일 비트코인이 12만 4,128달러까지 오르며 신고가를 기록하며 몇 주 전 기록했던 최고가 12만 2,838달러를 넘었다. 하지만 미국 노동통계국이 기대에 크게 못 미치는 데이터를 발표하면서 매도 물결이 발생했으며 비트코인 가격은 잠시 11만 3,000달러 아래로 떨어지기도 했다.

최근의 변동성에도 불구하고 다수의 전문가가 미국 규제 당국이 드디어 업계에서 고대하던 규제 명확성을 제공할 것으로 기대 중이다. 도널드 트럼프 대통령은 최근 지니어스법에 서명해 미국 최초의 연방 차원 스테이블코인 규제법을 발효시켰다. 지니어스법은 모든 스테이블코인이 준비금으로 완전히 담보될 것을 의무화한다. 유사하게 미 증권거래위원회(SEC)는 증권법을 디지털 자산에 적용하는 방식을 개혁하는 목적을 가진 기념비적 계획 “프로젝트 크립토”를 공개했다.

새로운 규제 프레임워크의 윤곽이 잡히면서 애널리스트들은 앞으로 또 한 번 코인 불장이 발생할 것으로 예측하고 있으며 이번에는 알트코인이 흐름을 주도할 수 있다. 클로드 전망이 정확하다면 엑스알피, 이더리움, 솔라나가 최대 수혜주로 떠오를 수 있다.

리플(XRP): 클로드 AI, 가을까지 7달러 간다고 예측

클로드의 AI 기반 분석에 따르면 엑스알피(XRP)가 8월 말에 7달러까지 오르며 현재 가격의 두 배 이상 뛸 수 있다.

리플 코인 엑스알피는 이미 2025년에 인상적인 가격 퍼포먼스를 보여주었다. 7월 18일에 XRP 시세는 3.65달러까지 오르며 2018년 고점 3.40달러를 넘었다. 그러나 인플레이션 데이터로 전반적인 투심이 위축되고 기술주와 가상자산 시장 모두 약세를 보이면서 이후 약 20% 후퇴했다.

그러나 리플 코인의 채택 및 평판은 계속해서 강화되고 있다. 지난해 유엔 자본 개발 기금은 XRP가 이머징 마켓에서 실용적인 국경 간 결제 솔루션이 될 수 있다고 지지했다.

리플랩스가 SEC와 4년 넘게 이온 법적 소송이 드디어 종결되었다는 점도 주목할 만하다. 2023년 미국 법원이 개인 대상 XRP 판매를 증권 거래로 간주할 수 없다는 핵심 판결을 내리며 소송이 리플에 유리한 쪽으로 진행되었으며 결국 올해 양측이 항소를 공식 취하했다. 이번 선례는 XRP를 비롯한 대부분의 주요 알트코인이 미등록 증권으로 분류되는 데 방어막으로 작용할 것으로 전망된다.

만약 리플 코인이 7월 고점을 회복한다면 클로드는 우러말에 5달러에서 7달러를 현실적인 목표 가격으로 삼아도 된다고 예측했다. 지난 1년 동안 XRP 차트에 세 개의 강세 깃발 패턴이 나타났기 때문에 가을에 진입하며 급격한 상승 돌파가 발생할 확률이 상당히 크다.

기술적 관점에서 리플 코인의 RSI는 43로 매도 압력이 일부 존재한다고 반영했다. 하지만 많은 투자자가 이번 조정기를 저가 매수 기회로 삼고 있으며 특히 리플의 기관 채택 증가 및 우호적 규제 변화를 긍정적으로 평가하고 있다.

지난 1년 동안 XRP 코인은 376% 상승해 비트코인의 동기간 상승률 88% 및 이더리움의 58%를 크게 추월했다.

이더리움(ETH): 큰 상승 남았다는 클로드 AI

이더리움(ETH)은 계속해서 디앱 및 디파이 시장의 중추로 스마트 컨트랙트 시장을 지배하고 있으며 시가총액이 510억 달러를 넘었다.

현재 이더리움 총 예치 금액(TVL)은 876억 달러 이상으로, 스마트 컨트랙트 및 디파이 시장에서의 중추적 역할이 이더리움의 장기 가치 및 채택을 강화하고 있다.

클로드는 이더리움 시세가 연말에 6,000달러까지 오를 수 있다고 보았으며 이는 현 시세 4,302달러보다 39% 높다.

이더리움은 이더리움 재단, 그리고 수많은 이더리움 레이어 2 네트워크가 생태계를 기술적으로 업그레이드하기 위해 꾸준히 노력하고 있어 미래가 밝다. 이더리움은 웹3에서 중심 역할을 담당하며 현물 ETH ETF 출시 덕분에 상당한 기관 투자금의 유입도 발생하고 있다. 이더리움 ETF는 기관 투자자가 규제 받는 방식을 통해 이더리움에 투자할 수단을 제공한다.

트럼프 대통령이 포괄적인 미국 가상자산 정책 개혁을 계속 추진한다면 이더리움의 전망에도 긍정적 영향을 미칠 수 있다.

이더 차트 역시 클로드의 이론을 뒷받침한다. ETH는 몇 개월 동안 하락 쐐기형 패턴 안에서 횡보한 후 5월 초 1,800달러에서 2,412달러까지 반등해 대형 투자자의 새로운 매집 추세를 반영했다.

만약 시장 전반의 약세가 이어져 이더리움 코인이 4,000달러 아래로 하락한다면 다음 지지선은 3,5700달러와 3,700달러 사이에 있다. 반대로 반등하는 경우 10월에 최소 5,000달러까지 상승할 수 있다.

솔라나(SOL): ETF 기대감과 네트워크 지배력 강화로 가을 급성장 전망

이더리움처럼 솔라나(SOL) 역시 스마트 컨트랙트 생태계에서 견고한 기반을 형성하고 있다. 솔라나 코인은 시가총액이 1,000억 달러를 넘으며 개발자와 기관 투자자 모두의 관심을 꾸준히 받고 있다.

솔라나 주요 호재 중 하나는 바로 미국 현물 솔라나 ETF 승인 가능성이다. 분수령이 될 10월에 솔라나 ETF가 SEC의 승인을 받는다면 비트코인 ETF, 이더리움 ETF와 마찬가지로 대형 기관 투자금이 유입될 수 있다.

게다가 도널드 트럼프 대통령이 올해 초 미국이 국가 디지털 자산 비축 계획에 솔라나 코인을 포함시킬 수 있다고 말했다. 다만, 직접 구매가 아닌 법적 압류에 따라 확보한 암호화폐를 비축하는 데 그친다.

기술적 관점에서 보면 솔라나 코인이 오랫동안 유지했던 하락 추세에서 벗어났다. 솔라나 코인은 1월에 250달러까지 도달했다가 4월에 100달러까지 하락했으며 현재 187달러까지 반등했다.

클로드는 솔라나 코인이 2025년 말에 600달러까지 상승할 수 있다고 예측했다. 이는 사상 최고가 293달러보다 두 배 이상 높으며 SEC가 포괄적 가상자산 규제 프레임워크를 마련하고 인플레이션 같은 거시경제적 우려가 완화된다는 전제를 바탕으로 했다.

