아크 인베스트, 시장 하락세에도 불리쉬·로빈후드 주식 3700만달러 매수

아크 인베스트는 '불리쉬 홀딩스(Bullish Holdings)'와 '로빈후드 마켓(Robinhood Markets)' 주식 3700만 달러 상당을 매수했다.

캐시 우드의 아크 인베스트는 ‘불리쉬 홀딩스(Bullish Holdings)’ 주식 35만 6,346주(2,120만 달러 상당)와 ‘로빈후드 마켓(Robinhood Markets)’ 주식 15만 908주(1,620만 달러 상당)을 전략적 매수했다. 이는 수백만 달러 상당의 롱 포지션이 청산되는 시장 전반의 매도 압력과 맞물렸다.

아크는 로빈후드 주식을 15일에 900만 달러, 18일에 1,400만 달러 매수한 데 이어 3일 연속 총 3,900만 달러 상당을 매수했다.

지난주 피터 틸이 지원하는 불리쉬 홀딩스가 뉴욕증권거래소(NYSE)에 주당 37달러에 상장된 후 아크는 ETF 3종에 걸쳐 1억 7,200만 달러 상당의 주식 253만 주를 매입한 바 있으며 총 불리쉬 투자 금액은 2억 900만 달러에 달한다.

아크, 규제 충족 후 전략적 재진입

로빈후드 주식 매수는 등록된 브로커-딜러 증권의 ETF 비율을 총 자산의 5%로 제한하는 ‘규칙 12d3-1’을 준수하기 위해 2024년까지 아크가 로빈후드 주식을 강제 매각했던 것과 대조된다.

로빈후드가 비트스탬프를 통해 유럽으로 진출하고 USDG 스테이블코인과 같은 신제품을 출시한 이후 진행된 강제 매각은 최근 비축에 사용된 자금 마련 용도로 사용될 수 있는 추가 수익원을 창출한다.

특히, 아크의 현재 매수 행진은 암호화폐 매출이 98% 급증해 1억 6,000만 달러를 달성했고 고객 계정이 2,650만 개에 달했으며 플랫폼 자산은 전년 동기 대비 거의 두 배인 2,790억 달러에 달했던 로빈후드의 2분기 실적과도 맞물린다.

한편, 불리쉬의 폭발적인 거래소 데뷔로 주가는 장중 200% 이상 급등했다가 68달러에 마감했다. 이는 아크의 84% 프리미엄을 의미해 초기 투자의 목적을 달성했다.

아크의 공격적인 포지셔닝은 같은 기간 나스닥 100 지수가 29.74% 회복한 것에 비해 지난 4월 8일부터 6월 24일까지 73.54% 상승한 2025년 중반 반등 내러티브를 반영한다.

아크는 이러한 성과를 반등 기간 동안 적극적인 포트폴리오 리밸런싱을 통해 증권 3종을 청산하고 매출 증감률을 대폭 올린 IPO를 포함해 신규 포지션 5종을 추가했기 때문이라고 설명했다.

아크의 암호화폐 주식

아크는 복수의 포지션에서 지속적으로 수익률을 극대화하는 정확한 타이밍에 구매하고 있어 암호화폐 시장은 아크의 투자 전략에 주목하고 있다.

써클의 기업공개 후 11일 만에 5,200만 달러 상당을 신속하게 처분해 주가가 하락하기 전에 고점에서 매도했으며, 코인베이스 주식 650만 달러 상당과 로빈후드 주식 580만 달러 상당을 매각하기로 한 지난 7월 결정은 비트코인이 11만 8,000달러를 돌파하는 동안 두 주식이 모두 국소 고점을 기록하면는 타이밍에 정확히 이루어졌다.

약세장에 매수하고 고점에서 매도하는 패턴은 시기적절한 주문 타이밍이 분석을 통한 전략적 투자인지 혹은 개인 투자자에게 부족한 정보 불균형에서 비롯된 것인지에 대한 의문을 제기한다.

아크가 규정에 의해 로빈후드 주식을 강제 매각한 후 3,900만 달러 상당을 재매수한 패턴은 시장 약세 기간 동안 차익 실현이 재매수보다 먼저 이루어졌던 서클 투자 타이밍과 이상하리만치 유사하다.

전통적인 기술 지표가 “적극적인 포트폴리오 운용을 고려하지 않는다”는 회사의 중기적 정당성은 모멘텀이 흔들리기 시작하면서 발생한 논란의 여지가 있는 서클 매각을 포함하여 편리하게도 암호화폐 포지션 전반에 걸쳐 최고 매도 타이밍을 앞섰다.

또한, 최근 솔라나 코인 전략 스테이킹 계약과 같이 아크가 암호화폐 인프라 제공업체와 파트너십을 맺으면서 관련 주식 포지션 간의 거래 결정에 정보를 제공할 수 있는 정보적 우위를 가질 수 있다.

변동성이 큰 암호화폐 주식 전반에 걸쳐 아크의 수익 극대화가 일관되게 유지되고 있다는 점은 특히 이 회사가 놀라운 정확도로 저점 매수하고 고점 매도하는 이례적인 능력을 지속적으로 입증하고 있다.

여전히 불분명한 것은 아크의 최근 불리쉬·로빈후드 매수가 이 기업들의 수익 창출 능력에 대한 신뢰를 나타내는지 아니면 이전 투자들처럼 단기적 투자인지 여부이다.