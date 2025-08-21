[XRP 뉴스] 금요일 파월 연설 앞두고 고래 투자자 차익 실현

리플 코인(XRP)은 잭슨홀 미팅을 앞두고 고래 투자자의 대규모 매도세와 함께 최근 일주일간 11% 이상 하락했으며 단기적으로는 2.90달러 지지선을 유지 중이다. 리플 뉴스와 가격 전망을 알아본다.

최종 업데이트: 8월 21, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

이번주 금요일 잭슨홀 미팅에서 예정된 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 연설을 앞두고 금융 시장이 긴장하는 가운데 리플 코인 역시 고래 투자자의 포트폴리오 재정비 움직임이 나타났다. 기사 작성 시점 기준 리플 코인(XRP) 시세는 2.94달러로 24시간 전 대비 2.02% 상승했다. 업비트 리플 시세는 4,092원으로 전일 대비 0.41% 하락했다.

출처: 업비트 거래소 스크린샷

파월 연설 앞두고 리플 처분한 고래 투자자들

오는 금요일 잭슨홀 회의에서 파월 의장이 금리 인하와 관련해 어떠한 신호를 암시할지에 전 세계가 주목하고 있는 가운데 가상자산 시장은 전반적으로 차익 실현 움직임을 보였다. 특히 고래 투자자 사이에서 처분 양상이 두드러졌으며 리플 코인도 예외가 아니었다.

리플 코인은 7일 전 대비 11.74% 하락했으며 30일 전과 비교하면 17.16% 떨어졌다. 비트코인도 일주일 새 7.48% 하락했으며 이더리움도 8.93% 하락했다. 비트코인이 지난 14일에 최고가를 경신한 후 상승 랠리가 중단된 모습이다.

샌티멘트 데이터를 살펴보면 고래 투자자들이 집중적으로 리플 코인을 매도했다고 나왔다. 지난주 1,000만 개에서 1억 개의 XRP 잔고를 보유한 대형 투자자의 리플 보유량이 약 4억 6,000만 개 감소했다. 한편 100만 개에서 1,000만 개 사이 XRP를 보유한 중소형 고래 투자자들은 1억 3,000만 개의 리플 코인을 매입했다. 두 고래 투자자층이 상반된 움직임을 보인 것을 통해 잭슨홀 연설을 앞두고 투자자들이 서로 다르게 시장을 예측하고 그에 따라 포트폴리오를 재정비하고 있다고 확인할 수 있다.

출처: 샌티멘트

다만, 역사적으로 시세 움직임은 중소형 고래보다는 대형 고래의 움직임을 따르는 경향을 보였다. 파월 의장이 금리 인하 가능성에 무게를 두면 시장 기대감에 강세 모멘텀이 다시 발생할 수 있지만 반대로 매파적 입장이 드러나면 추가 하락 가능성도 크다. 과연 이번에도 대형 고래 투자자의 처분 방향을 따를 것인지 지켜보아야 할 것이다.

리플 코인의 투자자 관련 온체인 지표 중 눈여겨 볼 만한 데이터로 보유자의 평균 수익 비율이 있다. 전체 XRP 유통량 중 수익 구간에 있는 비중을 나타낸 이 지표를 보면 올해 7월 이후 약 93%가 수익권에 있다. 리플 코인은 지난해 트럼프 대통령 당선 후 꾸준히 수익 비율 80%를 유지하고 있으며 지난주와 같은 가상자산 약세장에서도 꾸준히 90% 위의 수준을 유지하고 있다.

출처: 샌티멘트

이러한 수치는 그만큼 리플 코인이 강한 상승 랠리를 경험했다는 증거로 볼 수 있지만, 차익 실현 가능성 역시 크다는 경고로 볼 수 있다. 파월 의장이 매파적 신호를 보내면 수익권에 있던 XRP를 처분하는 움직임이 가속화할 수 있으며 이러한 데이터가 그 가능성이 높다고 시사한다.

리플 코인은 2020년에 SEC와의 소송을 시작한 후 몇 년 동안 부진한 움직임을 보였다. 2021년 알트코인 불장에서 전고점을 탈환하지도 못했던 XRP는 지난해 트럼프 대통령 당선 이후 가상화폐 우호적 변화 기대감에 무서운 속도로 상승했다.

올해 들어 SEC가 리플랩스를 상대로 한 소송을 공식 취하하고 하반기에 현물 XRP ETF 출시 기대감이 존재해 아직 리플 코인의 장기 성장 곡선이 정점을 찍었다고 보기에는 이르지만 단기적으로 시세 변동에 유의할 이유는 충분히 존재한다.

리플 전망: 주요 저항선과 지지선 주목하기

단기적으로 리플 코인은 지지선 2.90달러을 회복해 유지하고 있다. 다만 아직 파생상품 시장의 활동을 보면 전망이 약세에 기울어 단기적으로 하방 압력이 존재한다.

출처: 트레이딩뷰

앞으로 리플 코인이 단기 저항선 3.12 달러에서 3.20달러를 회복해야 다시 강세 모멘텀을 형성할 것으로 보인다. 다만 내일 잭슨홀 미팅을 앞두고 높은 시세 변동성이 이어질 수 있다. 엑스알피 거래량은 66억 달러로 전일 대비 7% 감소해 약세 혹은 횡보 전망을 강화하고 있다.

시장의 불확실성 속에서 리플 코인 전망 역시 불투명한 가운데 XRP ETF 승인 등 호재 발표까지 기다려야 본격적 상승 랠리를 시작할 가능성이 있다. 그보다 단기 거래 기회를 찾고 있다면 최근 솔라나 체인 이전 호재로 급등한 월스트리트페페(Wall Street Pepe, WEPE)에 주목할 만하다.

