홍콩증권거래소, 암호화폐 대량 보유 기업에 대한 심사 강화

2025년 9월 기준, 전 세계 상장사 178곳이 보유한 비트코인은 총 98만 9,926개로, 약 1,070억 달러(한화 약 147조 원)에 달하는 것으로 집계됐다.

홍콩증권거래소(HKEX)는 최근 비트코인 등 암호화폐를 핵심 자산으로 전환하려는 최소 5개 기업에 대해 상장 규정을 강화한 것으로 알려졌다. 블룸버그 보도에 따르면, 거래소 측은 이들 기업이 ‘대규모 유동성 자산 보유를 금지하는 규제’를 제대로 준수하고 있는지 여부를 면밀히 검토하고 있다.

또한 홍콩증권거래소는 모든 상장 신청 기업은 “지속 가능하고 실질적인 사업 모델”을 갖춰야 한다는 기존 원칙을 재확인했다. 해당 거래소 규정에 따르면, 기업이 디지털 자산 운용사(DAT, Digital Asset Treasury)로 전환하려면 암호화폐를 사업의 핵심 영역으로 통합해야 하며, 단순히 자산을 대량 보유하는 행위는 허용되지 않는다.

로펌 레이섬앤왓킨스(Latham & Watkins)의 파트너 사이먼 호킨스(Simon Hawkins)는 “기업이 암호화폐를 매입하려는 목적이 본업의 일환임을 명확히 입증할 수 있어야만 승인이 가능하다”고 덧붙였다.

기업들의 코인 사재기, 새로운 금융 전략인가 투기인가

2020년, 마이크로스트래티지(현 스트래티지)의 CEO 마이클 세일러가 SEC 공시를 통해 비트코인을 “새로운 자본 배분 전략”의 일환으로 매입했다고 밝히면서 디지털 자산 운용사(DAT·Digital Asset Treasury)의 개념이 탄생했다.

2025년 9월 현재, 전 세계 178개 상장사가 총 98만 9,926개의 비트코인을 보유하고 있으며, 총 가치는 약 1,070억 달러(한화 약 147조 원)에 달한다. 이 가운데 선두는 세일러의 스트래티지다.

최근 다수의 기업들이 자산 운용의 일환으로 대규모 암호화폐 매집에 나서면서, 이를 두고 기관 투자의 본격화인지, 아니면 단순한 투기 행위인지를 두고 논쟁이 이어지고 있다.

글로벌 암호화폐 투자사 키락(Keyrock)의 CEO 케빈 드 파툴은 크립토뉴스와의 인터뷰에서 “단기적인 매입 규모보다 중요한 것은 그들의 전략이 얼마나 신뢰할 만한가에 있다”고 강조했다.

이어 그는 “비트코인이나 이더리움 보유량 자체가 핵심이 아닙니다. 누가 그 자산을 운용하고, 해당 생태계를 실제로 이해하고 있는지가 중요하죠. 단순히 돈을 모아 토큰을 사들이는 것과, 그 자산을 활용해 실질적인 프로젝트나 인프라를 만드는 것은 전혀 다른 문제입니다. 결국 중요한 것은 리더십의 역량과 전략의 신뢰도입니다”라고 덧붙였다.

글로벌 증권거래소, 암호화폐 재무 기업에 ‘제동’

홍콩거래소(HKEX)의 이번 조치는 인도와 호주 등 여러 국가에서 동시에 강화되고 있는 규제 기조와 맥을 같이한다.

예컨대, 인도의 봄베이증권거래소(BSE)는 최근 제트킹 인포트레인(Jetking Infotrain)이 제출한 상장 신청을 반려했다. 해당 기업이 대규모 암호화폐 투자를 계획하고 있었기 때문이다. 이 결정은 인도 내 디지털 자산 운용사(DAT)에 대한 명확한 규제 체계 부재를 다시 한 번 드러냈다.

호주증권거래소(ASX) 또한 상장 기업이 자산의 50% 이상을 ‘현금성 자산(cash-like assets)’ 형태로 보유하지 못하도록 제한하고 있다.

이에 대해 로케이트 테크놀로지스(Locate Technologies Ltd)의 CEO 스티브 오렌스타인은 “이런 규제 하에서는 기업이 사실상 암호화폐 기반 재무 전략을 채택하기가 불가능하다”고 지적했다.

한편, 일본은 DAT에 대해 다른 접근법을 보이고 있다. 세계 네 번째 규모의 기업 비트코인 보유자인 메타플래닛(Metaplanet)을 보유한 일본은 아시아에서 가장 많은 법인 비트코인 보유국으로 꼽힌다. 2025년 10월 22일 기준, 메타플래닛은 총 30,823 BTC(약 33억 3천만 달러)를 보유 중이다.