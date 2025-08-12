BTC $118,920.56 -1.03%
ETH $4,392.56 2.38%
SOL $177.59 -1.17%
BNB $809.07 0.98%
XRP $3.19 -0.95%
DOGE $0.22 -1.78%
SHIB $0.000013 -0.56%
PEPE $0.000011 -0.30%
Cryptonews 비트코인 뉴스

하버드, 비트코인 ETF에 1.6억달러 투자

작성자
Sanghee Yun
작성자
Sanghee Yun
작성자 소개

북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며...

작가 정보
최종 업데이트: 
크립토뉴스를 신뢰할 수 있는 이유
10년 이상 암호화폐 소식을 전해온 크립토뉴스는 업계에서 오랜 기간 쌓아온 입지와 양질의 저널리즘을 위한 노력 덕분에 급변하는 디지털 금융 세계에서 신뢰할 수 있는 매체로 자리매김했습니다. 베테랑 저널리스트와 애널리스트로 구성된 크립토뉴스 보도팀은 심도 있는 업계 지식과 블록체인 기술에 대한 실무 경험을 접목합니다. 또한, 엄격한 편집 기준을 유지하여 기존의 암호화폐뿐만 아니라 새롭게 떠오르는 프로젝트에 대해서도 사실에 입각한 정확성과 공정한 보도를 약속합니다. 크립토뉴스에 대해 자세히 알아보기
광고 공개 정책크립토뉴스는 소중한 독자에게 완전한 투명성을 약속합니다. 일부 콘텐츠에는 제휴 링크가 포함되어 있으며, 크립토뉴스는 이러한 파트너십을 통해 수수료를 받을 수 있습니다.
면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.
하버드 비트코인 투자

하버드대학교 기금을 관리하는 하버드 매니지먼트 컴퍼니(Harvard Management Company)는 8일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류를 통해, 블랙록의 현물 비트코인 ETF에 대한 대규모 투자가 이뤄지고 있는 사실이 공개됐다.

하버드대 기금, 비트코인 ETF에 1억1,660만 달러 규모 대규모 투자

SEC에 제출된 13F 보고서에 따르면 하버드 매니지먼트 컴퍼니가 6월 30일 기준으로 블랙록의 i셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT) 약 190만6,000주를 보유하고 있는 것으로 나타났다.

해당 지분 가치는 약 1억1,660만 달러에 달한다. 이번 투자 규모는 미국 대학 기금이 비트코인에 배분한 사례 중 최대 수준 중 하나로 꼽힌다.

약 532억 달러 규모의 자산을 운용하는 하버드대 기금의 투자 전략에 있어 중요한 변화로 평가된다. IBIT 보유액은 하버드대 기금이 보유한 전체 주식 종목 중 다섯 번째로 큰 규모다.

마이크로소프트와 아마존 등 대형 기술주 다음 순위이며, 1억200만 달러를 보유 중인 SPDR 골드 트러스트를 상회했다. 이로써 하버드대 기금은 IBIT를 보유한 전 세계 약 1,300개 기관투자자 중 29번째 대규모 보유자에 이름을 올리게 됐다.

대학 기금, 가상자산 투자 확대… 브라운대도 비트코인 ETF 보유량 늘려

브라운대학교 역시 블랙록의 IBIT 보유량을 늘린 것으로 나타났다. 6월 30일 기준 브라운대는 약 1,300만 달러에 해당하는 21만2,500주를 보유하고 있었으며, 이는 3월 말 10만5,000주에서 두 배로 증가한 규모다.

이러한 움직임은 전통적인 금융기관들이 암호화폐에 대한 접근 방식을 전환하고 있음을 보여준다. 2024년 초 미국에서 현물 비트코인 ETF가 승인된 것이 이 흐름을 가속화했다. ETF는 일일 유동성, SEC의 감독, 확립된 수탁 솔루션을 제공하기 때문에 대규모 자금을 운용하는 대학 기금의 거버넌스 요건에 부합하기 쉽다.

블룸버그 ETF 애널리스트 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 명문 대학 기금들이 비트코인 ETF 성장에 중요한 역할을 하고 있다고 지적한다. 하버드대와 같은 영향력 있는 기관의 진입은 다른 기관투자자의 참여를 촉진하며 비트코인이 보수적인 포트폴리오에도 적합한 정당한 자산군이라는 신뢰를 강화한다.

하버드대는 이번 투자와 관련해 공식 입장을 밝히지 않았지만, 보유 규모를 볼 때 단순한 시험적 투자가 아닌 전략적 자산 배분임을 시사한다.

24h7d30d1yAll time

Logo

크립토뉴스를 신뢰할 수 있는 이유

1백만+

월간 활성 이용자 수

250개+

가이드, 리뷰 및 기사

8주년

크립토뉴스 출시

70명+

전 세계의 콘텐츠 에디터
editors
+ 66명
작성자 목록

시장 동향

  • 7일
  • 1개월
  • 1년
시가총액
$4,140,777,395,423
6.09

눈여겨봐야 할 코인 프리세일

아직 사전판매 단계에 있는 유망한 신규코인 프로젝트 - 프리세일 초기에 참여해보세요!

관련 기사 보기

News
피에르 로차드: 비트코인 4년 주기는 끝났다…이제 가격을 움직이는 힘은?
Robert Jang
Robert Jang
2025-08-12 21:40:30
News
[실시간] 오늘의 코인 뉴스: 현물 이더리움 ETF, 사상 최대 10억 달러 유입… 블랙록이 선도
Sanghee Yun
Sanghee Yun
2025-08-12 19:56:54
Sanghee Yun
북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며 웹3, 블록체인, 암호화폐 분야에 대한 컨텐츠를 전문으로 다뤄온 풍부한 이력을 지녔습니다. 금융의 탈중앙화가 갖는 투명성과 효율성이라는 장점에 개인적으로 매료된 윤상희 작가는 양질의 콘텐츠를 통해 블록체인 기술이 지닌 잠재력과 차별화된 강점을 독자들에게 전달하기 위해 노력합니다. 날카로운 분석 능력을 바탕으로 특히 최신 알트코인 소식과 업계 뉴스, 신규 사전 판매에 대한 기사 집필을 주로 담당하고 있습니다. X(구 트위터) 계정에서도 작가의 인사이트를 확인할 수 있습니다.
더 보기
Crypto News in numbers
editors
작성자 목록 + 66명
1백만+
월간 활성 이용자 수
250개+
가이드, 리뷰 및 기사
8주년
크립토뉴스 출시
70명+
전 세계의 콘텐츠 에디터