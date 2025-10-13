도지코인 190억 달러 폭락 후 그록 AI가 보는 전망

최종 업데이트: 10월 14, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

트럼프 대통령이 중국에 대한 100% 신규 관세를 발표하며 암호화폐 시장에 충격을 가한 후 도지코인이 금요일 60% 가까이 급락했지만, 이후 빠르게 반등하며 손실의 상당 부분을 회복해 하루를 22% 하락으로 마감했다.

일봉이 작년 8월부터 토큰을 지지해온 상승 추세선 위에서 마감한 점이 가장 중요하다. 최근에는 이 동일한 지지선이 2025년 6월-7월 100% 랠리를 촉발한 바 있다.

도지코인($DOGE)이 이번 주말 지지선 테스트를 완료함에 따라, 도지코인 가격 예측을 위해 그록 AI를 동원해보았다.

그록의 도지코인 가격 예측, 500% 상승 여력 시사

분석을 위해 실시간 X 접근 권한을 보유한 가장 강력한 AI 챗봇 중 하나인 그록을 활용했다. 그록은 실시간 시장 업데이트부터 애널리스트 의견, 온라인에서 보이는 심리까지 모든 것을 포괄하는 데이터에 접근할 수 있다.

그록은 차트를 축소해 보여주며 하강 삼각형에서의 깔끔한 돌파를 가리켰다.

보는 바와 같이 $DOGE는 9월 초 이 횡보 구간을 돌파했으며, 돌파한 저항선을 빠르게 재검증했다. 이는 이처럼 중요한 돌파 이후 기대할 수 있는 정확한 움직임이었다.

금요일 급락이 시장에 다소 충격을 주었지만 도지코인은 현재 다시 삼각형 패턴의 상단 저항선에 도전하고 있다.

잠재적 목표가로 그록은 이 삼각형 패턴의 폭을 측정하고 약 0.22달러의 예상 돌파 수준에 매핑한다.

이는 현재 가격 수준에서 500%라는 대규모 상승 여력을 보여주는 약 1.30달러의 잠재적 목표가를 제시한다. 다만 그록은 도지코인이 이 목표가에 도달하는 과정에서 사상 최고가인 0.79달러와 씨름해야 할 것이라고 경고했다.

도지코인의 500% 상승 잠재력이 무시할 만한 수준은 아니지만, 기존 암호화폐 투자자들은 도지코인이 과거 실제로 보여준 성과에 비하면 이는 미미한 수준에 불과하다는 점을 알고 있다.

실제로 2017년 도지코인이 처음 주목받았을 당시, 한 달 남짓한 기간 동안 무려 10,000%라는 놀라운 상승률을 기록했다.

이후 2021년에는 비슷하게 짧은 기간 동안 또 다른 30,000% 상승을 기록하며 그러한 성과를 뒷받침했다.

핵심은 다음과 같다: 도지코인이 수년간 성숙해지면서 제공되는 수익률이 줄어들었지만, 여전히 밈코인의 왕좌를 지키고 있다. 이는 도지코인 랠리가 더 광범위한 밈코인 붐을 촉발할 가능성이 충분하다는 것을 의미한다.

한편, 맥시 도지($MAXI)는 도지코인의 상승 모멘텀을 완전히 활용하고자 하는 투자자들에게 현재 가장 유력한 암호화폐 투자 옵션으로 평가받고 있다.

맥시 도지가 최고 자리를 놓고 경쟁한다

맥시 도지가 무엇인지 궁금할 수 있다. 하지만 도지코인과 연관성을 내세워 과도한 수익을 노리는 또 다른 야심찬 신규 암호화폐 프로젝트에 불과하지는 않다.

도지코인의 먼 사촌격인 맥시 도지는 별개의 종류다.

도지코인이 모든 가족 모임에서 주목을 독차지하는 동안, 맥시도지는 구석에서 시무룩해하며 복수를 꿈꾸고 있었다.

그는 이후 헬스장으로 향해 그 질투심을 도지의 궁극적인 라이벌이 되는 원동력으로 삼았으며, 현재 안목 있는 투자자들에게 1000배 수익 가능성을 안겨줄 기회로 자리잡고 있다.

$MAXI의 마스터 플랜은 바이럴 확산이다

물론 맥시 도지가 지구상 최고의 밈코인으로서 도지코인을 뒤엎겠다는 목표는 험난한 과제다.

하지만 맥시는 완벽한 토크노믹스를 구축하여 이미 야심찬 목표를 향한 첫걸음을 내디뎠다. 개발진은 전체 토큰 공급량의 40%라는 막대한 물량을 마케팅용으로 확보해 두었다.

이번 자금 배정을 통해 고액 인플루언서 협업, 소셜미디어 캠페인, PR 이니셔티브에 투자하여 암호화폐 생태계 전반에서 $MAXI를 홍보하고 가시성과 관심도를 높일 예정이다.

또한 $MAXI는 활발한 커뮤니티 구축을 목표로 한다. 이를 위해 매주 진행되는 홀더 전용 거래 이벤트와 충성도 높은 투자자들의 참여를 유도하고 보상하기 위한 리더보드 리워드를 제공한다.

선물 플랫폼 출시도 계획하고 있어 활용도가 더욱 높아질 전망이며, 특히 밈코인 거래자들이 $MAXI를 활용해 고레버리지 거래를 할 수 있게 된다.

맥시도지 구매를 미루면 안 되는 이유

현재 사전 판매를 진행하고 있는 맥시 도지($MAXI)는 초기 투자자들로부터 이미 356만 달러 이상을 모금했다. 현재 1 $MAXI는 0.0002625달러에 구매할 수 있다.

지난 토요일에만 두 고래가 총 62만 7천 달러 상당의 $MAXI를 매수했으며(31만 4천 달러와 31만 3천 달러), 이는 해당 프로젝트에 대한 투자자 신뢰가 여전히 높다는 것을 보여준다.

구매 과정에 도움이 필요하다면 본지의 $MAXI 구매 방법에 대한 단계별 가이드를 참고해보자.

맥시 도지 가격 전망에 따르면 2025년 말까지 0.0024달러까지 급등할 수 있으며, 이는 814%의 상당한 수익률을 의미한다.

조금 더 인내심을 갖고 맥시 도지를 장기간 보유할 경우, 토큰 가격이 0.0058달러에 도달할 것으로 예상되면서 2026년 말까지 2,100% 이상의 투자수익률을 기록할 가능성이 있다.