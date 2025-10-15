연준 QT 종료 임박, 파월 연설 “의회가 금리 통제 안정성 위협” 경고…가상화폐 위험 신호?

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

제롬 파월 연방준비제도(FED) 의장이 화요일 중앙은행의 6조6000억 달러 규모 대차대조표 축소를 위한 3년간의 캠페인이 수개월 내 종료될 수 있다고 발언했으며, 추가 금리 인하 가능성은 열어두었다.

필라델피아에서 열린 전미경영경제학회 컨퍼런스에서 연설한 파월 의장은 의회를 향해 연준의 은행 지급준비금 이자 지급 권한을 폐지하지 말 것을 경고하며, 이러한 조치가 중앙은행으로 하여금 “금리에 대한 통제력을 상실”하게 만들 것이라고 밝혔다.

이번 파월 연설은 암호화폐 시장에 파장을 일으켰다. 아서 헤이즈는 트위터에 “양적긴축이 끝났다. 트럭을 후진시켜서 모든 것을 사들여라”라고 게시했고, 조 콘소티는 양적긴축 기간 동안 비트코인이 1만8000달러에서 12만6000달러까지 상승했다고 언급했다.

금값이 온스당 4,200달러 근처에서 사상 최고치를 기록했으며, 연초 대비 59% 상승한 모습을 보였다. 금리 인하 기대감이 이러한 상승세를 이끌고 있다.

파월 의장은 “고용에 대한 하방 리스크가 증가했다”고 인정하며 10월 28-29일 회의에서 추가로 0.25%포인트 금리 인하가 이뤄질 가능성이 높다고 시사했다.

연준은 팬데믹 시기 부양책으로 보유 자산이 9조 달러 근처까지 정점을 찍었던 2022년 중반부터 수동적으로 대차대조표를 축소하고 있다.

QT 프로그램이 완료 단계에 접어들면서 노동시장이 약화되고 있다

연준은 2020-2021년 기준금리를 거의 제로 수준으로 대폭 인하한 후 장기금리를 낮추기 위해 국채와 모기지담보증권을 대량으로 매입했다.

2022년 중반 이후 중앙은행은 보유 증권이 만료되어도 재투자하지 않는 방식을 취하고 있으며, 이로 인해 보유 규모가 약 2조 4천억 달러 감소한 상태다.

파월 의장은 “유동성 여건이 점진적으로 긴축되고 있다는 일부 신호가 나타나기 시작했다”고 말하며, 추가적인 준비금 축소가 성장을 저해할 수 있다고 시사했다.

하지만 연준은 코로나19 이전 대차대조표 규모인 4조 달러로 되돌릴 계획이 없다고 밝혔으며, 비준비금 부채가 팬데믹 이전보다 약 1조 1천억 달러 높은 수준에 있다고 언급했다.

연준 의장이 양적완화를 “사실상 기능 강화 통화정책 실험”이라고 묘사한 스콧 베센트 재무장관의 비판에 대해 반박했다.

파월 의장은 “돌이켜보면 팬데믹 시기 양적완화를 더 일찍 중단할 수 있었고, 아마도 그렇게 했어야 했다”고 인정했다.

고용 부문에 대해 파월은 “해고와 채용 모두 저조한 상태를 유지하고 있다”며 “가계의 일자리 가용성에 대한 인식과 기업의 채용 어려움에 대한 인식이 하락세를 이어가고 있다”고 언급했다.

ADP 자료에 따르면 기업들이 9월에 3만2천 개의 일자리를 줄인 것으로 나타났다.

연준의 핵심 정책 수단에 대한 의회의 위협

파월 의장은 2008년 이후 연준의 주요 통화정책 수단인 은행 지급준비금에 대한 이자 지급 권한을 박탈하려는 의원들의 시도에 대해 강력한 경고를 발했다.

상원은 지난주 테드 크루즈 상원의원이 주도한 해당 제안을 부결시켰다.

파월 의장은 “지급준비금과 기타 부채에 대한 이자 지급 능력이 사라진다면 연준은 금리에 대한 통제력을 잃게 될 것”이라고 밝혔다.

그는 이 도구 없이 금리를 통제할 경우 “단기간에 국채나 모기지 증권을 대량 매각해야 할 수 있으며, 이는 시장 기능에 부담을 주고 금융 혼란을 야기할 위험이 있다”고 경고했다.

연준은 급격한 금리 상승으로 인해 현재 손실을 기록하고 있다.

파월은 이러한 손실이 “매우 이례적”이며 “우리의 순이익은 역사상 일반적으로 그래왔듯이 곧 다시 플러스로 돌아설 것”이라고 강조했다.

10월 1일 시작된 정부 셧다운으로 연준의 주요 통계 접근이 제한되고 있다.

파월 의장은 정부 셧다운이 지속될 경우 경제 성과 평가가 “더욱 어려워질 수 있다”고 언급했으나, 이전에 확보한 데이터는 경제 활동이 “예상보다 다소 견고한 궤도에 있을 가능성”을 보여준다고 밝혔다.

암호화폐 커뮤니티, 강세 촉진 요인 포착

암호화폐 커뮤니티는 파월의 발언을 위험자산에 대한 긍정적 신호로 해석하고 있다.

라크 데이비스는 양적긴축 종료 가능성을 “비트코인과 알트코인에 극도로 강세”라고 평가했으며, 차마스 팔리하피티야는 금리 인하가 뒤따를 것이라고 전망하면서 파월 의장이 “상황에 뒤처져 있다”고 비판했다.

Powell just said the Fed could end QT in the coming months.



Super mega bullish for Bitcoin and alts. pic.twitter.com/EBS3Jn5kxJ — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 14, 2025

9월 JP모건은 2025년 추가 금리 인하 2회, 2026년 1회를 전망한 바 있다.

마이클 페롤리 미국 수석 이코노미스트는 “10월 추가 금리 인하를 막으려면 노동시장 모멘텀에 큰 변화가 필요하다”고 언급했다.

해당 회사는 연준 완화 사이클에 대한 시나리오를 제시했다.

경기침체가 아닌 환경에서는 S&P 500과 고수익 채권이 일반적으로 수익률을 주도한다. 경기침체 상황에서는 국채와 금이 더 나은 성과를 보인다.

금값이 4,185달러까지 상승한 것은 지정학적 불확실성과 중앙은행 매입, ETF 자금 유입에 따른 것으로 나타난다.

StoneX의 애널리스트 매트 심슨은 이번 랠리가 “트레이더들이 단순히 자신들로부터 멀어져가는 가격을 쫓기 위해 몰려드는 모멘텀 거래가 되었다”고 분석했다.

비트코인, QT 낙관론에도 불구하고 조정 위험에 직면

비트코인이 115,321달러에 거래되고 있으며, MVRV 평균 밴드 96,526달러와 +0.5σ 저항선 119,018달러 사이에 위치하고 있다.

MVRV 프레임워크는 비트코인의 시가총액을 실현 시가총액과 비교하여 보유자들의 비용 기준 대비 가치 평가에 대한 통찰을 제공한다.

현재 포지셔닝에 따르면 비트코인은 공정가치보다 약 19.4% 높은 수준에 있으며, 141,510달러 근처의 극심한 고평가 상태에서 후퇴한 상황이다.

분석가 알리 마르티네즈에 따르면, 비트코인이 강세 모멘텀을 유지하려면 11만9000달러를 되찾아야 하며, 이에 실패할 경우 9만6500달러 평균 밴드를 향한 조정 가능성을 시사한다고 밝혔다.

현재 비트코인은 불리한 위험-수익 구조에 직면해 있다. 공정가치인 9만6500달러까지 16.3%의 하락 가능성이 있는 반면, 11만9000달러 저항선 아래에서 거래되면서 상승 여력은 제한적인 상황이다.

+0.5 밴드 회복에 실패할 경우 MVRV 평균선을 향한 조정이 일어나기 전 110,000달러와 120,000달러 사이에서 횡보할 가능성이 높다.

11만9000달러 수준은 강세 모멘텀이 지속될지 아니면 9만6500달러에서 10만 달러 구간으로의 조정이 나타날지를 결정하는 중요한 시험대가 되고 있다.