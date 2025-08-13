이더리움 전망: 기록적 기관 투자자 유입, 목표가 1만달러 신호

이더리움의 CME 선물 거래량이 사상 최고치인 1,180억 달러를 기록해 다음 상승세를 위한 발판을 마련했다

암호화폐 시장 전반이 주춤하고 있는 가운데 이더리움은 강력한 랠리를 펼친 후 현재 4,421달러를 굳건히 유지하고 있다.

시가총액 기준 2위 암호화폐인 이더리움은 지난 한 주 동안 17%, 지난 한 달 동안 45%, 전년 대비 67% 상승한 상태다.

이번 랠리에 앞서 지난 7월 이더리움의 CME 선물 거래량이 사상 최고치인 1,180억 달러를 기록해 고조된 기관 투자자 관심을 시사하며 다음 상승세를 위한 발판을 마련했다.

이는 이더리움에 대한 기관 수요가 크게 증가했음을 나타내며 이더리움의 뛰어난 펀더멘털을 더하면 이더리움 장기 전망이 매우 밝다는 신호다.

이더리움 전망: 선물 거래량 역대 최고 ··· 1만달러 목표가 제시돼

더 블록(The Block)의 데이터에 따르면 지난 7월 CME 이더리움 선물 거래량이 1,180억 달러를 돌파했을 뿐만 아니라 현재 미결제약정은 60억 4,000만 달러에 달한다.

이 또한 기록적인 수치이지만 현재는 더욱 높은 거래량이 집계돼 이더리움에 대한 기관 투자자 관심이 꾸준히 상승하고 있음을 나타낸다.

게다가 이더리움 ETF와 전략적 이더리움 비축분이 지난 4월 초까지만 해도 이더리움 총 유통량의 3%에 불과했지만 현재 7.98%를 차지하고 있다.

출처: 전략적 이더리움 비축금 사이트

비축분의 증가는 최근 몇 주 동안 더욱 가속화되었으며 현재 둔화 조짐을 보이지 않고 있다.

그리고 오늘 이더리움의 가격 차트를 살펴보면 이더리움의 모멘텀이 여전히 매우 강력함을 알 수 있다.

이동 평균선 수렴 확산(MACD, 주황색, 파란색) 막대는 최근 연중 두 번째로 높은 수준을 기록했으며 상대강도지수(RSI, 노란색)는 일주일 전 25에서 60 이상으로 상승했다.

이는 매수 압력을 시사하며 현재 다소 냉각된 상태지만 이번 주말까지 재차 랠리를 펼칠 가능성이 높다.

또한 이더리움은 2021년 11월에 기록한 사상 최고가 4,878달러 대비 여전히 12% 하락한 상태다.

출처: 트레이딩뷰

따라서 성장 여력이 충분하며 5,000달러를 돌파할 가능성이 제시된다.

중장기적으로 연말까지 더욱 높은 수준에 도달할 수도 있다는 전망이다.

이더리움은 암호화폐 시장 전체의 61%에 해당하는 총 예치 금액 916억 7,000만 달러를 보유하고 있으며 이는 레이어 1 네트워크 중 최대 규모다.

따라서 이더리움 가격은 4분기까지 6,000달러를 돌파한 후 올해 내에 1만 달러를 돌파할 수 있다.

‘비트코인 하이퍼’ 프리세일 895만달러 돌파 ··· 차세대 대형 L2의 등장?

이더리움의 시장 지배력은 여전하지만 시장은 비교적 높은 수익을 제공할 수 있는 저시가총액의 새로운 토큰을 찾고 있다.

올해에만 SPX6900, 퍼지펭귄, 하이퍼리퀴드 등 신생 코인이 막대한 수익을 올렸고 특히 솔락시는 프리세일 단계에서부터 투자자들에게 높은 수익을 제공했다.

현재 주목을 받고 있는 프리세일 중 하나는 ‘비트코인 하이퍼(HYPER)‘로 비트코인 생태계에 신속함, 확장성, 그리고 새로운 기능을 제공하는 솔라나 기반의 레이어 2 네트워크다.

그리고 지금 프리세일 단계에서 이미 높은 투자자 수요가 관찰되고 있다.

비트코인 하이퍼는 현재 진행 중인 초기 코인 공개(ICO)에서 이미 모금액 895만 달러를 돌파했다. HYPER 토큰이 공개 시장에서 거래되기 전에 투자자들이 조기 진입을 위해 서두르고 있다.

비트코인 레이어 2 네트워크인 비트코인 하이퍼는 비트코인 사용자에게 보다 신속한 거래 처리 속도와 저렴한 수수료를 제공해 비트코인 네트워크가 갖고 있는 탈중앙 금융 애플리케이션 시장 잠재력을 깨우친다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상 머신(SVM)과 0지식 증명 방식을 활용해 높은 확장성과 강력한 보안이라는 대량 채택에 필수적인 두 가지 요소를 모두 제공한다.

HYPER 토큰은 비트코인 하이퍼 네트워크를 구동하며 거래 수수료 결제 수단으로 사용된다. 플랫폼이 런칭되면 자체 유틸리티 토큰인 HYPER에 대한 상당한 수요가 기대되며 이는 가격을 견인할 것이라는 진단이다.

HYPER 토큰은 비트코인 하이퍼 웹사이트에서 베스트 월렛 등 호환 가능 지갑을 연결하여 구매할 수 있다.

기사 작성 당시 HYPER 토큰은 개당 0.012675달러에 판매되고 있지만 이는 1일 13시간 후 인상될 예정이다.