이더리움 전망: 일주일 새 20% 상승, 다음 목표 가격은 5,000달러

이더리움(ETH)이 최근 일주일 동안 20% 이상 급등해 3년 만에 4,300달러를 돌파했으며 이 상승세는 개인 투자자의 활발한 매수와 기관·고래 투자자들의 매집, 그리고 스테이킹에 의한 유동성 감소가 주요 배경으로 지목된다.

이더리움(ETH)이 상승세를 이어가며 일주일 동안 20% 넘게 올랐다. 이 과정에서 이더리움 시세는 2021년 11월 이후 처음으로 4,300달러를 돌파했다. 3년 만의 최대 이더리움 랠리는 개인 투자자의 관심과 기관의 매집, 스테이킹으로 인한 공급 부족이 주도하고 있다.

투자 심리가 강세를 보이면서 이제 트레이더들은 다음 목표 가격으로 5,000달러를 바라보고 있다.

개미들이 주도하는 이더리움 상승

소셜 미디어의 분위기를 보면 개인 투자자들이 랠리를 이끌고 있다. #buying, #bullish, #higher 등의 낙관론 관련 해시태그가 #selling, #lower 등의 약세 관련 태그의 두 배 정도 많다.

샌티멘트 데이터에 따르면 긍정적 여론 분위기가 개인 투자자의 강한 시장 참여를 시사하지만 애널리스트들은 과도한 낙관론이 단기 후퇴를 선행하기도 한다고 경고했다.

개인 투자 심리를 강화하는 주요 요인:

몇 년 만에 저항선 돌파한 이더리움 가격

트레이딩 커뮤니티 내 언급 증가

기회를 놓칠까봐 두려운 FOMO가 신규 진입 주도

기관 투자자도 매수 중이다

대형 투자자들도 이더리움 랠리에 상당히 중요한 역할을 수행했다. 엠버CN(EmberCN)의 블록체인 데이터에 따르면 7월 10일부터 8월 초 사이에 기관 및 고래 투자자들이 103만 5,000 ETH를 매집했다. 그 가치가 41억 7,000만 달러에 달하며 평균 매입 가격은 3,546달러였다.

매집이 이루어졌던 시기에 이더리움 가격이 2,600달러에서 4,000달러까지 45% 올라 기관 투자자의 참여 규모 및 시기를 확인할 수 있다. 이러한 매집은 장기적 믿음을 나타내며 투자자들은 이더리움 생태계의 지속적 성장 및 스테이킹 보상의 수익 기회를 높이 평가하고 있다.

이더리움 기술적 분석: 4,533달러 및 그 이상을 목표로 삼은 강세

이더리움은 8월 초 3,872달러를 돌파한 후 4,200달러대를 유지하고 있으며 강세 전망이 여전히 유효하다. 기사 작성 시점 기준 이더리움 시세는 4,295달러로 24시간 전 대비 0.43% 하락했다. 업비트 이더리움 시세는 586만 3,000원으로 전일 대비 0.29% 올랐다.

이더리움 4시간봉 차트를 보면 저점이 더 높아지는 상승 채널을 형성했으며 3,768달러 근처에 있는 50SMA가 가격을 받쳐주고 있다. 가장 최근의 랠리로 이더리움은 1.618 피보나치 연장선 4,193달러를 돌파했으며 이제 지지선으로 삼았다.

출처: 트레이딩뷰

캔들스틱 패턴을 보면 윗꼬리가 긴 캔들이 나타나고 있어 구조적 붕괴를 동반하지 않은 차익 실현 움직임을 확인할 수 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 70.6으로 과매수 상태에 기울었으며 후퇴 가능성을 시사했다. 이더리움 가격이 후퇴하는 경우 4,088달러 혹은 3,972달러까지 시험한 후 다시 상승 추세를 이어갈 수 있다. MACD는 강세를 가리키며 모멘텀은 계속 증가하고 있다.

피보나치 목표 가격:

초기 저항선: $4,391

2차 목표 가격 $4,533

강세 연장 시 목표 가격: $4,712

이더리움 시세가 4,391달러 위에서 일봉을 마감하고 이와 함께 높은 거래량을 기록한다면 돌파 매수세가 발생하면서 4,533달러를 향한 움직임이 가속화할 수 있다. 앞으로 이더리움이 3,972달러 위를 유지하는 한 전반적 상승 추세는 유효하며 몇 개월 안에 5,000달러에 도달할 가능성이 있다.

이더리움 공급량 증가 및 스테이킹의 영향

이더리움의 공급량은 8월 9일 1억 2,100만 ETH에 도달했으며 이는 3년 전 1억 2,000만 ETH를 달성한 지 3년 만이다. 매일 이더리움 네트워크는 약 2,500개에서 3,000개 사이의 이더리움을 발행하지만 스테이킹이 이를 대부분 흡수하고 있다. 현재 3,618만 ETH가 스테이킹 풀에 예치되어 유동 공급량과 인플레이션 압박을 줄이고 있다.

만약 ETH 수요와 채택이 꾸준히 공급량을 상쇄할 정도로 높게 유지된다면 이더리움이 연말까지 랠리할 수 있으며 특히나 거시경제 시장의 위험 감수 성향이 유지된다면 강한 상승 랠리를 기대할 만하다.

