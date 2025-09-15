이더리움 전망: 다음 상승 랠리 준비 마쳤을까

이더리움은 거래소 잔고 감소와 스테이킹 증가로 공급 압축이 심화되며 강세 모멘텀을 이어가고 있다. 기술적 지표와 투자 심리가 긍정적으로 작용해 단기적으로 5,000달러 저항선 돌파 가능성이 높아지고 있다.

이더리움이 9월 초 4,070달러에서 바닥을 형성한 후 강한 상승 움직임을 보이고 4,640달러 근처에 머물면서 투자자의 관심이 다음 행보를 향하고 있다. 세계 최대 알트코인 이더리움은 일주일 전 대비 8,41% 상승해 심리적 저항선인 5,000달러 달성을 눈 앞에 두고 있다.

기사 작성 시점 기준 이더리움 글로벌 시세는 4,656달러이며 시가총액은 5,628억 달러를 기록하고 일 거래량은 288억 달러 정도이다. 국내 시장에서는 업비트 이더리움 시세가 646만 5,000원으로 전일 대비 상승률 1.02%를 기록했다.

‘공급 스퀴즈’로 ETH 기대감 고조

이더리움 전망을 강화하는 가장 큰 호재 중 하나는 바로 공급량 부족 현황이다. 거래소의 이더리움 잔고가 1,880만 ETH로 하락해 2016년 이후 최저 수준을 보이고 있다. 스테이킹 활동도 급증해 전체 이더리움 공급량의 약 30%인 3,600만 ETH 이상이 스테이킹되었다.

스테이킹은 유통량을 줄이고 유동성을 긴축해 가격에 상방 압력을 가한다. 전문가들은 고래 투자 지갑과 기관 투자자들이 조용히 이더리움을 매집하고 있다고 지적해 이더리움 장기 전망을 뒷받침했다.

이더리움 공급 측면에서 핵심 내용:

거래소 잔고 1,880만 ETH로 2016년 이후 최저

3,600만 ETH 이상 스테이킹, 전체 공급량의 30%에 해당

고래 투자자 매집도 기관 투자자의 강한 믿음 시사

이더리움 차트 분석: 5,000달러 목표로 하는 강세론자들

기술적 관점에서 이더리움 전망은 강세에 기울었다. 이더리움 가격은 상승 채널 안에 머물고 있으며 가격이 점점 더 높은 저점을 형성하고 채널의 상단을 시험하고 있다.

이더리움이 장대양봉으로 4,450달러 위로의 돌파를 확인했으며 강세 장악형 패턴을 차트에서 확인할 수 있다.

모멘텀 지표도 투자자의 동향에 대한 시사점을 주고 있다. 상대 강도 지수(RSI)는 69에서 60까지 하락해 횡보 가능성을 시사했다. 여기서 스피닝 탑 캔들이나 도지 캔들이 형성될 가능성이 있으며 이 경우 다음 움직임 전 시장의 망설임을 반영한다고 볼 수 있다.

이더리움 지지선 : 4,550달러 및 4,425달러 (50SMA)

: 4,550달러 및 4,425달러 (50SMA) 이더리움 저항선: 4,760달러, 4,945달러, 5,135달러

4,760달러, 4,945달러, 5,135달러 이더리움 장기 지지선: 3,994달러 근처에 있는 200SMA

이더리움 가격이 4,760달러 위에서 일봉을 마감하면 이전에 상승 랠리가 멈추었던 4,945달러를 향할 수 있으며 그 위로 5,135달러까지 상승할 가능성이 있다. 이더리움 투심은 여전히 낙관적이며 펀더멘털과 기술적 지표가 모두 뒷받침하고 있다.

투심 및 이더리움 전망

이더리움의 OBV(On-Balance Volume) 지표는 최근의 상승 랠리 개시 전 잠시 매집 신호를 보냈다. 강한 거래량도 동반해 강세 모멘텀을 강화했다.

이더리움 트레이더라면 4,600달러 위에 롱 포지션을 열고 4,425달러 아래에 손절 가격을 설정할 수 있다. 롱 포지션 1차 목표 가격은 4,760달러, 그 위로 4,945달러, 5,135달러를 고려할 수 있다.

종합적으로 이더리움 가격은 강세 채널 안에 있으며 이동평균선 위에 머무는 한 강세 전망을 유지할 수 있으며 5,000달러 및 그 위로 오를 가능성이 유력하다.

기관 투자자의 매집, 거래소 잔고 바닥, 강한 기술적 지표는 모두 이더리움의 다음 상승 랠리가 임박했다고 시사한다. 이더리움이 폭발적 움직임은 저시총 알트코인 시장에도 활기를 불어넣을 것으로 보인다. 이러한 알트코인 불장을 대비해 투자자들은 신규 코인에도 주목하고 있으며 최근 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)가 인기 프로젝트로 관심을 받고 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 1,600만 달러 임박

비트코인 하이퍼는 비트코인의 높은 거래 비용, 느린 거래 속도를 개선해 비트코인 기반 디파이 시대를 새로 열고자 한다. 개발팀은 솔라나 가상머신을 이용한 비트코인 레이어 2 체인을 개발 중이며 밈코인 발행 등 각종 디앱을 구현할 수 있는 비트코인 기반 환경을 제공하고자 한다.

비트코인 하이퍼는 비트코인의 강력한 보안을 유지하면서도 솔라나의 고성능 프레임워크를 도입했다는 차별점을 가졌다. 개발팀은 프로젝트 초기 단계에서부터 코인설트(Coinsult)의 보안 감사를 받아 신뢰도를 높였다.

사전 판매 모멘텀도 빠른 속도로 형성되고 있다. HYPER 프리세일 모금액은 1,600만 달러 이정표를 달성하기 직전이며 이에 따라 머지 않아 다음 프리세일 단계가 시작할 것으로 보인다. 기사 작성 시점 기준 HYPER 가격은 $0.012915이지만 곧 가격이 인상될 수 있다.

투자자는 비트코인 하이퍼 웹사이트에 방문해 HYPER를 구매하거나 공식 X, 텔레그램 채널에서 더 자세한 커뮤니티 정보를 확인할 수 있다.