[XRP 뉴스] 10월 SEC 리플 ETF 심사 임박… 돌파 기대감 고조

리플(XRP)은 10월 18~25일에 몰린 SEC 현물 ETF 심사 기한을 앞두고 투자자의 관심이 집중되며 모멘텀이 강화되고 있다. 온체인 및 파생상품 데이터에서도 미결제약정과 펀딩비가 상승해 리플 가격 돌파 가능성을 뒷받침하고 있다.

리플 코인 엑스알피(XRP)가 기사 작성 시점 기준 3.05달러에 거래되고 있다. 리플 시세는 24시간 전 대비 0.97% 하락했으며 일일 현물 거래량은 46억 달러로 전일 대비 19.33% 감소했다. 전 세계 암호화폐 중 시가총액 3위인 리플 코인은 중요한 이벤트를 앞두고 모멘텀이 꾸준히 커지고 있다. 다수의 현물 리플 ETF에 대한 SEC 심사 기한이 10월 18일에서 25일 사이에 몰려 있어 몇 주 동안 리플 코인에 관심이 집중될 것으로 보인다.

September 17 = Fed rate cut



October 18 – 25 = XRP Spot ETFs final decision dates



●Grayscale = 10/18

●21SHARES = 10/19

●Bitwise = 10/20

●Canary Capital = 10/24

●WisdomTree = 10/25

●Franklin Templeton = 10/25

●CoinShares = 10/25



November 4 – 5 = Ripple Swell Conference pic.twitter.com/BHOHH8o3aB — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) August 30, 2025

XRP 뉴스: SEC 심사 기한 앞두고 랠리한 리플

SEC는 여전히 복수의 현물 리플 ETF 신청서에 대한 심사를 연기하고 있다. 올해 3월 신청한 프랭클린 템플턴의 리플 ETF도 최종 심사 기한이 11월 14일로 연기되었다. 그외 대다수의 리플 ETF 결정일은 10월 18일과 25일 사이에 존재한다.

Polymarket betting a staggering 93% chance of XRP ETF approval in 2025. pic.twitter.com/757q1SlL5p — Vincent Van Code (@vincent_vancode) September 9, 2025

현재 총 15개의 XRP ETF 신청서가 검토 중이다. 폴리마켓에서 이용자들은 연말 전에 리플 ETF가 승인받을 확률을 93%로 예측하고 있다.

지난해 이더리움 ETF가 승인받기 직전에도 SEC의 연기가 투자자의 기대를 꺾지는 못했다. 리플 ETF가 출시되면 기관 투자자의 채택이 대폭 확대되고 새로운 유동성을 확보하는 계기로 작용할 수 있다.

알트코인 시즌도 리플 코인 전망 강세를 뒷받침하고 있다. 알트코인 시즌 인덱스가 78을 가리켜 자본금이 비코인 외 디지털 자산으로 유입하고 있다고 시사했다. 따라서 10월에 ETF 승인 소식이 받쳐준다면 강한 움직임을 기대할 만하다.

개인 투자 수요와 선물 데이터도 리플 랠리 가능성 시사

리플 ETF 측면 외에 온체인 데이터와 파생상품 시장의 데이터 역시 수요의 증가를 보여준다. 리플 미결제약정은 이번주에 평균 85억 1,000만 달러를 기록해 지난주 73억 7,000만 달러에서 크게 올랐다. 점점 더 많은 투자자가 롱포지션을 잡고 있는 것으로 보인다. 아직 미결제약정이 7월에 기록했던 109억 4,000만 달러보다는 적지만 꾸준한 상승이 투심 강화를 시사했다.

펀딩비 역시 계속 오르며 지난주 금요일 0.0107%를 기록해 투자자들이 롱 포지션을 유지하기 위해 프리미엄을 지불하고 있다고 나타냈다. 이러한 데이터를 종합하면 시장이 리플 코인의 상승에 대비하고 있다고 추측할 수 있다.

강세 리플 전망을 뒷받침하는 핵심 데이터:

미결제약정(OI)이 지난주 73억 7,000만 달러에서 이번주 85억 1,000만 달러로 증가

펀딩비 0.0107%로 투자자들이 롱 포지션 유지 위해 프리미엄 지불

알트코인 시즌 인덱스가 78가지 올라 알트코인으로의 자금 로테이션 반영

투자자들은 더 높은 가격으로의 상승을 유도할 10월 촉매제에 대비하고 있다. 주요 이벤트가 리플 코인 뿐만 아니라 알트코인 불장을 가속화할 것으로 기대되면서 시장을 상회하는 상승률을 보여줄 수 있는 유망 신규 코인으로도 관심이 확산하고 있다. 이 중에서 비트코인 하이퍼(HYPER)는 비트코인 생태계의 유틸리티를 강화하는 솔루션도 초반부터 관심의 대상으로 떠오르고 있다.

비트코인 보안에 솔라나 속도 결합한 비트코인 하이퍼(HYPER)

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)는 솔라나 가상머신(SVM)을 기반으로 한 최초의 비트코인 네이티브 레이어 2 솔루션을 개발 중이다. 비트코인 하이퍼는 빠르고 저렴한 스마트 컨트랙트 기능을 지원해 비트코인 생태계 기반 디앱을 지원하고자 한다.

네이티브 토큰 HYPER 프리세일은 모금액이 1,590만 달러를 넘어 1,600만 달러를 달성하기 직전이다. 투자자는 $0.012915에 HYPER 토큰을 구매할 수 있지만 몇 시간 안에 목표 모금액을 달성하며 가격이 인상될 것으로 보인다. 관심 있는 투자자는 비트코인 하이퍼 웹사이트에 방문해 ETH, SOL, USDT 등의 주요 암호화폐로 HYPER를 구매할 수 있다.