이더리움 ETF, 하루 3억700만달러 유입으로 월가 충격…비트코인 ETF 추월

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

이더리움 상장지수펀드(ETF)가 투자자들의 관심을 극적으로 끌어모으며 8월 27일 하루에만 3억 700만 달러 이상의 순유입을 기록해 비트코인 ETF를 다시 한 번 앞섰다.

자본의 물결이 이더리움에 대한 기관 수요 가속화를 보여주고 있으며, 월스트리트 펀드들이 두 번째로 큰 암호화폐를 중심으로 포지션을 늘려가고 있다.

이더리움 ETF가 BTC를 추격하고 있지만, 비트코인이 여전히 1,440억 달러 운용자산 규모로 선두 유지

쏘쏘밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면, 미국 상장 이더리움 현물 ETF의 순자산이 301억7000만 달러에 달해 이더리움 전체 시가총액의 5.4%에 해당한다고 나타났다.

화요일 일일 자금 유입은 블랙록의 아이셰어즈 이더리움 트러스트(ETHA)가 2억 6260만 달러를 기록하며 주도했고, 피델리티의 FETH는 2050만 달러를 유치했다. 이는 시장 심리 변화의 신호로, 출시 이후 대규모 환매에 시달렸던 그레이스케일의 주력 상품 ETHE가 570만 달러의 자금 유입을 기록하며 드물게 긍정적인 하루를 보냈다.

최근 급등세는 이더리움 ETF의 놀라운 2주간 반전을 마무리하는 것이다. 8월 19일 이더리움 ETF 그룹은 피델리티와 그레이스케일의 대규모 환매에 따른 4억 2,900만 달러의 순유출로 출시 이후 최악의 거래 세션을 기록했다.

하지만 자금 유입이 급격히 반등했다. 8월 21일 블랙록만으로 2억 3,360만 달러를 유치했고, 피델리티가 2,850만 달러를 추가하면서 총 순유입액이 거의 2억 8,800만 달러에 달했다.

회복세가 탄력을 받으면서 8월 22일 3억 3,770만 달러의 신규 자본이 유입되었고, 8월 25일에는 4억 4,390만 달러, 8월 26일에는 기록적인 4억 5,500만 달러가 이어졌다.

이더리움 ETF는 출시 이후 누적 136억 달러의 자금을 흡수했으며, 이 중 거의 3분의 1이 지난 몇 주 동안 유입된 것으로 나타났다. 거래 활동도 활발해 이더리움 ETF 상품 전체의 일일 거래량이 22억 3천만 달러를 기록하고 있다.

블랙록이 압도적인 지배력을 유지하고 있으며, ETHA 펀드가 171억 9천만 달러의 순자산을 관리하여 시장의 절반 이상을 차지하고 있다. 피델리티의 FETH가 36억 8천만 달러, 비트와이즈의 ETHV가 32억 3천만 달러로 2위권을 형성하고 있으며 프랭클린의 EZET은 10억 달러 미만을 보유하고 있다.

이더리움 상품이 빠르게 확산되고 있는 가운데, 비트코인 ETF가 여전히 시장에서 훨씬 큰 점유율을 차지하고 있다. 8월 27일 기준 미국 현물 비트코인 ETF는 일일 순유입액이 8,120만 달러를 기록해 이더리움의 3억 700만 달러에 크게 못 미쳤다. 비트코인 펀드들은 현재 총 1,446억 달러의 자산을 운용하고 있으며, 이는 비트코인 전체 시가총액의 약 6.5%에 해당한다.

이날 거래량은 28억 달러에 달했으며 블랙록의 IBIT가 5090만 달러의 신규 자금 유입과 5억 1400만 달러의 일일 거래량을 기록하며 선두를 차지했다.

블랙록이 비트코인과 이더리움 ETF 모두 지배

블랙록은 비트코인 시장에서도 압도적인 지배력을 보이고 있으며, IBIT가 해당 섹터 자산의 835억 달러를 차지해 전체의 거의 60%에 달한다.

피델리티의 FBTC는 224억 달러의 자산과 일일 1,460만 달러의 유입으로 두 번째 규모를 기록하고 있으며, 그레이스케일의 GBTC는 여전히 200억 달러를 보유하고 있음에도 불구하고 누적 239억 달러의 환매를 보이고 있다.

아크 21셰어스와 비트와이즈를 포함한 2차 사업자들은 꾸준하지만 상대적으로 적은 규모의 자금 유입을 지속하고 있다.

자금 흐름의 분화는 이더 펀드로의 결정적인 모멘텀 전환을 보여준다. 지난 5거래일 동안 이더리움 상품은 18억 달러의 순유입을 기록한 반면, 비트코인은 상대적으로 소폭의 증가에 그쳤다.

이러한 추세는 투자자들이 비트코인을 넘어 이더리움으로 다각화하는 것에 점점 더 편안함을 느끼고 있음을 시사한다. 특히 블랙록과 피델리티가 주도하는 저비용 ETF를 통한 투자가 늘고 있다.

이러한 자금 흐름은 높은 수수료와 지속적인 환매로 어려움을 겪고 있는 기존 그레이스케일 신탁에서 벗어나는 지속적인 이탈 현상을 반영한다.

출시 이후 그레이스케일의 ETHE는 44억 9천만 달러의 순유출을 기록했으며, GBTC는 거의 240억 달러가 빠져나가면서 투자자들이 새로운 현물 기반 구조를 선호하는 것으로 나타났다.

애널리스트들, 자문업체들의 ETF 익스포저 확대로 수조 달러가 암호화폐로 유입될 것으로 전망

블룸버그 인텔리전스의 새로운 데이터에 따르면, 투자자문사들이 비트코인과 이더리움 상장지수펀드(ETF)의 가장 큰 식별 가능한 보유 주체로 부상하고 있다.

블룸버그 ETF 분석가 제임스 세이파트가 X를 통해 2분기 동안 자문업체들이 이더리움 ETF에 13억 달러 이상을 투자했다고 밝혔다. 이는 53만 9천 ETH에 해당하는 규모로, 전 분기 대비 68% 증가한 수치다.

미국 현물 비트코인 ETF에서도 비슷한 추세가 나타나고 있으며, 투자자문업체들이 16만1000 BTC에 걸쳐 170억 달러를 보유하고 있다. 이들의 익스포저는 헤지펀드의 거의 두 배에 달한다.

Yesterday, we published our note on the top holders of Ethereum ETFs. Advisors are dominating the known holders and have pulled away from Hedge Funds. pic.twitter.com/qvP6ZGN3VI — James Seyffart (@JSeyff) August 27, 2025

세이파트는 이 수치가 SEC에 제출된 13F 서류를 기반으로 한 것으로, 비트코인 ETF 보유자의 약 25%만을 반영한다고 언급했다. 나머지는 대부분 개인 투자자들로 집계되지 않는다. 그럼에도 분석가들은 규제 명확성이 확보되면 금융 자문가들이 상당한 역할을 할 것으로 전망한다고 제시했다.

폭스 비즈니스는 이전에 자문사 배분을 통해 수조 달러 규모의 자산이 암호화폐 시장에 유입될 수 있다고 전망한 바 있다.

기관 투자자들의 관심이 증가하는 가운데 대형 투자자들이 전략을 전환하고 있다. 블록체인 분석업체 아캄에 따르면 이번 주 9개의 대형 지갑이 4억 5,680만 달러 상당의 이더를 매수했으며, 여러 거래가 비트고와 갤럭시 디지털을 통해 이루어진 것으로 나타났다.

룩온체인은 새로 생성된 지갑들이 팔콘X와 갤럭시를 통해 구매한 1억 6400만 달러 규모의 ETH도 추적하고 있다.

이러한 활동은 서로 다른 가격 추세를 보이고 있다. 이더리움은 지난 한 달간 18.5% 상승한 반면, 비트코인은 6.4% 하락했다.

일부 장기 비트코인 보유자들이 이더리움으로 자산을 이동하고 있으며, 2013년부터 사용된 한 지갑은 8천300만 달러를 바이낸스로 전송했다.

분석가들은 이러한 자금 흐름이 특히 비트코인 조정 국면에서 이더리움에 대한 선호도가 높아지고 있음을 보여준다고 분석했다.