에릭 트럼프 단언 “비트코인 100만 달러 간다, 의심할 여지 없어”

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

미국 대통령 도널드 트럼프의 아들이자 아메리칸 비트코인(ABTC) 공동창립자인 에릭 트럼프가 비트코인에 대한 극도로 낙관적인 입장을 재확인했다.

기사 요약 에릭 트럼프가 정부와 주요 기관들의 수요 증가를 근거로 비트코인 100만 달러 전망을 재차 강조했다.

그의 채굴 회사인 아메리칸 비트코인(ABTC)은 9월 그리폰 디지털 마이닝과의 역합병을 통해 상장할 예정이다.

장기적 낙관론에도 불구하고 비트코인이 사상 최고치 대비 13% 하락하며 주요 기술적 지지선 아래에서 거래되고 있다.

금요일 홍콩에서 열린 비트코인 2025 아시아 컨퍼런스에서 그는 향후 몇 년 내 BTC가 100만 달러에 도달할 것이 “확실하다”고 말했다.

비트코인 상승 동력으로 글로벌 수요 증가 언급

청중을 앞에 두고 에릭 트럼프는 정부, 주요 기업, 부유한 가문들의 급증하는 수요가 자신의 확신을 뒷받침하는 핵심 동력이라고 지적했다.

그는 “모든 사람이 비트코인을 원하고 있다. 모든 사람이 비트코인을 사고 있다”고 말했다. “그래서 나는 항상 비트코인이 100만 달러에 도달할 것이라고 말해왔다. 의심의 여지가 없다”고 덧붙였다.

에릭 트럼프는 이전에도 2024년 12월 같은 100만 달러 전망을 내놓은 바 있다. 이번에는 기관 도입이 이제 막 시작되고 있으며 현재 보유자들은 여전히 초기 단계에 있다고 강조했다.

그는 “대다수의 사람들이 아직 금융의 미래를 파악하지 못하고 있다”고 언급했다. 이같은 발언은 그가 공동 창립한 채굴 회사 ABTC의 상승 모멘텀이 커지는 가운데 나왔다.

8월 그리폰 디지털 마이닝 주주들이 ABTC와의 역합병을 승인했다. 새롭게 합병된 기업은 9월부터 나스닥에서 ABTC 티커로 거래를 시작할 예정이다.

지난 5월 처음 공개된 이 거래를 통해 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프가 올해 초 출범시킨 아메리칸 비트코인이 별도의 기업공개 없이 그리폰의 나스닥 상장을 활용해 공개 시장에 진출할 수 있게 된다.

합병 발표 이후 그리폰의 주가는 230% 이상 급등했으며, 상장을 앞둔 목요일에는 42% 상승세를 보였다.

해당 기업은 현재 디지털 자산 분야에서 트럼프의 영향력 확대에 직접적으로 연동된 투자처로 평가받고 있다.

아메리칸 비트코인은 비트코인 축적에 집중하는 순수 채굴 벤처로 자리매김했다.

보유 비트코인을 215개로 공개했지만, BitcoinTreasuries.NET의 제3자 데이터에 따르면 실제 보유량은 1,941개에 달할 것으로 보인다.

낙관론에도 불구하고 비트코인은 단기적인 가격 약세를 보이며, 8월 14일 사상 최고가 124,500달러에서 거의 13% 하락했다.

해당 자산은 현재 거래자들이 주요하게 관찰하는 핵심 기술적 수준인 50일 지수이동평균선 아래에서 거래되고 있다.

2026년 비트코인 100만 달러 달성은 미국 경제 위기 신호가 될 것

보도에 따르면 갤럭시 디지털 최고경영자 마이크 노보그라츠는 비트코인이 단기간 내 100만 달러에 도달할 것이라는 예측에 반박하며, 이러한 움직임은 암호화폐 성공 스토리라기보다는 미국 경제 붕괴를 반영할 가능성이 높다고 경고했다.

내년 비트코인 가격이 100만 달러에 도달할 것이라고 환호하는 사람들을 보면서 노보그라츠는 “그런 가격은 오직 우리나라 국내 상황이 극도로 악화됐을 때만 가능하다”고 최근 코인 스토리즈 팟캐스트에서 나탈리 브루넬과의 인터뷰를 통해 밝혔다.

“안정적인 미국에서 비트코인 가격이 낮은 것이 그 반대보다 낫다고 본다.”

노보그라츠는 극심한 통화 가치 하락이 종종 대안적 안전자산에 대한 수요를 촉진하며, 디지털 금으로 불리는 비트코인이 경제적 혼란에 대한 헤지 수단이 된다고 설명했다.

그러나 그는 이러한 조건들이 시민사회를 희생시키는 대가로 이뤄질 것이라고 경고했다.

지난달 글래스노드의 수석 애널리스트 제임스 체크는 기업 비트코인 재무 전략의 지속 가능성에 대해 우려를 표명하며, 시장이 성숙해짐에 따라 새로운 진입자들에게는 쉬운 수익 기회가 이미 사라졌을 가능성이 있다고 주장했다.

이번 경고는 일부 상장 기업들이 채택한 비트코인 재무 전략에 대해 우려를 표명한 바 있는 반에크의 디지털 자산 연구 책임자 매튜 시겔의 최근 발언과 비슷하다.