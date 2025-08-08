ENA 코인 전망: 고래 매집 신호… 1달러 돌파 가능성은

최근 에테나 코인(ENA)이 고래 투자자의 대량 매입, 적극적 파트너십을 통한 생태계 확장, 강한 상승 움직임으로 주목받고 있다. TVL도 인상적 성과를 기록하고 있어 ENA 코인이 계속 상승세를 이어갈 수 있을지에 시선이 집중되고 있다.

ENA 코인이 한 달 새 132% 이상 오르면서 에테나 거버넌스 코인에 대한 관심이 꾸준하다고 보여주고 있다. 최근 에테나 코인 관련 주요 소식이 발표되며 단기 ENA 코인 전망에 이목이 집중되고 있다.

에테나 코인의 시장 참여도는 상당히 활발해 보이지만 기술적 패턴을 보면 변동성이 클 것으로 보인다. 시장의 역학 변화에도 불구하고 에테나 코인 채택이 급증하는 가운데 투자자들은 ENA 차트에서 주요 가격대를 살피며 다음 움직임을 주시하고 있다.

ENA 코인, 고래 매입에 FDV 95억 달러 달성

에테나 코인은 최대 공급량이 150억 개로 고정적이며 이 중에서 약 66억 ENA가 유통 중이다. 완전 희석 시가총액(FDV)는 92억 5,000만 달러이다. 게다가 에테나 프로젝트의 온체인 재무 성적도 견고하다.

출처: 디파이라마

디파이라마 통계에 따르면 에테나 프로토콜은 연 환산 수수료가 9억 5,400만 달러에 달하며 연 환산 매출이 3억 8,100만 달러를 넘어 진지한 경제 활동을 나타내고 있다.

온체인 데이터를 보면 최근 “고래” 투자자들이 10억 ENA 이상을 추가 매입한 것으로 나타나 기관 투자자의 매집을 시사했으며 이는 에테나 코인의 강세 투자 심리를 뒷받침했다.

Whales just bought up over 1 billion Ethena $ENA.

올해 4월 에테나는 USDe를 위한 주간 온체인 준비금 증명 시스템을 출시했다. 이 시스템은 해리스 앤 트로터(Harris & Trotter), 카오스 랩스(Chaos Labs), 체인링크 등 외부 감사 기관을 이용해 담보금을 증명해 투명성과 신뢰도를 강화했다.

에테나 팀은 또한 “컨버전스” 로드맵을 추진해 셀레스티아, 아비트럼 기술을 활용해 레이어 1 체인을 구축했다.

Converge, the next Arbitrum chain.



Built by @ethena_labs and @securitize, @convergeonchain will serve as the settlement layer for onchain finance & RWAs w/ @celestia underneath.



$7b in dollarized asset liquidity such as USDe and Blackrock BUIDL will be ready to flow into DeFi.

협력 차원에서 에테나는 톤 재단과 제휴를 맺고 레이어제로 브릿지를 이용해 USDe와 sUSDe를 텔레그램 이용자 기반에 제공하기 시작해 새로운 온체인 커뮤니티로 스테이블코인 접근성을 확대했다.

거버넌스 참여도 상당히 높다. 아베에 USDtb를 상장하는 안건에 대한 커뮤니티 투표는 광범위한 지지를 받으며 통과되었으며 덕분에 새로운 대출 전략 및 깊은 유동성 루프의 길이 열렸다.

이러한 소식은 모두 에테나에 대한 유기적 수요와 구조적 지원, 채택 확대를 시사하며 모두 향후 몇 주 동안 ENA 코인 모멘텀을 강하게 유지하는 데 기여할 것으로 보인다.

ENA 코인 전망: 지켜보아야 할 주요 가격대는

에테나 코인은 3일부터 형성하기 시작한 하락 쐐기형 구조 안에서 거래되고 있다. 또한 단기 반등에도 불구하고 $0.6400에 부딪혀 저항선으로 작용하고 있다. 하지만 20, 50, 100 단순이동평균은 꾸준히 위를 향하고 있어 전반적으로 강세 구조를 유지하고 있다고 볼 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

한편 거래량은 지난주 공격적인 상승시기에 비해 조금 감소했지만 아직 완전히 붕괴하지 않았다. 이에 따라 쐐기형 패턴의 윗 경계선을 재시험할 가능성이 남아있지만 매수자들이 모멘텀을 더 밀어붙여야 가능할 것이다.

출처: 트레이딩뷰

1시간 거래량 발자국 차트에서도 행동의 변화를 볼 수 있다. $0.6280–$0.6340 구간 근처 몇 개의 캔들이 양수 델타를 나타냈지만 대다수가 캔들 중간선 위로 매수측 압력이 쌓여있는 모습이었다. 이는 강세보다 흡수 양상을 가리킬 수 있다.

파생상품 시장에서 ENA 코인 미결제약정은 전일 대비 0.21% 증가한 11억 1,000만 달러로 일정한 수준을 유지하고 있으며 거래량은 9.64% 증가했다. 롱숏 비율은 0.9558로 살짝 약세에 기울었다.

출처: 코인글래스

모멘텀 지표의 경우 MACD는 신호선 위에 머물고 있어 히스토그램이 양의 영역에 있지만 RSI는 53으로 신호선 아래로 교차해 모멘텀 약화 가능성을 시사했다.

앞으로 ENA 코인 가격이 높은 거래량과 확신으로 $0.6400을 탈환해야 상승세를 유지할 수 있으며 그렇지 않을 경우 하락 쐐기형 패턴에 따른 지지선 $0.5200까지 하락할 가능성이 있다.

에테나 코인의 전망이 불투명한 가운데 투자자들은 단기 성장 잠재력이 큰 신규 코인으로 관심을 돌리고 있다. 이 중에서 비트코인 하이퍼는 에테나 코인처럼 유틸리티가 탄탄하면서 아직 프리세일 단계에 있어 주목받고 있다.

신규 프리세일 비트코인 하이퍼(HYPER), 비트코인 보안에 솔라나 속도를 더하다

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)는 솔라나 가상머신(SVM)으로 구동되는 최초의 비트코인 네이티브 레이어 2 체인이며 빠르고 저렴한 스마트 컨트랙트, 디앱, 밈코인 발행 등으로 비트코인 생태계를 대폭 강화하고자 한다.

이용자는 캐노니컬 브릿지를 통해 비트코인을 메인넷에서 비트코인 하이퍼 L2로 옮길 수 있다. 비트코인 하이퍼는 앞으로 비트코인 디파이의 새로운 시대를 열어줄 수 있을 것으로 기대 받고 있다.

출처: 비트코인 하이퍼 홈페이지

프로젝트는 블록체인 보안 회사 코인설트의 감사를 받았으며 확장성, 단순함, 신뢰성을 중시하며 설계되었다.

네이티브 토큰 HYPER는 비트코인 하이퍼의 유틸리티 토큰으로, L2 거래 작동, 스테이킹, 거버넌스 등에 이용할 수 있다. 비트코인 하이퍼는 프리세일에서 770만 달러 이상 모금했으며 현재 HYPER를 $0.012575에 판매하고 있다. 관심 있는 투자자는 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에 방문해 코인지갑을 연결한 후 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB 등의 암호화폐로 HYPER를 구매할 수 있다.

메인넷 배포, 토큰 클레임, 거래소 상장 등 최신 소식은 공식 X, 텔레그램 채널에서 가장 먼저 만날 수 있다.