파이코인 전망: 스텔라 프로토콜 23 업그레이드 임박

파이 네트워크가 오는 9월 스텔라 프로토콜 최신 버전 23로의 마이그레이션이 기대돼 파이 코인 낙관론이 나오고 있다.

파이 네트워크가 스텔라 프로토콜 버전으로의 마이그레이션이 기대돼 낙관적 장기 파이 코인 가격 전망이 나오고 있어 강력한 반등을 위한 환경을 조성하고 있다.

인플레이션이 수요를 능가함에 따라 이 알트코인은 사상 최고가 대비 88% 하락한 0.35달러 부근을 맴돌고 있지만 오는 9월 플랫폼 업그레이드를 기반으로 상황이 반전될 수 있다.

거시경제적 요인 또한 위험 자산에 유리하게 작용할 것으로 기대된다. 시장은 이르면 다음 달부터 연말까지 최대 3차례의 금리 인하를 예상하고 있다.

🇺🇸 FED CAN NOW DO 3 RATE CUTS BY

THE END OF 2025.



MORE LIQUIDITY = ALTSEASON 🚀 pic.twitter.com/0Q8uwjjkrb — Max (@MaxCryptoxx) August 5, 2025

금리가 낮아지면 암호화폐와 같은 위험 자산으로의 신규 자본 유입이 촉진되어 알트코인 시즌에 대한 기대감이 회복될 수 있다는 진단이다.

스텔라 ‘프로토콜 23’, 파이 네트워크 개선할 것

스텔라는 오는 9월에 최신 버전의 프로토콜을 배포할 예정이다. 이번 업그레이드는 스텔라 컨센서스 프로토콜과 핵심 인프라를 기반으로 하는 파이 네트워크의 성장을 도울 것이라는 분석이다.

🚨 Protocol 23 Timeline Updates 🚨



Key dates:

Aug 14: Testnet reset + stable builds available

Sep 3: Mainnet upgrade vote



The Aug 14 reset will clear ALL testnet data (accounts, assets, contracts.) Be ready to recreate what you need!



You'll need to upgrade ALL Stellar software… — Stellar (@StellarOrg) August 4, 2025

현재 파이 네트워크 인프라는 구형 스텔라 프로토콜 19에서 실행되고 있지만, 파이 커뮤니티 멤버인 ‘알트코인 박사(Dr. Altcoin)’는 파이 네트워크가 중간 업그레이드를 건너뛰고 23으로 바로 마이그레이션할 수 있다고 주장한다.

이 업그레이드를 통해 보다 빠른 거래 처리 속도, 소로반을 통한 스마트 컨트랙트 기능, 다른 블록체인과의 브리징 등의 기능이 향상될 수 있다.

종합적으로 이러한 개선은 파이 블록체인을 더욱 매력적인 개발 플랫폼으로 진화시켜 ADA의 실용성과 번창하는 생태계를 더욱 성장시킨다.

파이 생태계는 계속해서 채택에 어려움을 겪고 있다. 파이 코인의 가격 움직임은 여전히 대부분 투기적이며 장기적 성장을 지속할 수 있는 유의미한 실용성이 부족하다.

이는 또한 유동성 저조로 이어져 단기 투기적 트레이딩으로 인해 파이 토큰이 하루 평균 200만 달러씩 인출되면서 인플레이션 압력이 증폭되고 있다.

향후 30일간 파이 토큰 인출액. 출처: 파이스캔.

파이 코인 가격 분석: 파이 네트워크 100배 성장?

파이 코어 팀의 공식 발표 없이는 여전히 추측에 불과하지만 시장 훈풍으로 인해 파이는 최근 하락 쐐기 패턴에서 벗어날 수 있다.

PI / USDT 4시간 차트. 대칭 삼각형 패턴. 출처: 트레이딩뷰, 바이낸스.

파이 코인은 0.3215달러 1.618 피보나치 확장선 근처에서 신저점을 형성했으며 곧 반등을 촉진할 수 있는 대칭 삼각형 패턴이 관찰된다.

현재 상승세며 모멘텀 지표는 강세를 반영한다. 상대 강도 지수(RSI)는 중립선을 회복하여 매수세가 통제권을 되찾고 있음을 시사한다.

또한 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대는 약세 크로스오버를 가까스로 피한 후 신호선을 향하고 있으며, 이는 단기 상승세를 의미한다.

돌파구가 마련되면 삼각형 패턴에 따라 단기 목표가 약 0.42달러를 향할 것이며 이전의 강력한 지지선 역할을 했던 0.40달러를 회복하게 된다.

이후 파이 코인 가격은 과거 저항선이었던 0.52달러와 0.65달러를 재테스트할 수 있으며 현재 가격 대비 81% 상승할 가능성이 제시된다.

스텔라 프로토콜 23은 파이 네트워크에 강력한 반전을 위한 프레임워크를 제공할 수 있지만 진정한 모멘텀은 장기적인 개발자 온보딩과 생태계 확장에 달려 있다.

100배 랠리와 같은 급등은 대규모 개인 투자자 수요를 창출하기 위해 정상급 거래소 상장과 같은 수요 촉진제가 필요할 가능성이 높다.

