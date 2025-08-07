도지코인 10억 개 매수한 고래들의 진짜 속내는?

최근 도지코인 고래 투자자들이 10억 DOGE(약 2억달러)를 매입하며 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 도지코인이 다시 상승 모멘텀을 보이며 두 번째 대형 랠리가 임박했다는 분석가 전망도 나왔다.

지난 일주일 동안 전체 가상자산 시장의 약세와 함께 도지코인이 하락할 때 고래들은 조용히 도지코인을 매입한 것으로 나타나 그 배경에 관심이 집중되고 있다. 어제(6일) 유명 암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)가 약 24시간 동안 고래 투자자들이 10억 DOGE를 매입했다고 공개했다. 그 가치가 약 2억 달러에 달해 도지코인 전망 기대감이 확산하고 있다.

Whales bought over one billion Dogecoin $DOGE in the last 24 hours! pic.twitter.com/qdGrIE6Gez — Ali (@ali_charts) August 6, 2025

도지코인을 대량 매수한 고래 투자자의 의도에 대한 궁금증이 커지고 있는 가운데 도지코인 시세는 오늘 강하게 반등하며 24시간 전 대비 6.64% 올라 $0.2134에 거래되고 있다. 업비트 기준 도지코인 가격은 295원으로 전일 대비 3.51% 상승했다.

고래들이 도지코인을 매수한 이유 중 하나로 DOGE가 주요 암호화폐 중 상당히 저평가되었다는 주장이 있다. 도지코인은 시가총액 상위 10대 암호화폐 중 연초대비 가격 변동률이 -32%로 가장 낮다.

게다가 블룸버그 애널리스트들은 올해 현물 도지코인 ETF가 승인받을 확률을 높게 바라보고 있다.

비트코인의 하위 버전이라는 인식이 강한 이더리움에 비해 도지코인은 브랜드 인지도가 상당히 높으며 일론 머스크 등 유명인사의 지지로 독특한 입지를 구축했다. 따라서 현물 도지코인 ETF가 승인될 경우 이더리움 ETF가 이더 시세에 미친 것보다 더 큰 영향을 줄 수 있으며 이를 고래 투자자들도 내다보고 있을 가능성이 있다.

거시경제 환경이 위험 자산에 우호적인 방향으로 움직일 수 있다는 예측도 나오고 있다. 업계에서는 연말까지 세 번의 금리 인하 가능성이 있다고 바라보며 이르면 9월부터 금리를 인하할 수 있다고 기대 중이다. 오늘 영국이 기준금리는 연 4%로 0.25%p 인하하면서 미국 금리 인하론에 힘을 실어주었다.

🇺🇸 FED CAN NOW DO 3 RATE CUTS BY

THE END OF 2025.



MORE LIQUIDITY = ALTSEASON 🚀 pic.twitter.com/0Q8uwjjkrb — Max (@MaxCryptoxx) August 5, 2025

금리가 낮아지면 암호화폐 같은 위험 자산으로 자금 유입이 활발해지고 이에 따라 알트코인 불장 심리가 되살아날 수 있다.

도지코인 전망: DOGE 더 큰 두 번째 상승 랠리 임박했을까

8월 초 도지코인이 반등 기미를 보이면서 두 번째 대형 상승 랠리가 임박했다는 기대감이 커지고 있다. X에서 활동하는 유명 애널리스트 크리스 팍스(Kriss Pax)는 도지코인이 첫 번째 상승 랠리와 기술적으로 유사한 구조를 보이고 있다고 분석했다.

출처: X, @Krisspax.

지난 6월 도지코인 4시간봉 차트에서 상대 강도 지수(RSI)가 30 아래로 떨어지며 과매도 구간에 진입했다. 이후 도지코인은 70% 랠리하며 7월 말 고점을 기록했다. 이제 그 패턴이 다시 나타난 것으로 보인다.

하지만 이번에는 상승 움직임이 더 클 수 있다. 팍스는 “지난번에는 도지코인 가격이 $0.14였지만 이번에는 약 $0.20이다. 더 높은 저점은 더 높은 고점으로 이어진다”라고 주장하며 도지코인의 강한 상승 잠재력을 예측했다.

최근 고래 투자자들이 도지코인을 10억 DOGE씩 매입한 움직임도 이러한 도지코인 전망과 관련 있을 수 있다. 대형 투자자의 매수세는 추가 상승에 대한 강한 믿음을 나타낼 수 있다.

도지코인 차트 분석: 역대급 랠리 오나

도지코인이 하락 쐐기형 패턴에서 돌파하면서 7월 말 고점을 향한 상승 추세가 나타날 가능성이 있다.

출처: 트레이딩뷰

RSI는 팍스의 예측 이후 과매도 구간에서 중립 구간을 넘어 61까지 회복했으며 매수세를 기반으로 한 돌파 가능성을 뒷받침하고 있다.

MACD 역시 데스 크로스가 나타나기 직전까지 갔다가 다시 신호선과 격차를 벌리고 있어 강세 도지코인 전망을 지지했다.

이대로 도지코인이 강세 모멘텀을 유지한다면 $0.25까지 상승 흐름을 이어갈 수 있으며 $0.25를 지시선으로 ㅅ마는다면 7월 중순 가격인 $0.2875까지 현 시세에서 약 24% 상승하며 불장 랠리의 길을 활짝 열어줄 수 있다.

9월에 잠재적 금리 인하 및 현물 도지코인 ETF에 대한 기대감이 확산하면 신규 자금 유입으로 상승세가 더욱 가속화할 수 있다.

JUST IN: 🚨 $DOGE ETF APPROVAL ODDS INCREASE TO 90% ON BLOOMBERG pic.twitter.com/2DPyXSjhOC — CEO (@Investments_CEO) July 1, 2025

고래 투자자들이 도지코인을 대량으로 매입하고 트롤 코인(TROLL) 같은 저시총 코인이 하루만에 2배 오르면서 투자자들은 다음 알트코인 시즌에 대비할 만한 저시총 신규 밈코인을 찾고 있다. 이 중에서 토큰6900(TOKEN6900, T6900)는 소셜 미디어를 기반으로 가장 순수한 형태의 커뮤니티 주도형 밈코인을 표방해 인기를 끌고 있다.

알트코인 시즌 대비해 도지코인 대안으로 고려할 만한 신규 밈코인 – 토큰6900

토큰6900는 유틸리티나 로드맵, 사용 사례의 약속이 없다. 오직 밈과 커뮤니티만 존재하는 순수한 토큰6900는 아무것도 제공하지 않지만 밈코인에 필요한 모든 것을 제공한다.

토큰6900는 SPX6900에서 영감을 얻은 밈코인으로 전통 금융 체제의 불합리성을 풍자한다. T6900는 기업 실적이나 지수를 추종하지 않으며 오직 ‘바이브 유동성’만 추종한다.

토큰6900는 도지코인처럼 유틸리티나 AI 솔루션을 약속하지 않던 순수한 밈코인의 시절로 돌아가고자 한다. 이러한 내러티브는 인터넷 초기 문화의 감성을 자극하는 홈페이지 디자인에서도 확인할 수 있다.

출처: 토큰6900 홈페이지

개발팀은 대담하게 무 유틸리티, 무 근본을 외치지만 밈코인 애호가들은 오히려 환호하고 있다. 토큰6900는 프리세일 초기에 이미 160만 달러 이상 모금했으며 T6900을 $0.006875에 판매하고 있다. 사전 판매 1단계 가격은 $0.0064였으며 최종 프리세일 가격은 $0.007125가 될 예정이다. 사전 판매 하드캡은 500만 달러로 이미 30% 이상 완료한 셈이다.

관심 있는 투자자는 토큰6900 웹사이트에 방문해 ETH, USDT 등의 암호화폐로 $T6900을 구매할 수 있다. 구매한 T6900을 스테이킹하면 동적으로 변하는 보상률에 따라 추가 T6900을 패시브하게 얻을 수 있다.

더 자세한 소식, 토큰6900 밈은 공식 X, 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.

