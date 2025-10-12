42% 급락한 리플, 회복세 이어갈까
리플(XRP)은 이번 주 암호화폐 시장 전반의 급락 속에서 무려 42% 하락하며 사상 최악의 한 주를 보냈다. 이번 폭락은 미국 정부가 중국산 제품에 대해 100% 관세 부과를 발표한 것을 계기로 글로벌 금융시장 전반에 충격을 준 데서 비롯됐다. 이 여파로 전통 금융 시장과 암호화폐 시장 모두 급락했으며, 투자자들은 위험자산에서 대거 이탈했다.
리플 가격은 1.77달러까지 하락한 뒤 다소 안정을 찾은 상태다. 암호화폐 시장의 변동성은 익숙한 일이지만 이번 급락의 규모와 속도는 디지털 자산이 거시경제 및 지정학적 이슈와 얼마나 긴밀히 연결되어 있는지를 여실히 보여준다.
지정학적 충격, 암호화폐 시장 뒤흔들다
이번 폭락은 암호화폐가 거시경제 역풍에 면역력이 없음을 재확인시켰다. 비트코인, 이더리움, 리플은 글로벌 증시와 함께 동반 급락하며 전통 금융시장과의 상관성이 강화되고 있음을 보여줬다.
- 비트코인 약 9% 하락하며 11만 달러 선에 근접
- 이더리움 12% 이상 하락, 3,800달러 밑으로 떨어짐
- BNB와 솔라나도 두 자릿수 낙폭 기록
리플의 경우, 관세 발표 직후 대규모 청산이 발생하며 단기 트레이더들이 급히 포지션을 정리했다. 이로 인해 여러 지지선이 붕괴되고 수주간의 횡보세가 무력화됐다.
현재 공포심이 완화되면서 장기 투자자들이 새로운 매수 구간을 모색하고 있지만 불확실성은 여전히 높다.
XRP 차트 분석: 삼각형 패턴 붕괴, 추가 조정 신호
XRP 전망을 살펴보면 7월 중순 이후 유지돼 온 대칭 삼각형 패턴 아래로 이탈하면서 구조적 약세를 보이고 있다. 상단 저항선(2.80~2.85달러) 재돌파에 연이어 실패한 뒤 강한 매도세가 유입되며 하락 전환이 확인됐다.
일간 차트의 하락 장악형 캔들은 명확한 추세 반전을 시사하고 있으며 현재 XRP는 100일 이동평균선(2.63달러) 아래에서 거래 중이다. 단기 약세 흐름 지속 RSI는 35로 과매도 구간에 진입했지만 명확한 강세 다이버전스는 아직 확인되지 않고 있다.
다만, 최근 캔들에서는 2.30~2.32달러 구간에서 긴 아랫꼬리가 형성돼 매수세 유입이 관찰된다. 이 구간이 강세·약세 전환의 분수령이 될 전망이다. 만약 반등에 성공할 경우 2.70달러(이전 삼각형 하단 및 100일선 부근)가 1차 저항이 될 것으로 보인다.
반면, 반등에 실패할 경우 2.02달러(피보나치 지지선)와 1.77달러(역사적 매집 구간)이 주요 하락 목표로 제시된다.
리플 트레이딩 전략 및 향후 XRP 전망
현재 기술적 구도는 신중하지만 단기 기회가 존재하는 구간이다. 2.30달러 이상을 지지할 경우, 목표가 2.70~3.18달러로 단기 롱 포지션에 진입 가능하며, 반대로 2.30달러 붕괴 시 2.02달러 재테스트 가능성도 열려 있다.
단기 변동성에도 불구하고 리플의 장기 상승 구조는 여전히 유효하다. 이번 조정은 오히려 시장 리셋 구간이 될 수 있으며 10월 말 이후 기관 자금 유입 및 생태계 개발이 신뢰 회복의 촉매로 작용할 가능성이 크다.
거시 환경이 안정되고 투자 심리가 개선된다면 XRP는 연말까지 3.18~3.60달러 구간 재돌파를 시도할 수 있다.
비트코인 보안성과 솔라나 속도를 결합한 신개념 레이어2 프로젝트
비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)는 솔라나 가상머신(Solana Virtual Machine, SVM)을 기반으로 구동되는 비트코인 네이티브 레이어2 블록체인으로 자리매김하고 있다. 이 프로젝트는 초고속·저비용 스마트컨트랙트와 탈중앙화 애플리케이션(dApp), 밈코인 발행 등을 가능하게 함으로써 비트코인 생태계의 확장을 목표로 한다.
비트코인의 강력한 보안성과 솔라나의 고성능 구조를 결합함으로써, 비트코인 하이퍼는 BTC 브리징과 확장 가능한 디앱 개발 등 이전에는 불가능했던 새로운 활용 사례를 열어가고 있다.
또한 프로젝트 팀은 신뢰성과 확장성 확보에 집중하고 있으며, 코인설트(Coinsult)의 스마트컨트랙트 감사를 통과해 투자자 신뢰 기반을 강화했다.
현재 비트코인 하이퍼의 사전 판매 열기가 빠르게 확산되면서 누적 판매액은 이미 2,300만 달러를 돌파했으며, 잔여 물량은 한정돼 있는 상황이다. 현재 가격 단계에서 HYPER 토큰 가격은 0.013105달러이며 프리세일이 진행될수록 가격은 점차 인상될 예정이다.
