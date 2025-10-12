딥시크 AI 2025년 예측: 리플, 시바이누, 도지코인 예상 가격

중국의 AI 모델 딥시크는 리플(XRP), 시바이누(SHIB), 도지코인(DOGE)이 연말까지 각각 최대 4배에서 10배 이상 상승할 수 있다고 전망했다.

최종 업데이트: 10월 13, 2025

중국의 대표적 AI 모델 딥시크는 오픈AI가 개발한 챗지피티의 떠오르는 경쟁 모델로, 최근 리플 코인(XRP), 시바이누(SHIB), 도지코인(DOGE)이 연말까지 신고가를 경신할 수 있다고 예측해 화제를 모았다.

역사적으로 10월은 가상자산 커뮤니티에서 “업토버”라는 별명을 가졌을 정도로 강세장이 시작하는 달로 유명했다.

미국 규제 당국이 국내 암호화폐 산업을 강화하기 위한 포괄적 규제 프레임워크를 마련하는 데 한 발씩 가까워지는 지금 딥시크의 전망이 현실로 구현될 가능성이 점점 커지는 것처럼 보인다.

리플 엑스알피(XRP): 연말까지 10달러 도달 가능하다는 딥시크 AI

딥시크는 리플 코인 엑스알피(XRP)가 올해 10달러에 도달할 수 있다고 예측했다. 이는 현 시세 2.38달러 대비 4배 이상 높다.

이제 13년차에 접어든 리플은 꾸준히 회복력을 보여주었다. 리플랩스가 SEC를 상대로 한 소송을 5년 동안 이어오다가 올해 최종 종결되며 투자심리가 대폭 개선되었고 7월 18일에는 2017년 이후 최고가인 3.65달러까지 상승했다.

딥시크 AI는 리플 시세가 7월 고점 위로 명확히 돌파할 경우 1월까지 10달러에 도달할 현실적 가능성이 존재한다고 보았으며 우호적 거시경제 환경과 규제 프레임워크가 받쳐준다는 가정을 전제로 삼았다.

지난 12개월 동안 리플 코인 시세는 344.54% 상승해 주요 암호화폐 중 스테이블코인을 제외하고 가장 높은 성과를 보였다. 같은 기간 동안 비트코인은 77.64%, 이더리움은 56.48% 상승했다.

기술적 데이터 역시 2025년 전반에 걸쳐 세 개의 강세 깃발 패턴이 형성된 점에 주목할 만하다. 이 중에서 두 개는 여름에 나타나 연말을 향해 가며 돌파가 발생할 가능성을 시사했다.

시장은 10월의 계절성 강세 패턴을 기대하고 있으며 임박한 ETF 승인 및 미국에서의 포괄적 가상자산 규제 프레임워크가 리플 코인 상승 호재로 작용할 수 있다고 예측 중이다.

시바이누(SHIB): 8배 상승 여력 존재한다는 딥시크 예측

2020년 출시된 시바이누 코인(SHIB)은 도지코인의 가장 가까운 라이벌로 시가총액이 약 58억 8,000만 달러이다.

현재 $0.000009981에 거래 중인 시바이누 시세는 전체 가상자산 시장의 하락 추세와 함께 24시간 전 대비 6.07% 하락한 모습이다.

하지만 기술적 관점에서 아직 시바이누 코인은 올해 형성한 하락 쐐기형 패턴이나 강세 깃발편 패턴이 무너지지 않았다. 11월까지 $0.000025선을 돌파한다면 딥시크가 예측한 대담한 연말 예상 가격 $0.00005에서 $0.001에 도달할 수 있다. 현재 가격 대비 약 10배에 달한다.

시바이누 코인은 밈코인으로 시작했지만 현실 세계 기능도 제공하고 있다. 자체 개발한 시바리움 레이어 2 체인은 빠르고 저렴한 거래와 디앱, 강화된 개인정보보호 기능을 지원해 시바이누 코인이 다른 밈코인과 차별화된다고 볼 수 있다.

도지코인(DOGE): 모두가 바라는 1달러 돌파 가능하다는 딥시크 AI

본래 비트코인에 대한 패러디로 2013년에 시작했던 도지코인(DOGE)은 어느덧 시가총액 상위 10위권 암호화폐로 성장했다. 도지코인 시가총액은 284억 달러로 전체 밈코인 시장의 시가총액 547억 달러 중 절반 가량을 차지한다. 도지코인의 장기적 생명력은 열정적인 커뮤니티 및 현실 세계에서의 결제 수단 채택 확대에서 유래한다.

도지코인 가격은 비트코인의 움직임을 대체로 추적하지만 깊은 유동성과 충성심 높은 커뮤니티 덕분에 여러 차례의 하락장도 견뎠다. 현재 약 $0.1879 근처에 거래 중인 도지코인은 여전히 1년 전 대비 69% 상승한 가격을 자랑하며 시바이누(SHIB), 페페(PEPE), 이더리움(ETH)의 수익률을 능가했다.

도지코인 RSI는 33으로 과매도 구간 근처에 있어 반등 가능성을 시사했다. 도지코인 시세는 24시간 전 대비 3.61% 하락해 전체 암호화폐 시장의 하락 흐름을 반영했다.

다만 장기적 관점에서 2025년 전반에 걸쳐 여러 차례 강세 패턴이 차트에서 형성되어 상승 여력이 남았다고 볼 수 있다.

딥시크 AI는 도지코인 연말 예상 가격으로 1.50달러에서 3달러를 제시했다. 하지만 도지코인이 2021년 불장 정점에서 0.7316에서 최고가를 달성한 점을 고려하면 딥시크의 목표 가격 상한선은 대담하다고 볼 수 있다. 평범한 시장 환경에서는 0.50달러까지 상승할 수 있고 1.50달러를 현실적 강세 목표 가격으로 볼 수 있다.

도지코인 채택 흐름 역시 전망을 강화하고 있다. 테슬라는 자사 제품에 DOGE 결제를 지원하고 있으며 페이팔, 레볼루트 등의 결제 플랫폼 역시 도지코인 거래를 지원하고 있다.

맥시 도지(MAXI): 커뮤니티와 함께 선풍적 인기 끄는 하이리스크 밈코인

딥시크 AI의 분석은 주로 대형 암호화폐에 집중했지만 암호화폐 커뮤니티에서는 신규 밈코인 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)도 사전 판매에서 350만 달러 이상 모금해 관심을 끌고 있다.

도지코인보다 극단적인 사촌 동생을 표방하는 맥시 도지는 디젠 트레이더 정체성을 중심으로 하면서도 피트니스 문화와 밈코인 바이럴을 결합했다. MAXI는 멈출 줄 모르는 의지로 하이리스크 하이리턴을 추구하는 신세대 디젠 트레이더를 대변한다.

이더리움 ERC-20 토큰 표준을 기반으로 개발된 MAXI는 텔레그램, 디스코드 등의 채널을 통해 커뮤니티 참여를 장려하고 있으며 트레이딩 대회, 전략적 파트너십 등 다양한 계획을 준비했다.

전체 MAXI 공급량 1,502억 4,000만 개 중 25%는 ‘맥시 펀드’에 할당되어 마케팅, 협업, 커뮤니티 성장에 이용될 예정이다. 투자자는 프리세일 단계에서부터 MAXI 토큰을 스테이킹할 수 있으며 예상 보상률은 APY 85%이다. 단, 스테이킹 풀 참여도가 올라갈수록 보상률은 동적으로 감소한다.

프리세일 MAXI 판매 가격은 $0.0002625이며 사전 판매 단계에 따라 계속 인상될 예정이다. 투자자는 메타마스크, 베스트 월렛 등의 코인지갑을 맥시 도지 웹사이트에 연결해 프리세일에 참여할 수 있다. 최신 소식은 공식 X, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.