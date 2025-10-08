두들즈(Doodles) 업비트 상장 후 130% 급등… 역대 최고가 경신

커뮤니티 주도형 미디어 프로젝트 두들즈(Doodles) 가 업비트 상장 직후 130% 이상 급등하며 역대 최고가를 기록했다.이더리움 대표 NFT 컬렉션에서 출발한 두들즈는 IP 온체인화 플랫폼 ‘드림넷(DreamNet)’ 개발로 생태계를 확장 중이다.

커뮤니티 주도형 미디어 프로젝트 두들즈(Doodles, DOOD 코인)가 국내 최대 암호화폐 거래소 업비트 상장 직후 135% 이상 폭등하며 역대 최고가를 달성했다.

상장 전 약 0.0067달러에 거래되던 Doodles는 한때 0.019달러까지 치솟으며 사상 최고치를 경신했다. 이번 급등은 투자자 거래량을 폭발적으로 끌어올리며, 다시 한 번 시장에서 ‘업비트 효과’로 불리는 상장 프리미엄을 입증했다. 이후 일부 차익실현 물량이 나왔으나 거래량은 여전히 높은 수준을 유지, 시장 열기는 식지 않고 있다.

NFT 경계 넘어선 콘텐츠·IP 확장, 두들즈 프로젝트

두들즈(Doodles) 프로젝트는 이더리움 대표 NFT 컬렉션 ‘두들즈 NFT’에서 파생된 브랜드로, 자체 IP를 활용해 애니메이션·영상·음악 등 다양한 콘텐츠를 제작하고 의류·피규어 등 실물 굿즈 판매를 통해 온라인과 오프라인 모두에서 높은 팬덤과 인지도를 보유하고 있다.

두들즈는 과거에도 베이스 위에서 ‘두들즈TV 슈퍼 패스(DoodlesTV Super Pass)’와 캐릭터 커스터마이징 플랫폼 ‘스투디오(Stoodio)’ 등 다양한 제품을 선보인 바 있다. DOOD 코인은 초기에 밈코인 형태로 출범했지만, 장기적으로는 두들즈 관련 애플리케이션들이 연결된 게이미파이드(gamified) 생태계 내에서 사용할 수 있는 유틸리티 토큰으로 발전할 예정이다. 이를 통해 두들즈는 예술과 NFT 분야에서 ‘창의성을 증폭시키는’ 프로젝트로서 영역을 더욱 확장하게 된다.

두들즈의 공동 창립자 마틴(Martin)은 “DOOD를 사용하는 앱 중 하나는 사용자가 토큰을 소모해 거대하고 값비싼 조각상을 차 압축기에 천천히 집어넣는 형태의 인터랙티브 아트 경험이 될 수도 있다”고 덧붙였다.

현재 두들즈는 ‘드림넷(DreamNet)’이라는 IP 온체인화 플랫폼을 개발 중이다. 드림넷은 캐릭터(Agent), 장소(Place), 아이템 등 스토리 구성 요소를 커뮤니티와 AI가 함께 창작·확장할 수 있도록 설계되었으며, 각 요소는 토큰화돼 블록체인에 기록된다. 이를 통해 누구나 접근 가능하고 지속적인 세계관 확장이 가능한 참여형 생태계를 구축한다. DOOD 토큰은 현재 커뮤니티 참여 및 보상 수단으로 쓰이고 있으며, 드림넷 출시 후 플랫폼 내 유틸리티 토큰으로 본격 활용될 예정이다.

급등 후 숨고르기? 건강한 조정 구간 진입

4시간 봉 차트 기준 RSI(상대강도지수)는 79.34로, 이전 고점 86.39 대비 하락했다. 이는 강한 폭등 이후 초기 조정 흐름으로 해석된다. BBP(Bear Bull Power) 또한 양수 구간이지만 히스토그램 폭이 줄어 상승 탄력이 약해지는 모습이다.

분석가들은 이 조정세가 이어질 경우, 과거 저항선이었던 0.010달러 부근이 단기 지지선 테스트 구간이 될 가능성을 언급하고 있다.

여전히 강세 우위… 일간 차트 골든크로스

일간 차트에서 MACD는 최근 골든크로스(12일선이 26일선을 상향 돌파)를 보이며 매수세 우위를 추가 확인했다.

DOOD/USD 4시간 차트 | 출처: TradingView

MACD 라인은 히스토그램 상단을 유지하고 있고, DMI에서도 +DMI(66.38)가 –DMI(3.92)를 크게 앞서며 강한 상승세를 시사한다.

ADX(평균 방향성 지수)는 39.69로, 일반적으로 25 이상일 때 뚜렷한 추세로 평가되며, 현 수준은 강한 랠리 지속 가능성을 높인다. 이 추세가 계속된다면 두들즈(Doodles)·DOOD 코인 가격은 0.019달러 고점 재도전이 가능하다.

다만 ADX가 평탄화되면 단기 랠리가 숨 고르기 국면으로 진입할 수 있으며, 조정 또는 횡보로 전환될 여지도 있다.

피보나치 기준 0.618 구간인 0.013달러는 핵심 지지선으로 작용 중이다. 이 선이 무너지면 0.382 구간인 0.0085달러까지 추가 조정이 발생할 가능성이 있다.

반대로 0.013달러 이상을 유지하며 0.015달러 저항선을 돌파하면 강세 흐름을 재차 확대할 수 있다.

볼린저 밴드가 넓어지는 모습은 시장 변동성이 확대되고 있음을 시사한다. 단기 투자자는 거래 진입·청산 타이밍을 보다 신중히 판단해야 하며, 급격한 가격 변동에 대비할 필요가 있다.