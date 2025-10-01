도지코인 전망: 리플, 솔라나, 도지코인 ETF 신청서 철회 – 호재인 이유

도지코인이 최대 335% 상승할 잠재력을 가졌다는 전망이 나왔다.

미 증권거래위원회(SEC)가 주요 자산운용사들에 도지코인, 리플, 솔라나 등 알트코인 ETF 신청서 철회를 요청하면서 업계에 충격을 주었다. 얼핏 보면 악재 같아보이지만, 사실은 신속 승인을 위한 준비 과정이기 때문에 도지코인 전망을 강화하는 호재라고 볼 수 있다.

🚨SCOOP: The @SECGov has asked issuers of $LTC, $XRP, $SOL, $ADA, and $DOGE ETFs to withdraw their 19b-4 filings following the approval of the generic listing standards, which replace the need for those filings. Am told withdrawals could start happening as soon as this week. — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) September 29, 2025

저널리스트 엘리너 테렛(Eleanor Terrett)은 SEC가 심사 절차가 긴 19b-4 신청서 대신 S-1 증권신고서 검토를 통한 암호화폐 ETF 신속 승인 방식을 도입했다고 이번주 월요일에 설명했다.

규제 변화에 따라 도지코인(DOGE), 리플(XRP), 솔라나(SOL), 라이트코인(LTC), 에이다(ADA) 현물 ETF가 예상보다 이른 시기에 출시되어 개인 투자자와 기관 투자자의 가상자산 시장 진입을 지원할 것으로 기대된다.

얼핏 보기에 악재 같아보였지만 실제로는 암호화폐 ETF 출시를 가속화하는 이번 소식은 도지코인 등 주요 알트코인 전망을 강화했다.

도지코인 가격 전망: 이 시나리오 따르면 335% 상승 가능

도지코인은 최근 후퇴했음에도 불구하고 여전히 30일 전 대비 10.92% 높은 가격을 유지하고 있다.

지난 24시간 동안 도지코인 현물 거래량은 21.75% 감소해 19억 8,000만 달러를 기록했다. 도지코인 시세는 0.2336달러로 24시간 전 대비 0.7% 상승했다.

출처: 트레이딩뷰

DOGE 일봉 차트를 보면 시세가 주요 추세 지지선에 닿아 강하게 반등할 가능성이 존재한다.

이 수요 구간은 200일 지수이동평균선(EMA)과 맞물려 기술적 관점에서 특히 중요도가 높다.

도지코인이 상승하며 차트에 나타난 상승 채널 구간을 돌파하면 강세 모멘텀을 확인할 수 있다.

또한 0.30달러 위로 돌파하면 도지코인 강세 전망을 강화하며 일차 목표가 0.45달러, 그리고 이후 1달러까지 상승할 수 있다. 지금 가격에 도지코인을 매입하면 약 335%의 상승 여력이 존재하는 셈이다.

한편 프리세일 밈코인 시장도 열기가 뜨거워지고 있다. 페페노드(Pepenode, PEPENODE)는 밈코인에 채굴 유틸리티를 더했지만 도지코인 같은 기존의 채굴 메커니즘과 달라 시선을 집중시키고 있다.

페페노드(PEPENODE) 프리세일, 채굴을 게임화하다

페페노드는 이용자가 가상 채굴 장비를 구축해 실제 밈코인을 채굴할 수 있는 마인투언(mind-to-earn) 게임형 밈코인이다.

출처: 페페노드 공식 X

페페노드 게임의 최대 강점은 하드웨어 없이도 코인 채굴을 시작할 수 있다는 점이다. 이제 고가의 컴퓨터를 구매하지 않아도 채굴이 가능하다. PEPENODE 토큰을 프리세일에서 구매해 가상 서버룸을 구축하고 채굴 노드를 구매하면 채굴 해시파워를 늘릴 수 있다.

채굴 리더보드 상위권에 오르면 능력을 자랑할 수 있을 뿐만 아니라 페페 코인(PEPE), 봉크 코인(BONK) 등 유명 밈코인 보너스도 획득할 수 있다.

개발팀은 안티봇 기능, 레퍼럴 프로그램, 디플레이션 메커니즘을 통해 세심하게 플랫폼을 설계했다. 플레이어가 채굴 노드를 업그레이드하면 지불한 PEPENODE 중 70%가 소각된다. 이러한 구조는 장기적으로 PEPENODE 유통량을 줄여 토큰 희소성을 강화할 수 있다.

관심 있는 투자자는 페페노드 웹사이트에 방문해 베스트 월렛 같은 호환 지갑을 연결하고 ETH, USDT 등의 암호화폐로 PEPENODE를 구매할 수 있다. 토큰 판매 가격은 기사 작성 시점 기준 $0.0010831이지만 2일 후 오를 예정이다. 페페노드 사전 판매는 150만 달러 이상 모금했다.

