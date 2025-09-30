아스터 코인(ASTER), 미스터비스트 추가 매입에 8% 상승, 더 오를까?

아스터 코인이 하이퍼리퀴드의 경쟁 플랫폼으로 인기를 끌고 있는 가운데 미스터비스트가 32만 달러 규모의 아스터 코인(ASTER)을 추가 매입해 화제를 모았다.

최종 업데이트: 10월 1, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

어제 아스터 코인(ASTER)이 8% 이상 상승하며 최고 1.99달러까지 상승했다. 아스터 코인이 급등한 이유 중 하나로 인기 유튜버 미스터비스트가 아스터 코인을 32만 달러 추가 매입한 점이 꼽힌다. 미스터비스트는 공개된 암호화폐 포트폴리오 지갑에서 16만 7,436 ASTER를 29일에 추가로 매입했으며 평균 매입 단가는 1.87달러였다.

그는 2일 전에도 53만 8,000 ASTER 이상을 매입했다. 미스터비스트의 거래 활동은 아스터 코인을 둘러싼 투자자의 전반적 관심도를 반영한다. 아스터 코인은 근래 디파이 시장에서 가장 화두인 프로젝트였다.

한편 디파이라마 통계를 보면 ASTER DEX가 24시간 동안 1,430만 달러의 수수료 매출을 기록했다. 갑작스러운 거래량 급증으로 아스터의 매출은 테더의 뒤를 이어 전 세계 프로토콜 중 두 번째로 높았으며 서클, 유니스왑 등의 대형 프로토콜도 추월했다. 아스터의 수수료 매출은 하이퍼리퀴드의 117만 달러보다 12배 높았다.

아스터 코인 가격: 계속 상승할까

아스터 코인 1시간봉 차트를 보면 전형적 하락 쐐기형 패턴을 확인할 수 있다. 이 패턴은 통상적으로 강세 반전 신호로 해석되지만, 모멘텀 지표까지 고려하면 아직 돌파하기 전까지 횡보 혹은 추가 하락이 이어질 가능성이 있다.

아스터 코인 가격은 더 낮은 저점과 더 낮은 고점을 기록하며 동시에 구간을 좁히며 쐐기형 패턴을 그려나가고 있다.

또한 ASTER 시세는 50일 단순이동평균선 아래로 하락해 추세 지지선까지 추가할 가능성에 무게가 실리고 있다.

한편 상대 강도 지수(RSI)도 39.68로 과매도 구간에 접근하고 있다. 하락하는 RSI는 매도 모멘텀이 강화하고 있다고 시사하며 과매도 구간에 접근할 때까지 당분간 하락이 이어질 수 있다. MACD선도 음의 영역에 있으며 신호선 아래로 약세 크로스오버를 기록했다. MACD 지표 역시 단기적으로 약세가 지속될 가능성을 가리키고 있다.

출처: 트레이딩뷰

아스터 코인 가격 예측

하락 쐐기형 패턴 돌파 실패, 하락하는 RSI, 약세 크로스오버를 그린 MACD 등 주요 기술적 지표를 고려하면 단기적으로 추가 하락 가능성이 존재한다. 1.79달러 근처에 단기 지지선이 형성되어 있으며 이 아래로 떨어지면 매도세가 강해질 수 있다. 반대로 지지선을 유지하고 1.90달러 구간을 재시험해 성공적으로 쐐기형 패턴을 돌파한다면 상승 추세를 이어갈 가능성이 존재한다.

장기적으로는 바이낸스 창업자 창펑 자오의 지지, 미스터비스트 등 유명 투자자의 매입, DEX 채택 확대에 따라 아스터 코인이 4분기에 주요 알트코인 중 하나로 회자될 수 있다. 일부 애널리스트는 아스터 코인 전망에 대해 최고 100달러까지 오를 수 있다고 예측하기도 했다.

아스터 코인이 단기적으로 추세 지지선에서 반등할 수 있는지 불확실한 가운데 일부 트레이더는 다른 고성장 기회를 찾아 프리세일 시장으로 관심을 돌리고 있다. 프리세일 시장에서도 아스터 코인의 영향으로 실제 성과를 낼 수 있는 유틸리티 중심 프로젝트가 인기를 끌고 있으며 대표적 예시로 스노터 토큰(Snorter Token, SNORT)을 들 수 있다.

솔라나 트레이딩봇 개발 중인 스노터 토큰 프리세일, 20일 후 종료 예정

스노터 토큰은 솔라나 네이티브 텔레그램 트레이딩 봇 ‘스노터 봇’을 개발 중인 프리세일 코인으로 사전 판매에서 410만 달러 모금했다. 스노터 봇은 신규 코인 스나이핑, 고래 지갑 카피 트레이딩, 자동화 거래 등의 첨단 기능을 텔레그램 인터페이스 속 채팅 명령어로 이용할 수 있어 출시 후 사용 사례가 강할 것이라고 평가받고 있다.

투자자 기대가 높은 가운데 개발팀은 최근 스노터 토큰 프리세일이 정식 종료하기까지 얼마 남지 않았다고 발표했다. 기사 작성 시점 기준 20일 후 SNORT 사전 판매가 종료할 예정이다. 이후에는 거래소에 상장한 뒤에야 SNORT 토큰을 구매할 수 있으며 이때 가격이 얼마일지는 아무도 알 수 없다.

함께 읽기: 스노터 토큰 구매방법 – 밈과 AI 트레이딩봇이 만난 $SNORT 매수 가이드

출처: 스노터 토큰 공식 X

SNORT 보유자는 스노터 봇을 할인된 거래 수수료 0.85%에 이용할 수 있으며 자동 스나이핑 기능도 무제한으로 이용할 수 있다. 스나이핑이란 블록체인에 새로 출시한 신규 코인을 감지해 초고속으로 구매하는 형태의 거래를 의미한다. 아스터 코인의 성공적 데뷔 무대에서 볼 수 있듯이 밀리초 단위로 얼마나 초기에 진입하는지에 따라 수익률에서 큰 차이가 날 수 있어 트레이더 사이에서 스나이핑이 주요 트렌드 중 하나로 떠오르고 있다.

스노터 봇 수수료 할인을 받을 수 있는 SNORT 토큰은 현재 $0.1065에 판매되고 있다. 관심 있는 투자자는 스노터 토큰 웹사이트에 방문해 SOL, ETH, USDT 등의 암호화폐로 토큰을 구매할 수 있으며 이때 메타마스크, 팬텀, 베스트 월렛 같은 코인지갑이 필요하다.

프리세일에서 구매한 토큰을 바로 스테이킹하면 APY 114%의 토큰 보상도 얻을 수 있다. 스테이킹 보상률은 풀 참여도에 따라 동적으로 변한다는 점에 유의해야 한다.

더 자세한 스노터 토큰 소식은 공식 X, 인스타그램, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.