비트코인 ETF 유입 25% 급감에 현물 수요 -2억2천만달러로 하락 ··· 불장 끝나나

비트코인 현물 시장 수요가 -2억 2000만 달러로 급감했으며 ETF 유입액 또한 25% 하락했고 RSI도 35.8까지 내려온데다 8억 달러가 유출돼 불장의 끝에 대한 우려가 나오고 있다.

비트코인 현물 시장 수요가 -1억 7010만 달러에서 -2억 2000만 달러로 급감하며 최근 가격 모멘텀은 크게 약화됐다.

이는 높아진 매도 압력에 의한 것으로 분석되며 시장 참여자들은 암호화폐 강세장이 끝났는지에 대해 우려하고 있다.

글래스노드의 최근 비트코인 시장 분석에 따르면 이번 유동성 악화가 비트코인 ETF 시장에도 영향을 미쳤다. 비트코인 ETF 시장은 유입액이 25% 감소한 2억 6,940만 달러로 하한선을 크게 밑돌았다.

글래스노드 “비트코인 거래량 130억달러 증발에 RSI 35.8로 급락”

글래스노드의 지난 4일 보고서에 따르면 비트코인 상대 강도 지수(RSI)가 47.4에서 35.8로 하락하면서 현물 시장 상황이 현저히 악화되어 하한선 아래로 떨어지고 과매도 상태를 시사했다.

Off-chain indicators show broad cooling:



• RSI dropped to 35.8 – oversold zone

• Spot CVD fell to -$220M → intensified sell pressure

• Futures funding -33% WoW

• Options skew spiked → rising demand for downside protection

• ETF inflows down -25% pic.twitter.com/y9AmQ1D3iC — glassnode (@glassnode) August 5, 2025

이러한 약세는 현물 거래량이 84억 달러에서 75억 달러로 감소한 시점과 맞물려 지난 5일 비트코인이 12만 3,218달러 고점에서 11만 달러 저점까지 하락하면서 비트코인에 대한 열기가 냉각되었음을 시사한다.

게다가 비트코인 ETF 유출액이 8억 달러를 넘어섰으며 이는 역사상 두 번째로 높은 일일 유출액이다. 이는 암호화폐 불장이 정점을 찍은 후 약세장이 나타나고 있다는 우려를 더욱 강화시켰다.

일반적으로 약세 움직임을 저점 매수 기회로 보는 낙관적인 암호화폐 투자자들도 차익 실현에 나서며 보유분을 처리하기 시작했다.

3일, 아캄 인텔리전스 데이터에 따르면 암호화폐 억만장자이자 마엘스트롬 펀드의 CIO인 아서 헤이즈는 최근 832만 달러 상당의 이더리움, 462만 달러 상당의 에테나, 41만 4,700달러 상당의 밈코인 페페를 청산했으며 현재 2,295만 달러 상당의 USDC 스테이블코인을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

영향력 있는 고래 투자자들과 주요 오피니언 리더들이 적극적으로 차익 실현에 나서면 강세 사이클의 정점이 끝났는지에 대한 의문은 자연스럽다.

MEXC 분석가 “불장은 끝나지 않았다”

그러나 MEXC 거래소의 수석 애널리스트 숀 영과 같은 업계 전문가들은 현재의 암호화폐 상승장이 유지되고 있다고 주장한다.

크립토뉴스가 시장 상황에 대해 묻자 그는 “비트코인이 핵심 가격대를 유지하기 위해 고군분투하고 옵션 시장을 통한 하방 보호에 대한 수요가 증가한 것은 완전한 종료나 구조적 붕괴보다는 보다 신중하고 위험을 회피하는 시장 심리를 시사한다“고 설명했다.

그는 비트코인 ETF 유출은 단기적 불확실성을 반영하지만 장기적 강세 내러티브는 여전히 근본적으로 건전하다고 강조했다.

그리고 비트코인이 10만 달러 이상을 유지하고 디지털 자산 전반에 대한 기관 수요가 완전히 사라지지 않는 한 강세장은 유효하다고 말하며 시장 우려를 해소하기 위한 낙관적인 전망을 내놓았다.

BULL MARKET IS NOT OVER



Last 3 Bitcoin bull run cycles:



2013: 371 days to peak



2017: 504 days to peak



2021: 548 days to peak



Each cycle is getting LONGER.



This means the real blow off top for this cycle will be around Nov 2025.



Don’t let whales shake you out. pic.twitter.com/25WnBYnirs — Rekt Fencer (@rektfencer) July 30, 2025

한편 그는 사상 최고가를 경신하기 위해서는 미국 연방준비제도이사회의 암호화폐 친화적 정책이나 글로벌 유동성 확대 또는 비트코인이 11만 6천 달러를 돌파해야 한다고 말했다.

그는 기업들의 암호화폐 비축에 대한 의견도 밝혔다.

비트마인(약 30억 달러 규모의 이더리움을 보유한 이더리움 최대 상장 보유 기업)을 비롯해 VERB, Sequans 등은 단순한 실험 단계를 넘어, 블록체인 네이티브 재무 전략을 본격적으로 도입하고 있다.

이러한 추세는 비트코인뿐만 아니라 암호화폐 시장 전반에 영향을 미친다. 이더리움, 톤코인, 바이낸스 코인, 솔라나 코인은 기업들의 가상자산 비축금으로 활용되고 있다.

영은 2029년까지 기업의 비트코인 비축금이 3,300억 달러에 달할 수 있다는 번스타인의 전망을 언급하며 이는 기존 금융 부문과 비슷한 수치라고 말했다.

노원즈 CEO: “불장은 믿음이 깨지기 전까지 끝나지 않는다”

비트코인 P2P 마켓플레이스 노원즈(NoOnes)의 CEO인 레이 유세프도 암호화폐 강세장이 끝났다는 주장에 이의를 제기했다.

그는 최근 시장 조정이 여전히 거시경제적 요인에 취약한 시장에서 과열 후의 자연스러운 결과라고 강조했다.

그에 따르면 시장은 구조적 확신에 대한 진정한 첫 테스트를 경험하고 있다. ETF 유출과 현물 거래량 감소는 현재 하향조정이 단기적으로 지속될 여지가 있음을 시사한다.

“하지만 불장은 상승세가 정체된다고 끝나지 않는다. 시장의 믿음이 무너질 때 끝난다.”

그리고 유세프는 “그럼에도 불구하고 제도적 편입이 가속화되고 스테이블코인 인프라가 발전되며 실물 자산 토큰화가 지속되고 있다.”라고 언급했다.

The War Chief and a few others remain true.



What about you ? https://t.co/2fQJag7y1A — Ray Youssef (@ray_noOnes) August 3, 2025

업계 전문가들의 전망은 이번 불장 사이클의 구조적 탄탄함을 더욱 뒷받침한다.

기술적 관점에서 비트코인 4시간 차트(BTC/USD)에 따르면 보라색 영역 부근 약 11만 6,000달러 ~ 11만 8,000달러 사이에서 상당한 유동성이 축적되어 있으며 공정 가치 격차(FVG)는 반복적인 돌파 시도 및 실패를 반영한다.

출처: 트레이딩뷰

단기 강세 모멘텀이 이 청색 FVG 구간을 채운다면 11만 1,000달러 ~ 11만 2,000달러 사이의 녹색 FVG 구간을 재방문할 가능성이 높다.