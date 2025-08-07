파이코인 바닥 뚫고 지하까지…도대체 무슨 일이?

파이코인(PI)이 최근 시가총액 상위 암호화폐 중 가장 부진한 성과를 기록했다. 거래량도 급격히 감소해 강한 하락세와 함께 추가 하락 가능성이 커졌으며 프로젝트 자체의 신뢰성 약화가 약세 전망을 더욱 심화시키고 있다.

파이코인(PI)은 시가총액 10억 달러 이상인 암호화폐 중 가장 극적인 하락을 경험한 프로젝트 중 하나로 연초대비 하락률이 80%에 육박한다. 여기에 거래량의 급격한 감소까지 고려하면 약세 파이코인 전망을 뒷받침한다고 볼 수 있다.

파이코인은 시가총액 상위 40위 암호화폐 중 월간 가격 변동률이 가장 부진한 코인으로 이 기간에 23.57% 하락했다. 같은 기간 유사한 시가총액을 자랑하는 맨틀(MNT)이나 온도파이낸스(ONDO)는 각각 55.83%, 20.34% 상승했다.

코인마켓캡 데이터를 보면 파이코인 거래량이 심각하게 감소했다. 8월 2일에 1억 4,000만 달러를 기록했던 파이코인 거래량은 5일에 4,300만 달러로 급락했다. 거래량이 70% 정도 감소하는 와중에 1파이 코인 시세는 $0.335까지 내려가며 신저가를 경신했다.

출처: 코인마켓캡

파이코인은 대부분의 가상자산이 랠리하 가운데 하락 모멘텀을 보여 특히나 우려스럽다. 적대적으로 느껴지는 파이코인의 성과는 실망스러운 생태계 성장 프로그램의 결과이며 커뮤니티는 불만으로 가득하다.

공개 메인넷으로의 토큰 마이그레이션 지연, 파이 코어 팀의 주요 CEX 상장 확보 실패 등은 파이코인 프로젝트의 신뢰성을 약화했으며 파이코인 약세 전망을 강화하고 있다.

파이코인 전망: 흔적도 안 보이는 매수 압력에 최저가 재시험은 불가피

1파이 코인 시세 4시간봉 차트를 보면 8월 1일에 높은 거래량으로 주요 추세 지지선이 붕괴한 것을 확인할 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

특히, 추세선을 하향 교차한 이 4시간 동안 1파이 코인 시세는 $0.3220까지 내리며 역대 최저가를 기록했다. 곧이어 PI 코인 가격이 반등했으나 이후의 움직임을 보면 조만간 다시 최저가를 재시험할 가능성이 커보인다.

파이코인 호재가 부재한 상황에서 파이코인 가격이 최저가까지 내려가는 길을 방어해줄 힘은 없어보인다. 상대 강도 지수(RSI)는 30 경계선 위에 거의 수평선을 그리고 있어 부정적 모멘텀이 상당히 높다고 시사했다.

설사 파이코인 가격이 $0.3220에서 반등한다고 하더라도 저조한 거래량은 매수자들이 이 가격대에서 파이코인을 구매할 의향이 없다고 시사한다. 따라서 앞으로 1파이 코인 시세가 더 하락해야 매수세가 나타날지로 모른다.

예측 밖의 대형 CEX 상장 호재가 발표되지 않는 한 파이코인 가격이 $0.10 혹은 그 아래로 하락할 가능성도 충분히 존재한다.

