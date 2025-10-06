[XRP 뉴스] 3.12달러 돌파 가능할까?

시장이 XRP의 결정적인 랠리를 기대하고 있는 가운데 XRP는 지난 몇 달간의 횡보를 마치고 24시간 동안 2.07% 상승해 3.01달러에 거래되고 있다. 현재 시가총액은 약 1,800억 달러로 암호화폐 중 3위다.

강세 모멘텀은 지난 7월 이후 형성된 대칭 삼각형 패턴을 기반으로 하고 있으며 이는 종종 큰 움직임을 앞두는 전형적인 신호로 해석된다.

삼각형 패턴은 고점과 저점이 점차 수렴하는 흐름을 보여주며 매수·매도세가 균형을 이루고 있음을 나타낸다. 그러나 최근 일일 종가가 3.00달러를 돌파한 것은 강세 모멘텀이 본격적으로 시장의 주목을 받고 있음을 시사한다.

만약 상승세가 지속된다면 향후 몇 주 내 결정적인 랠리가 발생해 보다 높은 저항선 돌파를 시도할 수 있다.

XRP 기술 분석

기술 분석적으로 50일 단순 이동 평균(SMA) 2.93달러는 주요 지지선 역할을 하고 있으며 100일 SMA 2.63달러는 장기적 추세선으로 작용한다. 일일 종가가 3.12달러를 넘어서면 랠리를 신호하며 이후 3.38달러, 3.67달러, 나아가 3.95달러까지 오를 수 있다는 전망이다.

📊 #XRP Technical Outlook:

XRP is testing a breakout from a 3-month symmetrical triangle, trading around $3.01.

A daily close above $3.12 could confirm a bullish reversal — eyeing targets at $3.38, $3.67, and $3.95.

Supports hold near $2.93 and $2.72.⚡ pic.twitter.com/44gQwlFtuW — Arslan Ali (@forex_arslan) October 5, 2025

차트 흐름도 긍정적이다. XRP는 이번 주 초 2.93달러 부근에서 강세 양봉을 기록해 직전 손실을 회복하며 투자자들의 신뢰를 반영했다.

상대 강도 지수(RSI)는 현재 54로 과매수 구간에 도달하고 있다. 2.93달러 이상에서 저점이 높아진다면 11월까지 강세 추세가 이어질 가능성이 높아진다.

XRP 전망

낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 확정적인 랠리가 발생하기 전까지 신중한 태도를 유지하고 있어 XRP 가격 전망은 중립적이다. 만약 3.12달러 돌파에 실패할 경우 단기 매도세가 유입되며 가격은 삼각형 패턴의 하단 지지선인 2.72달러까지 하향조정될 수 있다.

다만 현재 삼각형 패턴이 유지된다면 장기적 전망은 여전히 긍정적이다.

XRP 가격 차트 – 출처: 트레이딩뷰

투자자들은 3.12달러 이상에서 마감될 경우 롱 포지션을 취할 수 있으며 3.38달러와 3.67달러가 다음 목표가로 예상된다. 2.92달러 이하에서 스톱로스를 설정할 수 있다. 패턴 지속과 거래량 증가, 투자 심리 개선은 다음 큰 변동이 임박했음을 시사한다.

지속적인 랠리는 단순한 강세 전환을 넘어 수개월 간 이어질 강력한 상승장을 신호할 수 있다. 모멘텀이 유지된다면 리플의 장기적 비전과 기관 투자자 유입, 그리고 시장 신뢰에 힘입어 XRP는 3.95달러까지 상승할 수 있다.

