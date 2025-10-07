비트코인 12만 5천 달러 돌파…초고속 레이어2 비트코인 하이퍼 2,200만 달러 임박

비트코인이 12만 5천 달러를 돌파하며 ‘업토버’ 강세장을 예고했다. 동시에 비트코인 하이퍼(HYPER) 프리세일이 2,200만 달러에 근접하며 투자자 관심이 집중되고 있다.

비트코인(BTC)이 8월 중순 세웠던 전고점을 다시 돌파했다. 10월, 일명 ‘업토버(Uptober)’가 시작되자마자 12만 5,506달러를 기록하며 새로운 최고가를 쓴 것이다. 전통적으로 강세장이 이어져온 4분기에 들어서면서 상승세는 좀처럼 꺾일 기미가 없다.

한편, 비트코인의 초고속 레이어2로 주목받는 비트코인 하이퍼(HYPER)에도 자금이 빠르게 몰리고 있다. 금요일 하루에만 2,040만 달러를 모금한 데 이어, 주말 동안 추가로 120만 달러가 유입되며 프리세일 누적 금액이 2,200만 달러에 근접했다.

타이밍도 완벽하다. 비트코인이 ‘가격 발견 구간’에 진입한 지금, 비트코인 하이퍼는 단순한 투기가 아닌 실사용 수요(utility-driven demand)에 기반한 술적 토대를 구축 중이다.두 자산 모두 주말과 월요일 동안 나란히 상승세를 이어가고 있으며, 비트코인 하이퍼의 현 프리세일 라운드는 현재 사전 판매 라운드는 종료까지 31시간도 남지 않았으며, 이후 하이퍼 가격은 $0.013065에서 인상될 예정이다.

비트코인, 시장 역풍에도 상승… 금리 인하 기대감이 불씨로

10월 들어 비트코인(BTC)은 매일 양봉을 기록하며 8.62% 상승했다. 미국 정부가 셧다운 2주 차에 접어들며 일반적으로 위험자산 투자 심리가 위축되는 상황에서도, BTC는 12만 5천 달러를 돌파했다.

하지만 시장은 예상과 달리 후퇴하지 않았다. 주식과 암호화폐 모두 상승세를 이어갔고, 투자자들은 이번 정치적 교착 상태를 연준(Fed)이 향후 금리를 추가 인하할 가능성의 신호로 해석했다.

비트코인 ETF로 유입된 꾸준한 자금도 랠리를 뒷받침했다. 최근 보고서에 따르면, 지난주 비트코인 ETF에는 총 32억 4천만 달러의 순유입이 있었다. 재정 정책 불확실성, 경제 지표 발표 지연, 정치적 교착 등 요인들이 겹치면서 투자자들은 다시 한 번 비트코인을 ‘통화 불안정성에 대한 헤지 수단’, 즉 ‘디지털 금’으로 다시 눈을 돌리고 있다.

이런 흐름은 주요 투자은행과 리서치 기관의 전망과도 일치한다. 암호화폐 평론가 Beejorn.crypto가 공유한 자료에 따르면, 8개 기관 중 7곳이 올해 안에 비트코인이 12만 5천 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있다.

가장 낙관적인 전망은 투자은행 Maxim으로, 목표가를 21만 달러로 제시했다. 반면 Barclays만이 11만 6천 달러로 소폭 조정을 예상했다. 전체 평균 전망치는 약 15만 6천 달러 수준이다.

Bitcoin price prediction for year-end or the next 100 days pic.twitter.com/MLwrTHbo4V — Beejorn.crypto (@beejorn) October 3, 2025

이런 전망이 실현될 여지는 충분하다. 통상 10월부터 12월은 비트코인이 가장 강한 흐름을 보여온 시기이기 때문이다. 결국 이번 상승장은 비트코인이 단순한 투기 자산이 아니라, ‘가치 저장 수단’으로 자리 잡았음을 보여주는 신호로 해석된다.

하지만 비트코인 하이퍼가 등장하며 새로운 국면이 열리고 있다. 비트코인의 가치를 ‘보관’하는 데 그치지 않고, 가장 빠른 레이어2 생태계 위에서 실제 활용되는 자산으로 전환시키는 새로운 수요층을 만들어가고 있는 것이다.

비트코인 하이퍼, 비트코인의 실사용 시대 연다

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper)의 출시가 임박하면서, 비트코인이 단순한 ‘가치 저장 수단’을 넘어 실제 활용 가능한 자산으로 진화할 가능성이 주목받고 있다.

비트코인 하이퍼는 솔라나(Solana)급 성능을 제공하면서도, 거래는 비트코인 네트워크의 보안성 위에서 결제되는 구조를 채택했다. 속도와 보안이 결합된 이 구조는 비트코인의 잠재력을 ‘ ‘저장·투기 자산’의 영역에서 벗어나게 만드는 핵심 동력으로 평가된다.

이제 개발자들은 비트코인 네트워크 위에서 디파이(DeFi) 플랫폼, 게임 프로토콜, 실물자산(RWA) 애플리케이션 등을 자유롭게 구축할 수 있다. 이는 이미 334억 달러 이상의 가치를 창출한 RWA 시장과, 올해 140억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 디파이 시장을 아우르는 새로운 기회를 연다.

출처: rwa.xyz

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상머신(Solana Virtual Machine)을 통합해 이 전환을 현실화했다. 개발자들은 익숙한 Rust 기반 툴과 프레임워크를 활용해 초고속 애플리케이션을 배포할 수 있으며, 이전 비트코인 레이어2 시도의 복잡한 진입 장벽도 사라졌다. 설치와 개발 과정이 단순하고 친화적으로 설계돼, 빠른 속도로 온체인 프로젝트의 유입이 기대된다.

이 생태계 안에서 비트코인은 한층 역동적인 역할을 맡게 된다. 사용자가 보유한 비트코인을 하이퍼의 브리지에 예치하면, 해당 자산은 래핑(wrapping)되어 네트워크 내에서 결제 및 거래 통화로 활용된다. 이렇게 되면 비트코인은 단순히 ‘잠자고 있는 자산’이 아니라, 실제 애플리케이션을 구동하는 연료가 된다.

설령 비트코인 전체 공급량의 일부만 이 환경으로 유입되더라도, 이는 수십억 달러 규모의 락업(locked value) 을 의미한다. 시간이 지날수록 이러한 유동성 축적은 비트코인에 새로운 실수요층을 창출되며, 이는 기존의 단순 투기적 수요가 아닌 실질적 온체인 활용(on-chain utility)으로 이어진다.

비트코인 하이퍼로 몰리는 ‘스마트 머니’, 그 이유는?

비트코인 하이퍼는 최근 몇 주간 꾸준히 대규모 자금 유입을 기록하며, 초기 투자자들 사이에서 비트코인 자체의 수요를 새롭게 창출할 프로젝트로 주목받고 있다.

10월 3일 프리세일 모금액이 2,000만 달러를 돌파하자, 다수의 고래 매수가 상승세를 견인했다. 특히 10월 2일에는 두 명의 고래가 총 2,565만 개의 HYPER 토큰을 사들였으며, 이 중 한 명은 14만 달러에 1,081만 개, 다른 한 명은 19만 3,000달러에 1,484만 개를 매수했다.

9월 29일에도 한 고래가 세 차례 연속 매수를 통해 2,460만 개(32만 7,000달러 상당) 를 확보했고, 주말 동안에는 또 다른 신규 지갑이 56만 달러 이상 규모의 대규모 매입을 단행했다. 해당 지갑은 18만 2,000달러에 1,360만 개, 38만 2,000달러에 2,860만 개를 각각 매수하며 프리세일 열기를 더욱 끌어올렸다.

이처럼 집중적인 대량 매집은 주요 투자자들이 프리세일 종료 전 물량 확보에 속도를 내고 있음을 시사한다. 이 정도 규모의 자금을 운용하는 고래 투자자나 기관들은 일반적으로 신규 인프라 프로젝트에 대한 심층 리서치와 내부 정보를 보유하고 있으며, 그들의 움직임은 종종 일반 투자자들이 시장 진입 타이밍을 가늠하는 선행 신호로 작용한다.

아직 그들의 속내는 베일에 가려져 있지만, 시장의 방향성은 이미 드러나고 있다. 프리세일이 막바지에 다다르며, 큰손 투자자들이 비트코인 하이퍼를 ‘놓치면 아쉬운’ 초반 진입 기회로 보고 있는 것이다.

고래들의 선택, 하이퍼 마지막 매입 기회

투자자들은 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에서 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, 또는 신용카드로 HYPER 토큰을 손쉽게 매수할 수 있다.

또한, 비트코인 하이퍼의 네이티브 프로토콜을 통해 바로 스테이킹을 시작하면 즉시 보유량을 늘릴 수 있는데, 현재 연 55%의 수익률(APY) 을 제공한다.

비트코인 하이퍼는 업계에서 신뢰받는 암호화폐 지갑 ‘베스트월렛’ 사용을 권장한다. 베스트월렛에는 HYPER가 ‘Upcoming Tokens(출시 예정 토큰)’ 섹션에 이미 등록되어 있어, 토큰을 간편하게 구매·추적·청구할 수 있다.

최신 소식은 비트코인 하이퍼 공식 커뮤니티 텔레그램과 X(구 트위터)에서 확인하고, 자세한 정보는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트를 확인하자.