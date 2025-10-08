비트코인 하이퍼(HYPER), 2,200만 달러 돌파… 고래 매집 행렬 이어져

비트코인 하이퍼(HYPER)가 주말 사이 2,200만 달러를 돌파하며 폭발적 자금 유입을 이어가고 있다.고래 투자자들의 대규모 매수가 잇따르며 프리세일 열기가 최고조에 달했고, ‘비트코인 2.0’으로 불리는 하이퍼의 성장세에 시장의 시선이 집중되고 있다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

주말동안 2,100만 달러를 돌파한 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)가 월요일 기준으로는 이미 2,200만 달러를 넘어섰다. 비트코인의 가장 빠른 레이어 2 체인으로 주목받는 이 프로젝트는 특히 ‘고래(Whale)’들의 꾸준한 매집이 이번 자금 유입의 핵심 동력으로 작용했다.

지난주부터 이어진 이 ‘고래 매집 러시’는 단순한 단기 트렌드를 넘어, 대형 투자자들의 확신이 점점 커지고 있음을 보여준다. 잇따른 대량 매수와 FOMO(놓칠 수 없다는 불안감) 현상은 프리세일 종료 이후 더 큰 상승세를 예상하게 만든다.

일반 투자자 입장에서도 이 같은 온체인 고래 매집은 “아직 저평가 구간”이라는 신호로 해석된다.

현재 비트코인 하이퍼는 개당 0.013075달러에 판매 중이며, 이번 프리세일 라운드는 약 29시간 후 종료되거나 2,240만 달러 목표 금액에 도달하는 시점 중 더 빠른 때에 마감될 예정이다. 어제만 해도 가격이 0.013065달러였던 점을 감안하면, 몇 시간 내 또 한 차례 가격 상승이 나타날 가능성이 있다.

고래 매수로 일주일 만에 네 번의 마일스톤 돌파

비트코인 하이퍼는 단 7일 만에 폭발적인 성장세를 이어갔다. 9월 29일 1,880만 달러에서 시작해 1,900만, 2,000만, 2,100만, 2,200만 달러를 차례로 넘어서며 일주일 만에 330만 달러의 신규 자금을 확보했다.

특히 각 구간 돌파에는 기관급 투자자들의 대규모 매수가 결정적인 역할을 했다. 지난주 한 고래 주소는 24.6만 HYPER(32만 7천 달러)를 매입했고, 이어 두 명의 고래가 합계 25.65만 HYPER(33만 3천 달러)를 추가로 매수했다. 주말에는 42.2만 HYPER(56만 달러)라는 대형 거래가 발생하며 또 한 번 시장을 흔들었다.

월요일 기준 2,160만 달러 자금 달성 시점에는 주소 0xDd00D150C7a38aA26b590De42e31C7086F494669이 2,000만 HYPER(약 27만 3천 달러)를 추가 매입했다.

이 같은 움직임은 기관급 혹은 정보 접근성이 높은 투자자들이 하이퍼를 비트코인의 차세대 핵심 인프라 프로젝트로 보고 있다는 신호로 해석된다. 특히 솔라나의 속도와 비트코인의 보안성을 결합한 하이브리드형 L2 구조가 강점으로 꼽힌다.

속도·보안·탈중앙화의 균형, 비트코인 하이퍼의 전략

블록체인 설계의 가장 큰 난제는 보안, 탈중앙화, 그리고 속도 간의 균형이다. 보안과 탈중앙화를 강화하면 확장성이 제한되고, 속도나 처리량을 우선시하면 중앙화나 보안이 희생되기 일쑤다.

이더리움은 옵티미즘(Optimism), 아비트럼(Arbitrum), 지크싱크(zkSync) 등 L2 솔루션을 통해 이를 보완했지만, 여전히 EVM(이더리움 가상머신) 구조 특성상 트랜잭션을 순차적으로 처리해야 하는 한계가 있다.

반면 비트코인 하이퍼는 솔라나 기반 SVM(Solana Virtual Machine)을 활용해 여러 트랜잭션을 동시에 처리하며 초고속 처리를 구현했다. 이로써 초당 수천 건의 거래를 처리할 수 있고, 이는 기존 EVM 구조가 넘기 어려운 병렬 처리 한계를 극복한 셈이다.

속도뿐 아니라 비트코인 하이퍼의 핵심은 안정성에 있다. 실행 계층은 빠르게 작동하지만, 최종 검증은 비트코인의 메인 체인에 앵커되며 세계에서 가장 탈중앙화되고 안전한 네트워크 위에 구축된다.

이 조합이 바로 ‘양쪽 세계의 장점을 합친’ 구조이며, 투자자들이 하이퍼를 주목하는 가장 큰 이유이기도 하다.

비트코인 2.0, 하이퍼가 열어가는 미래 유틸리티 토큰 시대

하이퍼가 활성화되면, 개발자들은 솔라나와 유사한 Rust 기반 툴을 이용해 디파이(DeFi), 게임, 실물자산(RWA) 관련 앱을 쉽게 구축할 수 있다. 복잡한 진입 장벽 없이 빠르게 개발·배포가 가능한 만큼, 온체인 생태계 확산 속도도 빨라질 전망이다.

이 생태계가 본격 활성화되면 비트코인의 일부 물량이 공식 브리지(Canonical Bridge)에 예치되어 유통량이 감소하고, 이는 BTC의 희소성을 높이는 역할을 하게 된다.

흥미로운 점은 브리지 안에 예치된 비트코인이 단순한 ‘가치 저장 수단’을 넘어, 네트워크 내 결제·운용 자산으로 기능하게 된다. 사용자가 브리지에 비트코인을 예치하면, 래핑된 형태로 하이퍼 생태계 내에서 디파이(DeFi), 게임, 실물자산(RWA) 등 다양한 애플리케이션의 거래 통화로 사용된다.

비트코인 공급의 단 1%만 하이퍼 생태계로 이동하더라도 수백억 달러 규모의 가치 이동이 가능하며, BTC 가격이 13만 달러까지 상승할 경우 그 영향은 더욱 커진다.

투자자들은 하이퍼(HYPER)를 ‘비트코인 2.0’이라 부르며 프로젝트 성장에 직접 연결된 핵심 토큰으로 인식하고 있다. HYPER는 수수료, 스테이킹, 거버넌스 등 네트워크의 모든 운영을 구동하는 필수 자산이다.

프리세일 종료 임박… 목표 2,300만 달러 눈앞

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper)는 빠르게 생태계를 구축해가며 프리세일 열기를 이어가고 있다. 현재 시장의 관심사는 단 하나, 이번 주 안에 모금액 2,300만 달러를 돌파할 수 있을 지다.

단 7일 만에 수백만 달러가 추가로 유입된 점을 고려하면, 목표 달성은 시간문제라는 전망이 우세하다. 다만 유의할 점은 이 초기 단계가 영원히 지속되지는 않는다는 것이다. 목표액에 도달하는 즉시 프리세일은 종료된다.

프리세일 가격으로 HYPER 토큰을 확보할 마지막 기회가 남아 있는 가운데, 투자자는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에서 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, 또는 신용카드 등 다양한 결제 수단을 통해 직접 구매할 수 있다.

신규 보유자는 비트코인 하이퍼 자체 프로토콜을 통해 바로 스테이킹도 가능하며, 현재 약 10억 HYPER가 스테이킹되어 연 53%의 수익률을 제공하고 있다.

보다 원활한 거래 환경을 원한다면, 업계에서 가장 높은 평가를 받는 지갑 중 하나인 베스트월렛을 권장한다. HYPER는 베스트월렛의 ‘Upcoming Tokens(출시 예정 토큰)’에 등록되어 있어, 토큰 구입부터 보유, 그리고 보상 청구까지 쉽게 관리할 수 있도록 지원한다.

최신 소식은 비트코인 하이퍼 텔레그램 커뮤니티와 X 공식 계정을 통해 확인할 수 있다.