리플, 에버노스 발표 후 기관 관심 급증… 피보나치 분석은 3.60달러 시사

XRP가 3.60달러까지 랠리할 가능성이 높다고 보고 있다.​

이전 암호화폐 사이클에서 나타났던 유사한 시나리오가 반복되며 리플 코인이 곧 폭발적으로 상승할 가능성이 있다는 분석이 제기되었다.

아직 가상자산 시장은 침체된 분위이가 이어지고 있으며 리플 코인은 10월의 대량 청산 사태에서 2.00달러 아래로 급락한 후 반등했다. 일부 투자자는 XRP가 2024년 수직상승 직전의 상황과 유사하다고 주장해 화제를 모았다.

리플 에버노스(XRPN) 발표, 기관 투자자 관심 꾸준히 상승

11개 이상의 기업이 XRP를 준비자산에 편입할 준비 중이며 그 규모만 20억 달러를 넘는다. 가장 최근에 화제가 된 소식은 리플의 에버노스 발표였다.

일본 최대 은행 그룹 SBI가 최근 에버노스 XRP 투자에 참여한다고 확인했으며 뒤이어 GUNI가 약 1,700만 달러를 투자한다.

XRP 투자 기업이 하나씩 증가하면서 리플 코인이 글로벌 준비 자산으로 자리매김하는 미래가 가까워지고 있다.

XRP 예측, 피보나치 되돌림 분석은 3.60달러 랠리 시사

리플 코인은 약 2.40달러 근처에 거래 중이며 지난 금요일 저점에서 약 10% 반등했다. XRP 주봉 차트를 피보나치 분석 도구로 살펴보면 시세가 0.618 수준에서 반등했다. 이 구간은 매수자들이 나타난 주요 가격대였다.

출처: 트레이딩뷰

기관 투자자의 리플 관심 증가까지 고려하면 0.618 수준에서의 반등은 조정이 끝나간다는 신호일 수 있다. 이대로 상승 모멘텀을 유지하면 다음 목표 가격은 이번 사이클 고점 근처인 3.60달러로 볼 수 있다.

강세 신호는 하나만 나타나지 않았다. 주봉 차트를 보면 최근의 변동성에도 불구하고 리플 시세가 꾸준히 더 높은 고점과 더 높은 저점을 기록하고 있다. 게다가 XRP 시세는 두 번이나 플래시 크래시(flash crash)를 겪으며 두 번 다 강하게 반등해 다시 한 번 이 가격대까지 하락할 가능성이 적다.

출처: 맥시도지 공식 X

맥시 도지: 이번 사이클의 대세 밈코인 후보

기관 투자금이 계속해서 리플에 유입되고 시장이 다음 강세장을 준비하는 가운데 투자자의 관심은 다음 자본 로테이션 방향에 집중되고 있다. 이 로테이션이 닿을 종착지 중 하나로 신규 밈코인 맥시도지(Maxi Doge, MAXI)가 거론되고 있다. 맥시 도지는 이번 강세장에서 차기 대세 밈코인이 될 수 있다는 기대를 받고 있다.

MAXI는 원조 밈코인 도지코인의 에너지를 살리면서도 더 똑똑해진 토크노믹스와 실제 유틸리티로 차별화에 도전한다. MAXI 보유자는 APY 82%의 스테이킹 보상도 받을 수 있다.

출처: 맥시도지 홈페이지

맥시도지 사전 판매는 370만 달러 이상 모금해 개인 투자자와 고래 투자자 모두의 수요가 높다고 암시했다.

자본이 리플 같은 우량주에서 저시총 코인으로 이동하기 시작하면 문화와 유동성, 인기를 모두 갖춘 프로젝트가 가장 큰 관심을 받을 수 있다. 맥시도지가 바로 이 교차점에 있어 다음 강세장에서 폭발적인 성장 모멘텀을 보여줄 준비가 되었다는 평가를 받고 있다.

커뮤니티의 힘과 디젠 에너지, 강아지 밈코인을 결합한 프로젝트를 찾는다면 맥시도지 홈페이지에서 더 자세한 내용을 살펴볼 만하다.