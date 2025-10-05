솔라나 코인 전망: 대규모 유동성 유입에 시장 내 신뢰 ↑
솔라나(SOL)는 한 주 동안 이어진 대규모 기관 자금 유입 속에서 강세를 유지하며 227.69달러에 거래되고 있다. 온체인 및 파생상품 데이터에 따르면 시장 구조에 뚜렷한 변화가 감지되고 있으며, 기관 투자자들의 확신이 높아지는 반면 개인 투자자들은 솔라나 전망에 여전히 신중한 태도를 보이고 있는 모습이다.
데이터 분석업체 Velo.data에 따르면 CME의 솔라나 선물 미결제약정(OI)은 사상 최고치인 21억6천만 달러에 도달했다. 이는 가격이 195달러에서 235달러로 23% 반등한 가운데 기록된 수치로, 10월 10일 예정된 솔라나 기반 ETF에 대한 미국 증권거래위원회(SEC)의 승인 결정을 앞두고 기관들이 변동성 확대에 대비해 포지션을 구축하고 있음을 보여준다.
CME의 연 환산 베이시스는 7월의 35%에서 16.37%로 하락해 투기적 움직임보다는 실수요 중심임을 보여준다. 반면, 거래소 전반의 개인 투자자 OI는 정체 상태이며 펀딩비 역시 중립에 가깝다. 이는 기관이 강세 국면에서 매수를 이어가는 반면, 개인은 지난 9월 22일 3억700만 달러 규모의 롱 포지션 청산 이후 여전히 회복 중임을 나타낸다.
전반적으로 이는 균형 잡힌 건전한 강세 구조로 평가된다. 기관의 저가 매집이 기반을 다지는 동시에, 개인의 레버리지가 낮은 상태이기 때문이다. 과거에도 이러한 구조는 급등보다는 완만한 상승세로 이어지는 경우가 많았다.
솔라나 ETP 자금 유입되며 기관 수요 뒷받침
기관 수요를 보여주는 또 다른 신호는 솔라나 상장지수상품(ETP)으로의 자금 유입이다. 현재 솔라나 관련 ETP 총 운용자산(AUM)은 5억 달러를 돌파했으며, 이 중 렉스셰어즈(REXShares)의 솔라나 스테이킹 ETF(SSK)가 4억 달러 이상을 차지하고 있다.
또 다른 상품인 비트와이즈 솔라나 스테이킹 ETP(BSOL)의 운용자산도 1억 달러를 넘어섰으며, 두 상품 모두 출시 이후 빠르게 확산되고 있다.
이는 투자자들이 솔라나에 접근하는 방식이 투기성 거래에서 규제된 수익형 상품 투자로 전환되고 있음을 의미한다.
이는 시장 성숙도의 상승을 보여주는 신호로 솔라나가 2025년 가장 많이 축적된 주요 알트코인 중 하나임을 입증한다.
이러한 자금 유입은 거래소 내 유통 물량을 감소시켜 현물시장의 유동성을 긴축시키고 가격을 지지한다. 여기에 CME의 기록적인 선물 거래가 더해지면서 기관 포지션이 솔라나 가격 형성에 점점 더 큰 영향을 미치는 구조가 만들어지고 있다.
솔라나 가격 전망 기술 분석
기술적으로 솔라나는 명확한 상승 추세를 유지 중이다. SOL 가격은 지난주 205달러에서 상승해 현재 227달러 선에 머물러 있다. 50일 단순이동평균(SMA)은 214.50달러, 100일 SMA는 216.35달러로 모두 현 시세 아래에 위치해 강세 크로스오버가 형성된 상태다.
캔들스틱 패턴은 몸통이 작은 양봉과 상단 그림자를 보이며 급등 이후의 조정 국면을 시사한다. RSI(상대강도지수)는 55.9로 과매수권 아래에서 안정적이며 추가 상승 여력이 남아 있다.
저항선은 237달러와 244.85달러로, 상승세가 이어질 경우 253.44달러까지 열릴 수 있다. 단기 트레이더에게는 224~225달러 구간이 저점 매수 구간으로 평가된다.
이동평균선 위에서 거래가 지속되는 한, 솔라나의 중기 추세는 여전히 강세로 유지될 전망이다. 이에 따라 향후 수개월 내 사상 최고가 경신 가능성도 커지고 있다.
