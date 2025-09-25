제로지(0G), 바이낸스·업비트 동시 상장… 10달러 돌파 모멘텀

제로지(0G)는 9월 바이낸스와 업비트 동시 상장 직후 폭발적인 거래량을 기록하며 10달러 돌파 기대감을 높였다. AI·블록체인 융합 비전과 향후 가격 전망과 주요 프리세일 코인 동향도 함께 짚는다.

작성자 Jaeyoon Lee 작성자 Jaeyoon Lee 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 9월 25, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

제로지(0G)는 거래량과 가격이 급등하며 단숨에 시장에서 가장 주목받는 토큰으로 떠올랐다.

화려한 데뷔와 함께 제로지 코인은 곧바로 스포트라이트를 받으며 시가총액이 11억 달러를 넘어섰다. 이미 주요 거래소에 연이어 상장되면서 글로벌 트레이더들에게 유동성을 제공해 확산 속도도 빨라졌다.

9월 22일 바이낸스 상장 직후 24시간 만에 5달러를 돌파했고, 한때 7달러를 넘어섰다가 조정을 받았다. 상장과 동시에 폭발적인 거래량을 기록하며 시장의 시선을 끌어모았다.

같은 날 업비트에도 원화·BTC·USDT 마켓에 상장되었으며, 첫날 종가 기준 거래량은 약 8,048억 원에 달했다. 시초가는 4,589원에서 시작해 장중 27,000원까지 치솟았으나 이후 조정을 거쳐 현재는 7,085원대에서 거래되고 있다.

프로젝트의 중심에는 0G 재단이 있으며, 인공지능(AI)을 공공재로 발전시키겠다는 목표를 내세우고 있다. 생태계는 ▲체인 인프라 ▲GPU 스토리지 ▲탈중앙화 데이터 스토리지 ▲데이터 가용성 솔루션 등 네 가지 상호운용 가능한 레이어로 구성된다.

New look, same mission.



Our new design shows our mission clearly: to be the backbone of the building blocks powering the world’s largest AI L1.



The 0G Foundation website is now the homepage for making AI a public good.



Explore now: https://t.co/hKXUiDn7E8 pic.twitter.com/99pqXC4flY — 0G Foundation (@0G_Foundation) September 17, 2025

0G 생태계는 투명성·확장성·검증 가능성을 확보하도록 설계되었다. 이를 통해 제로지는 공공성을 지향하는 최초의 AI 기반 레이어1 네트워크 중 하나로 자리매김하고 있다. 기술적 토대뿐 아니라, 0G 재단은 분산형 AI 성장을 촉진하기 위해 8,888만 달러를 투입하였다.

이 펀드와 지속적인 거래소 상장을 바탕으로 제로지(0G)는 단순한 토큰을 넘어 AI 구동 블록체인 생태계의 핵심 인프라로 자리잡아 가고 있다. 프로젝트의 비전은 전 세계적으로 커져가는 인공지능과 블록체인 융합에 대한 관심과 맞닿아 있다.

제로지 전망

제로지 코인의 가격 흐름은 출시 이후 극적이었다. 한때 약 7.35달러까지 치솟았지만 이후 40% 넘게 조정되며, 신규 상장 코인의 높은 변동성을 그대로 보여주었다.

현재는 5~6달러 구간에서 등락을 이어가며 상승 삼각형 패턴을 형성하고 있다. 이 패턴은 향후 돌파 가능성을 시사하며, 매수세가 유지된다면 7.20달러 재도전도 예상된다.

저항선을 돌파할 경우 단기적으로 10달러 선까지 오를 가능성도 있다. 다만 투자자들은 기회와 함께 리스크도 함께 고려해야 한다.

제로지 코인은 급격한 상승으로 인해 참고할 만한 과거 데이터가 거의 없어, 가격 흐름이 시장 심리와 유동성에 크게 좌우된다. 만약 핵심 지지선인 5.20달러를 지키지 못한다면 추가 하락이 나타나며, 단기 상승분이 상당 부분 훼손될 수 있다.

We are painting Seoul purple.



0G Labs has signed a 3-year sponsorship deal with Korea Blockchain Week ( @kbwofficial) — Asia’s most influential Web3 gathering.



Together, we’re shaping the future of decentralized AI at the intersection of culture, community, and innovation. pic.twitter.com/4CiqauNk5k — 0G Labs (Ø,G) – AI L1 (@0G_labs) September 19, 2025

한편 가격 흐름과 별개로, 제로지는 한국 최대 블록체인 행사인 KBW2025(코리아 블록체인 위크)에서 메인 스폰서를 맡으며 브랜드 모멘텀까지 확보했다. 글로벌 행사에서 핵심 후원사로 자리 잡은 것은 단순한 기술 프로젝트를 넘어 시장 영향력을 확대하려는 전략으로 풀이된다. 업비트 상장과 동시에 기록적인 거래량을 세운 것도 이러한 브랜드 효과와 맞물린다. 업계에서는 제로지가 향후 AI와 블록체인의 접점에서 선도적 위치를 차지할 잠재력이 크다는 평가가 나온다.

0G와 나란히 눈여겨볼 프리세일 토큰

제로지의 장기 성장 가능성은 AI 기반 생태계가 실제로 채택되는지에 달려 있다. 분산형 저장소와 검증 가능한 AI 솔루션이 시장에서 자리잡는다면, 토큰의 활용도와 수요는 크게 확대될 수 있다.

생태계가 성숙할 경우 시가총액 20억 달러, 더 나아가 50억 달러 달성도 가능하지만, 이를 위해서는 꾸준한 개발, 커뮤니티 성장, 그리고 우호적인 시장 환경이 뒷받침되어야 한다.

한편 0G가 시장의 관심을 끌고 있는 가운데, 프리세일 토큰은 여전히 초기 투자자들에게 가장 매력적인 기회로 꼽힌다. 대표적인 사례로는 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper)와 맥시 도지(Maxi Doge)가 있다.

프리세일 토큰은 대체로 낮은 진입 가격, 스테이킹 보상, 상장 후 폭발적인 성장 잠재력을 제공한다. 따라서 0G와 함께 포트폴리오를 다변화하려는 투자자라면, 유망한 프리세일 프로젝트를 검토하는 것도 좋은 전략이 될 수 있다.

비트코인 하이퍼 (HYPER)

비트코인 하이퍼는 비트코인의 보안성과 가치를 기반으로 하면서 레이어2 확장성을 결합한 프리세일 프로젝트로, 암호화폐 업계에서 주목을 받고 있다.

이 프로젝트는 비트코인을 탈중앙화 레이어2 생태계에서 활용할 수 있도록 설계되어 즉각적인 거래 처리, 저렴한 수수료, 스테이킹, 탈중앙화 거래소(DEX), 다양한 디파이 기능을 지원한다.

또한 솔라나 가상머신(SVM)을 활용해 높은 확장성을 확보하는 동시에, 정식 브리지(canonical bridge)를 통해 레이어1의 비트코인을 안전하게 연결하며 신뢰성을 유지한다.

프리세일은 이미 1,800만 달러에 가까운 자금을 모집했으며, 현재 토큰 가격은 0.0129달러이다. 프리세일이 진행됨에 따라 가격은 단계적으로 인상될 예정이며, 토큰 생성 이벤트(TGE)를 앞두고 있다.

비트코인의 유산과 레이어2 혁신을 결합한 이 프로젝트는 커뮤니티의 뜨거운 관심과 미디어의 주목을 동시에 받고 있다. 초기 투자자들은 낮은 진입 가격과 함께 비트코인 생태계 내 혁신적 가능성에 노출되는 장점을 얻는다.

맥시 도지 (MAXI)

맥시 도지(Maxi Doge)는 일명 도지 밈코인의 진화형으로 불리는 프로젝트로, 현재 프리세일 단계에 있다. 소셜미디어 친화적인 캐릭터를 앞세워 트레이더와 밈 커뮤니티에서 빠르게 인기를 얻고 있다.

프리세일은 이미 약 250만 달러를 모집했으며, 토큰 가격은 0.000259달러로 책정되었다. 총 발행량은 500억 개이고, 예상 스테이킹 보상률은 130%로 투자자들은 생태계를 지원하면서 동시에 수익을 기대할 수 있다.

로드맵은 웹사이트 개설과 마케팅 캠페인으로 시작해 프리세일 진행, 커뮤니티 활성화, 그리고 탈중앙화 및 중앙화 거래소 상장으로 이어진다.

투자자는 베스트월렛을 통해 ETH, BNB, USD, USDC로 참여할 수 있고, 카드 결제를 포함한 다양한 방식도 제공된다. 투기적 성격이 짙지만, 초기 투자자에게 높은 수익 가능성을 제공하는 만큼 눈여겨볼 만한 프리세일 프로젝트다.