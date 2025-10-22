클로드 AI 예측: “XRP·카르다노·BNB, 연말 강세장 온다”

AI 클로드는 “연말 크리스마스를 앞두고 XRP, 카르다노(ADA), 그리고 BNB가 강력한 반등세를 보일 것”이라고 내다봤다.

앤트로픽의 인공지능 클로드(Claude) AI가 올해 안에 리플(XRP), 카르다노(Cardano), 바이낸스(BNB)가 놀라운 반등세를 기록할 수 있다는 인상적인 예측을 내놓았다.

한편, ‘업토버(Uptober)’에 대한 시장의 낙관론은 도널드 트럼프 전 대통령이 중국산 수입품에 100% 관세를 부과하겠다고 발표하면서 급격히 식었다. 이 소식은 전 세계 금융시장에 충격파를 던졌고, 암호화폐 시장은 사상 최대 규모의 단일일 하락세 중 하나를 기록했다.

투자자들은 오는 연방준비제도(Fed)의 FOMC 회의를 앞두고 여전히 신중한 태도를 보이고 있다. 다수의 시장 참여자들은 위험자산 선호 심리를 되살릴 통화 완화 신호가 나오길 기대하고 있다.

다만 경험 많은 트레이더들은 이번 조정을 오히려 긍정적으로 보고 있다. 급락장은 과도한 투기와 레버리지를 해소해 시장을 정화하는 과정이며, 이는 종종 더 강력하고 지속 가능한 상승장의 전조가 된다는 분석이다.

리플($XRP) “최대 10달러 상승 가능성 전망”

클로드의 예측 모델에 따르면 리플($XRP)은 올해 말까지 최대 10달러 선까지 오를 가능성이 있다. 이는 현재 약 2.28달러 수준에서 최대 4배 가까운 상승 여력을 의미한다.

출처: 클로드 AI

올해 초 리플은 미 증권거래위원회(SEC)와의 장기 법정 공방에서 중요한 승리를 거두며 5년간 이어진 불확실성을 마무리했다. 이 승소 소식은 투자심리를 자극해 XRP 가격을 7월 18일 3.65달러까지 끌어올렸으며, 이는 2017년 이후 최고 수준이었다.

지난 12개월간 XRP는 349% 상승하며 비트코인(62%)과 이더리움(46%)의 상승률을 훨씬 웃돌았다. 차트 패턴상 2025년에만 세 번의 뚜렷한 상승 깃발(bullish flag)이 형성되었는데, 이 중 두 번은 여름철에 나타나 강세 전환의 전조로 해석된다.

10월의 계절적 강세 흐름, ETF 승인 기대감, 미국 내 규제 진전, 그리고 리플의 신규 파트너십 확대 등이 맞물릴 경우 XRP는 최근의 조정을 딛고 10달러 돌파를 다시 노려볼 수 있을 것으로 보인다.

카르다노($ADA) “강력한 분기 실적 기대 속 최대 1,200% 상승 전망”

디파이(DeFi) 시장에서 카르다노($ADA)는 견고한 개발자 커뮤니티와 혁신적인 블록체인 애플리케이션 생태계를 기반으로, 신뢰할 수 있는 ‘이더리움 대항마’로 입지를 넓혀가고 있다.

출처: 클로드 AI

이더리움 공동 창립자 찰스 호스킨슨(Charles Hoskinson)이 설립한 카르다노는 확장성, 효율성, 환경 지속 가능성을 중시하는 체계적이고 연구 중심적인 접근 방식으로 잘 알려져 있다.

현재 시가총액 약 240억 달러 규모의 카르다노는 스마트 컨트랙트 분야의 주요 강자로 자리하고 있지만, 솔라나(Solana)에 맞먹는 수준으로 성장하려면 약 4배의 추가 상승이 필요하다.

클로드의 예측에 따르면 카르다노는 2025년 말까지 5달러 이상으로 상승할 가능성이 있으며, 이는 현재 약 0.6168달러 수준에서 약 657%~750% (최대 7.5배)에 달하는 폭등 잠재력을 의미한다.

기술적 지표상 에이다 코인은 여름 동안 강세 깃발(bullish flag) 패턴을 돌파했으며, 1.10달러 부근에서 주요 저항선이 형성되어 있다. 10월 강세장이 이어질 경우 ADA는 이번 분기 내 2달러 돌파를 시도할 수 있고, 이후 상승세가 지속된다면 연말 이전 2021년 최고가 3.09달러를 넘어설 가능성도 제기된다.

바이낸스 코인($BNB), “조정장세 속 존재감 입증”

바이낸스 코인($BNB)은 바이낸스 거래소의 유틸리티 토큰으로 시작해, NFT와 탈중앙화 애플리케이션(dApp), 결제 솔루션 등 폭넓은 생태계를 뒷받침하는 대표 암호화폐로 발전했다.

출처: 클로드 AI

BNB는 정기적인 코인 소각 정책을 기반으로 한 디플레이션(Deflationary) 구조를 통해 공급량을 점진적으로 줄이며, 장기적인 가치 상승을 뒷받침하고 있다.

또한 바이낸스 코인은 바이낸스 플랫폼을 넘어, 여행사부터 게임 플랫폼까지 전 세계 수많은 가맹점이 BNB 결제를 도입하면서 시가총액 기준 상위 5대 암호화폐로 확고히 자리매김했다.

이번 달 BNB는 1,369.99달러로 사상 최고가를 경신했으며, 봄철부터 이어진 상승 삼각형(강세 깃발형) 패턴을 돌파한 이후 현재는 그 정점 대비 약 20% 낮은 수준에서 거래되고 있다.

현재 RSI(상대강도지수)는 48 수준으로, 매수세와 매도세가 균형을 이루며 가격이 조정을 거치는 구간에 있다. 시장의 랠리가 이어진다면 BNB는 연말까지 3,000달러 선을 향해 급등할 가능성이 있으며, 반대로 조정이 심화될 경우 750~1,000달러 구간이 주요 지지선으로 작용할 것으로 전망된다.

