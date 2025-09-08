딥시크 AI 예측 2025년 말 리플, 이더리움, 파이코인 전망

딥시크 AI가 예측한 이더리움, 리플, 파이코인 등 주요 알트코인의 2025년 연말 예상 가격을 알아본다. 이더리움과 리플을 비롯한 주요 알트코인은 변동성 속에서도 강세 전망이 유지되고 있다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

이더리움(ETH)이 8월에 신고가 4,950달러를 달성하며 알트코인 리더의 입지를 굳혔다. 이더리움 상승 랠리로 이더리움 생태계 전체가 대폭 강화되며 알트코인 시장이 움직였지만 곧 모멘텀이 다시 식었다. 하지만 가상자산에 우호적인 규제당국과 함께 투자 심리는 여전히 강세에 기울었으며 딥시크는 아직 코인 시장의 모멘텀이 살아있다고 분석했다.

비트코인은 8월에 최고가 12만 4,000달러까지 달성했다가 10만 7,000달러 아래로 하락했지만 11만 달러를 되찾는데 성공했다. 그러나 여전히 시장의 불안정성이 남아있으며 언제 지지선이 붕괴될지 알 수 없다. 9월 미국 금리 인하 가능성이 96%로 예측되지만 불확실성이 높다. 이 가운데 딥시크 AI는 주요 알트코인에 대해 강세 전망을 제시했다.

리플(XRP): ETF 승인 시 5달러 가능하다는 딥시크 AI

출처: 딥시크

딥시크의 전망 중 일부는 비현실적으로 보이지만, 리플 코인이 올해 보여준 움직임을 보면 그렇다고 볼 수도 없다. 엑스알피(XRP)는 올해 기록적 상승 랠리를 이어왔다. 리플 SEC 소송에서의 승소 이후 리플 코인은 빠른 속도로 1달러를 넘고 1년 동안 400% 이상 상승했다. 딥시크는 아직 상승 추세가 끝나지 않았다고 보며 다음 도약이 임박했다고 예측했다.

리플 고래 투자자 하나가(나중에 크라켄과의 연결관계가 밝혀졌다) 최근 단일 거래로 수백만 달러의 자금을 이동시켰다. 이는 대형 투자자들이 다음 상승 전에 토큰을 매집하고 있다는 명확한 신호를 나타내 강세 리플 전망을 뒷받침했다.

트럼프 대통령이 암호화폐 산업을 강하게 지지하고 크로노스(CRO) 코인을 6억 8,440만 달러어치 구매하는 계약을 체결했다는 소식이 전해지며 코인 채택이 가속화되고 있다고 볼 수 있다.

올해 리플 코인 채택도 한 단계 높은 수준으로 확대되었다. XRP 마스터카드가 출시되며 리플 코인이 수조 달러의 신용 카드 시장에 발을 들이게 되었다. 블룸버그는 리플 ETF가 10월에 승인될 확률을 85%로 보고 있다. ETF가 승인된다면 기관 투자금이 무서운 속도로 유입될 수 있다.

한편 베이스 체인 위 레이어 3 체인 B3 네트워크는 XRP 커먼스와 협업해 게이밍을 XRP 레저로 가져왔다. 이에 따라 리플 생태계의 현실 세계 유틸리티가 한층 강화되었다.

출처: 트레이딩뷰

리플 코인의 장기 전망은 여전히 강세에 기울었다. 9월은 통상적으로 코인 약세가 두드러진 달이지만, 미국의 금리 인하가 이를 바꿀 수 있다. 리플 코인은 앞으로 5달러를 돌파할 가능성이 있다. 다만 시장의 변동성을 지켜볼 필요가 있다.

XRP 일봉 차트를 보면 몇 개월 동안의 횡보 끝에 리플 코인이 2.80달러 근처에 강한 지지선을 구축했으며 반등을 준비 중인 것으로 보인다. 딥시크는 리플 코인이 3.60달러를 돌파하는 경우 신고가 경신 가능성이 있다고 예측했다. 반대로 리플 코인의 주요 지지선은 2.50달러, 2.30달러에 있다.

이더리움: 다음 반전 앞두고 전형적 조정기 거치는 중

출처: 딥시크

딥시크는 이더리움이 최근 몇 개월 새 보여준 움직임을 고려해 세계 최대 알트코인에 대해서도 강세 전망을 제시했다. ETH는 얼마 전 신고가를 경신한 후 4,280달러대로 후퇴했으며 강하게 이 가격대를 유지하고 있다.

출처: 트레이딩뷰

이더리움은 현재 중요한 분기점에 있으며 주요 지지선 4,280달러를 유지 중이다. 강세가 이 구간을 방어하고 다시 4,490달러 위로 회복한다면 다음 저항선은 4,700달러와 4,800달러 사이에 있다. 이마저 돌파한다면 5,100달러까지의 길이 열린다고 볼 수 있다.

이더리움 상대 강도 지수(RSI)는 36으로 과매도 구간에 있어 반등 가능성이 유력하다. MACD는 아직 음의 영역에 있어 모멘텀이 완전히 변했다고 보기 어렵지만 이는 언제든지 단기간 안에 바뀔 수 있다. 단기적으로 이더리움 전망은 불투명하지만 ETH 가격이 4,070달러를 유지하는 한 회복 가능성이 있다고 예측할 수 있다. 4,490달러를 명확하게 돌파한다면 이더리움이 신고가에 도전할 가능성이 있으며 어쩌면 딥시크가 예언한 목표 가격까지 도달할 수도 있다.

파이코인(PI): 거대한 커뮤니티와 업데이트로 1달러 가능하다는 딥시크

출처: 딥시크

파이코인(PI)은 출시 이후 줄곧 하락해 2.80달러에서 0.34달러 아래로 88% 이상 떨어졌다. 그렇다면 왜 딥시크가 파이코인 연말 예상 가격을 높게 예측한 것일까? 바로 파이코인의 거대한 커뮤니티 및 확장 중인 사용자 기반 때문이라고 할 수 있다.

이와 별개로 파이코인이 꾸준히 프로토콜 업데이트도 발표했다. 가장 최근에는 파이코인이 노드 소프트웨어의 리눅스 버전을 공개해 검증자 및 개발자들이 더 쉽게 진입할 수 있도록 했다. 또한 파이 앱 스튜디오를 출시해 코딩 지식이 없어도 파이 네트워크 위에서 개발할 수 있도록 지원하고 있다. 이러한 도구는 앞으로 파이코인 채택을 확대시킬 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

파이코인 상대 강도 지수(RSI)는 44로 상승 여력이 남아있다고 시사했다. MACD는 평평하지만 모멘텀 변화의 초기 신호를 보여주고 있다.

지켜보아야 할 핵심 저항선은 $0.80, $1.10, $2.50에 있다. 파이코인이 이 가격대만 극복한다면 딥시크가 예측한 4달러까지 상승할 가능성이 있다. 그리고 이 경우 커뮤니티가 암호화폐 프로젝트에서 얼마나 큰 영향력을 가졌는지 보여준다고 할 수 있다.

바로 이 커뮤니티의 힘 때문에 밈코인도 성공적인 프로젝트가 많으며 페페노드(PepeNode, PEPENODE)가 최근 밈코인 시장에 등장해 화제를 모으고 있다.

페페노드: 등급별 채굴 노드 보상으로 초기 기여자 혜택

출처: 페페노드 홈페이지

페페노드는 마인투언 밈코인이자 가상 채굴 생태계의 네이티브 통화이다. 또한 토큰 보유자들이 플랫폼의 발전에 대해 영향력을 행사할 수 있는 거버넌스 토큰이기도 하다.

PEPENODE는 지금까지 사전 판매에서 80만 달러 이상 모금했다. 이용자는 밈 채굴 노드를 구매하고 장비를 업그레이드해 토큰 보상을 획득할 수 있다. 각각의 보상 사이클은 토큰 소각을 유발해 시간의 경과에 따라 PEPENODE 공급량을 점차 축소시킨다.

페페노드는 초기에 참여할수록 혜택이 커진다. 페페노드는 밈 노드에 등급이 있으며 초기에 참여할수록 더 높은 등급의 채굴 노드를 얻어 뒤늦은 참여자보다 높은 보상을 얻을 수 있다.

출처: 페페노드 홈페이지

기사 작성 시점 기준 스테이킹 보상률은 APY 1625%이다. 페페노드 스테이킹풀은 ETH 블록당 3001 PEPENODE를 지급하며 총 2년 동안 보상을 분배할 계획이다.

관심 있는 투자자는 페페노드 홈페이지에 방문해 프리세일에 참여할 수 있다. 코인지갑을 연결하면 ETH, BNB, USDT 등의 암호화폐로 PEPENODE를 구매할 수 있다.