리플 vs 이더리움, 연말까지 최종 승자는? 함께 주목할 비트코인 연계 신규 프로젝트
크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기
2025년 암호화폐 시장에서 리플(XRP)과 이더리움(ETH)이 투자자들의 주목을 받고 있다.
올해 들어 리플은 42%, 이더리움은 8% 상승을 기록했으며 이더리움은 특히 최근 30일간 40% 급등하며 연말을 향한 경쟁이 치열해지고 있다.
2025년 말까지 어느 쪽이 더 큰 폭의 상승을 이끌 수 있을지 투자자들은 신중한 분석이 필요한 국면에 접어들고 있다.
리플의 성장 전략과 과제
리플 XRP +4.06%은 국제 송금 시장에 특화된 접근으로 꾸준히 성장세를 이어가고 있다.
현재 90개 이상의 시장에 진출해 있는 리플의 결제 솔루션은 누적 700억 달러 규모의 거래를 처리한 실적을 보유하고 있다.
특히 기관투자자 대상 서비스 히든로드(Hidden Road)를 12억5000만 달러에 인수하면서 300곳의 기관투자자 고객에게 규제 준수 환경을 제공하고 있다.
향후 리플 전망에서 XRP ETF 승인 여부가 핵심 변수로 꼽히고 있다. 현재 미국 증권거래위원회(SEC)가 다수의 리플 ETF 신청을 검토 중이며 승인 시 대규모 자금 유입이 예상된다.
일부 애널리스트는 리플 ETF 승인 시 가격이 4달러를 돌파하고 8~10달러 구간까지 상승할 수 있다고 내다보고 있다.
이더리움의 우위와 기관투자자 지지
이더리움 ETH +0.35%은 2025년 여름 급등세를 발판으로 연간 성장 궤도에 올라섰다.
이번 상승세의 주요 배경에는 마이크로스트래티지와 메타플래닛 등 비트코인을 재무전략의 핵심 자산으로 편입한 기업들의 성공 사례가 있다.
이들 사례는 이더리움 역시 기업 재무자산으로 채택하려는 움직임을 촉발하고 있으며 비트마인과 같은 일부 기업들은 세계 최대 이더리움 보유 기업으로 성장하기 위한 전략적 전환을 모색하고 있다.
JP모건이 이더리움을 선택한 이유 또한 웹3 기반으로서의 확고한 입지 때문이다.
JP모건은 2017년부터 이더리움 기반 솔루션 쿼럼(Quorum)을 개발해왔으며 현재도 디지털 자산 서비스를 확장 중이다.
75억 달러 규모의 자금이 유입된 12개의 이더리움 ETF는 기관투자자들의 강력한 신뢰를 방증한다.
신규 비트코인 연관 프로젝트의 파도타기 전략
주요 코인 투자와 병행해, 비트코인 생태계 확장을 목표로 하는 신규 프로젝트에도 관심이 쏠리고 있다.
대표적인 사례가 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)로, 비트코인의 보안성을 유지하면서 솔라나 가상머신을 통합한 레이어2 솔루션 개발을 추진하고 있다.
백서에 따르면 기존 비트코인이 가진 거래 속도와 스마트 컨트랙트 한계를 극복하고 디파이 생태계 진출을 가능하게 하는 구조다.
총 발행량 210억 토큰 가운데, 30%는 재무용, 25%는 마케팅용으로 배분된다.
비트코인 하이퍼는 향후 2025년 4분기 메인넷 공개가 예정돼 있으며, 현재 프리세일 가격 0.012865달러에서 큰 폭의 상승이 기대된다.
이미 1400만 달러 이상의 자금 조달에 성공했으며 HYPER 구매 방법에 투자자들의 관심이 모이고 있다.
마치며
연말을 앞두고 리플과 이더리움의 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.
리플은 ETF 승인을 통한 기관자금 유입, 이더리움은 확립된 디파이 생태계와 기업 채택 확대가 성장의 관건으로 꼽힌다.
동시에 비트코인 하이퍼와 같은 혁신적인 프로젝트는 기존의 틀을 넘어선 새로운 투자 기회를 제공하고 있다.비트코인 하이퍼 자세히 알아보기