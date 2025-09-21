중국 딥시크 AI 연말 코인 예측: 리플, 도지코인, 파이코인

중국 딥시크 AI는 리플(XRP), 도지코인(DOGE), 파이코인(PI)이 연말까지 큰 상승세를 보일 수 있다고 예측하며, 비트코인 신고가와 미국의 규제 정비가 알트코인 랠리를 뒷받침할 것으로 전망했다.

중국의 챗지피티 대항마 딥시크 AI가 연말까지 리플 코인(XRP), 도지코인(DOGE), 파이코인(PI)이 크게 오를 수 있다고 예측했다.

전체 가상자산 시장도 이러한 상승 랠리의 기반을 닦고 있는 것처럼 보인다. 비트코인은 8월에 신고가 12만 4,128달러를 기록하며 이전 최고가 12만 2,838달러를 돌파했다. 그러나 거시경제 데이터 발표 및 이로 인한 시장 불확실성으로 잠시 시세가 후퇴했다.

규제 당국의 가상자산 채택도 가속화되고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 최초의 연방 차원 스테이블코인 포괄 법안인 지니어스법안을 승인했다. 이에 따라 스테이블코인 발행사는 스테이블코인에 대한 완전 담보 준비금을 유지해야 한다. 이후 미 증권거래위원회(SEC)가 디지털 자산 기업을 수용할 수 있도록 증권법을 개정하고 규제를 개혁하는 프로젝트 크립토를 발표했다.

새로운 규제가 적용되고 투심이 개선되면서 전문가들은 2021년 코인 불장을 능가하는 알트코인 시즌 및 밈코인 불장이 올 수 있다고 예측했다. 딥시크 전망대로라면 리플 코인 엑스알피(XRP), 도지코인(DOGE), 파이코인(PI)이 강세 모멘텀의 최대 수혜주로 떠오를지도 모른다.

리플(XRP): 5달러까지 랠리 가능하다는 딥시크 AI

딥시크에 따르면 리플 XRP(XRP)가 2025년 말에 10달러까지 상승할 수 있다. 현 가격 2.98달러 대비 230% 오르는 셈이다.

엑스알피 코인은 이번 코인 사이클에서 강한 회복력을 보여주었다. 7월 18일에 리플 시세는 3.65달러까지 급등하며 2018년 고점 3.40달러를 넘었다. 하지만 이후 여러 거시경제적 압박에 17% 후퇴했다.

리플의 글로벌 결제 네트워크는 꾸준히 확장 중이다. 2024년에 유엔 자본 개발 기금은 XRP가 개발도상국에서 송금을 위한 비용 효율적 솔루션이 될 수 있다고 평가했다.

2025년 들어 리플 SEC 소송이 종료하면서 엑스알피를 둘러싼 최대 리스크가 제거되었다. 2023년에 미국 법원이 개인 대상 XRP 판매를 증권 거래로 볼 수 없다고 판결하면서 결국 SEC가 항소를 취하하게 되었다.

딥시크 AI는 앞으로 리플 코인이 7월 고점을 회복한다면 5달러에서 10달러도 도달 가능 범위로 돌아올 수 있다고 예측했다. 10달러에서 20달러 사이의 목표 가격을 제시하는 시장 전문가들도 존재했다.

기술적 측면에서 엑스알피 상대 강도 지수(RSI)는 59에서 49로 하락해 주말 사이 매도세를 반영했다.

연준이 금리를 인하하고 최초의 현물 리플 ETF가 출시되었음에도 불구하고 시장은 아직 신중한 입장을 유지하고 있으며 다음달 여러 알트코인 ETF 심사 결정, 포괄적인 미국 가상자산 규제 출범을 기다리고 있는 듯 하다.

지난 12개월 동안 리플 코인 가격은 410% 상승해 비트코인의 83.47%, 이더리움의 74.94%보다 강한 성과를 보였다.

도지코인(DOGE): 원조 밈코인이 드디어 1달러 돌파할 것이라는 딥시크 예측

패러디 코인으로 2013년에 출시되었던 도지코인(DOGE)은 이제 시가총액 10위 안에 드는 주요 암호화폐로 성장했다. 도지코인 시가총액은 약 403억 달러로 882억 달러 규모의 밈코인 시장에서 상당한 비중을 차지한다. 도지코인의 장기 생명력은 헌신적 커뮤니티와 결제 수단으로의 채택 확대가 뒷받침하고 있다.

도지코인은 대체로 비트코인의 움직임을 추종하지만 강력한 유동성과 팬 기반 덕분에 여러 차례 하락장을 견뎌 되살아났다. 기사 작성 시점 기준 도지코인 시세는 $0.2674이며 1년 상승률이 152%에 달해 비트코인, 이더리움, 시바이누, 페페 코인 등을 능가했다.

지난 2주 동안 도지코인은 22.6% 상승했으며 RSI는 75까지 치솟았다가 차익 실현 및 시장 전반의 약세로 58.2까지 하락했다.

도지코인 차트를 보면 11월에서 4월까지, 다시 7월에서 8월까지 강세 하락 쐐기형 패턴이 반복적으로 나타나 폭발적인 상승 가능성을 암시했다.

딥시크 챗봇은 도지코인이 12월에 1달러에서 2달러 사이에 도달할 수 있다고 예측했다. 2달러까지 오를 경우 현 시세에서 640% 이상 오르른 셈이다.

지지자 커뮤니티인 도지 아미에게도 1달러 달성은 역사적 이정표가 될 수 있다. 2021년에 도지코인은 사상 최고가 $0.7316을 기록해 특히나 1달러가 상징적 의미를 가졌다. 딥시크는 이번 코인 불장으로 드디어 꿈의 목표가가 현실화될 수 있다고 전망했다.

DOGE 채택도 꾸준히 증가하고 있다. 테슬라는 여러 제품을 도지코인으로 결제할 수 있도록 지원하며 페이팔, 레볼루트 등의 결제 플랫폼도 도지코인 송금을 지원한다.

파이코인(PI): 탭투마인 코인의 폭발적 상증 전망한 딥시크

파이코인(PI)은 모바일 기기 기반 “탭투언” 모델로 많은 이용자의 관심을 끌었다. 파이코인은 누구나 모바일 앱을 열어 매일 누르기만 하면 토큰을 채굴할 수 있는 컨셉을 가졌다.

파이코인 시세는 대략 $0.3563으로 딥시크는 연말 목표 가격으로 다소 대담한 10달러를 예측했다. 이는 현 시세 대비 27배 넘는 가격이다. 최근의 시장 동향을 보면 이러한 목표 가격이 비현실적으로 보일 수 있지만, 파이코인 로드맵과 기술적 지표를 보면 일부 희망을 찾을 수 있다.

2025년 2월 출시한 파이코인은 상당히 높은 변동성을 보였다. 5월에는 단기간에 171% 급등하기도 했다. PI 코인 RSI는 49로 저평가되지도 고평가되지도 않았다고 나타내며 추가 상승 여력이 존재한다고 보여주었다.

개발팀은 계속해서 업데이트를 발표하고 있다. 곧 버전 23과 메인넷 출시도 임박할 것으로 추정되어 파이코인이 새로운 모멘텀을 형성할 것으로 기대된다.

현실적으로 전문가들은 2월 고점 2.99달러를 재시험하면 강세로 이어질 수 있다고 보았다. 설사 초강세 시나리오가 현실화되지 않는다 하더라도 10월은 전통적으로 암호화폐 시장의 강세가 두드러지기 때문에 이전 저항선 수준인 1.25달러까지 파이코인 가격이 오를 수 있다.

맥시 도지(MAXI): 하이리스크 대안 밈코인

딥시크가 추천한 주요 알트코인 외 단기 트레이딩할 만한 기회를 찾는다면 도지코인의 하이리스크 대안을 표방하는 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)를 고려할 만하다. 맥시 도지는 자신을 원조 밈코인의 디젠 사촌이라고 주장한다.

도지코인이 주류 암호화폐로 성숙해지는 동안 맥시 도지는 변동성을 받아들이고 디젠 문화를 컨셉으로 삼았다. MAXI 사전 판매는 한 달 만에 240만 달러 이상 모금했다.

이더리움 체인 위 ERC-20 표준으로 설계된 맥시 도지는 텔레그램과 디스코드 참여, 트레이딩 대회, 크로스 프로젝트 협업을 통해 바이럴 성장을 추구한다.

전체 MAXI 공급량 1,502억 4,000만 개 중 25%가 맥시 펀드에 분배되어 마케팅과 협업에 이용될 예정이다. 맥시 도지 스테이킹 풀도 운영 중이며 예상 보상률은 APY 137%이지만 참여도가 올라가며 보상률이 감소할 예정이다.

MAXI 사전 판매 가격은 $0.0002585로 2일 뒤 다음 가격 인상이 예정되었다. 투자자는 메타마스크, 베스트 월렛 같은 코인 지갑을 이용해 공식 맥시 도지 웹사이트에서 MAXI 프리세일 코인을 구매할 수 있다.

더 자세한 맥시 도지 소식은 공식 X, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.